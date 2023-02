Ante la orden emitida por un juez del Tribunal de Aguadilla para que la empresa Aguadilla Pier demuela, dentro de siete días, el gazebo y un potrero ubicado sobre la cueva Las Golondrinas, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, puntualizó que no parece haber impedimento para la ejecución del mandato y celebró la determinación, que se alinea con la postura que había asumido la agencia en torno al polémico proyecto.

Sin embargo, la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), María Cintrón Flores, se mostró alarmada de que la orden del juez Johnny Reyes –que resuelve un injunction presentado por el municipio de Aguadilla– torne académicos los trámites ordinarios de permisos.

“Destacamos que las acciones de injunction cobijadas en la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos son acciones recurrentes en el Tribunal y ordenar demoliciones con órdenes para ejecución inmediata sin contar con el debido análisis ni medidas de mitigación, cuando aplique, es un precedente peligroso”, manifestó por escrito Cintrón Flores, quien resaltó que en las demoliciones “entran además en consideración delegaciones federales para análisis de presencia de materiales con asbestos y pinturas con base de plomo en estas estructuras”.

“En este caso, tampoco se estarían haciendo esos análisis”, acentuó Cintrón Flores.

El viernes en la noche, tras conocerse el dictamen judicial, la empresa Aguadilla Pier, presidida por Carlos Román González, expresó a este diario que “cumpliendo con la determinación del honorable Tribunal de Primera Instancia y cónsono con lo que hemos manifestado en todo momento, procederemos con los trabajos de demolición a partir del lunes”.

En entrevista con El Nuevo Día, Rodríguez Vega sostuvo que la agencia que dirige monitorearía los trabajos de demolición para asegurar que no tengan impacto ambiental adverso.

“Ciertamente torna (el proceso de permisos en) académico y, en la medida que se dé cumplimiento con la orden del tribunal, también torna académica la orden (de demolición que había emitido) el DRNA. Tengo que decir que, a partir del lunes, también el DRNA se mantiene vigilante a que la demolición se haga cónsono con las leyes y reglamentos y no haya impacto adicional”, dijo la funcionaria.

Rodríguez Vega aceptó que, hasta el momento, no ha tenido comunicación con los dueños del proyecto con miras a garantizar que la demolición cumpla con parámetros para la protección del ambiente.

“Ciertamente, he visto las expresiones en el comunicado de prensa, donde (Aguadilla Pier) acepta el dictamen del tribunal. Entendemos que actuará conforme al dictamen y nosotros estaremos muy pendientes. Esto no es otra que el tribunal acaba de validar los planteamientos del DRNA, de que había una construcción ilegal, sin permisos, violaciones al reglamento y leyes que protegen las cavernas y las cuevas y que había que demolerlo. Los planteamientos que veníamos hablando, de si estaba o no en la zona marítimo terrestre, no entraron tan siquiera en controversia”, subrayó la secretaria.

Previo a la orden del tribunal, el proceso para demoler la estructura se encontraba estancado en el trámite de permisología ante la OGPe, en el que intervienen múltiples otras agencias. El documento de Recomendación Ambiental (REA) que había emitido la OGPe fue objetado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) pues, además del gazebo, incluía la demolición de un tanque de melaza y un almacén que, a su juicio, forma parte del patrimonio histórico del área del Muelle de Azúcar de Aguadilla. La orden que el DRNA había emitido en mayo de 2022 solo abarcaba el gazebo.

Una vez se atendieran los comentarios del ICP sobre la REA, procedía que Román González sometiera para aprobación la Declaración de Evaluación Ambiental y, subsiguientemente, que presentara la solicitud de permiso de demolición al municipio, explicó Cintrón Flores a El Nuevo Día más temprano en la semana.

En la sentencia del juez Reyes, se ordena “demoler las estructuras de gazebo y establo construidas sin los correspondientes permisos”, así como “remover los escombros de la propiedad en un término de siete días”.

La construcción sobre la cueva ha sido objeto de manifestaciones por parte de grupos defensores del ambiente por meses, en reclamo de que se ejecutara la orden de demolición del DRNA. El 29 de enero, un manifestante resultó herido luego de que al menos un guardia de seguridad privado abriera fuego contra el grupo que se encontraba protestando frente a la propiedad.

Además del impacto sobre la cueva Las Golondrinas, los manifestantes han reclamado que la empresa de Román González erigió las estructuras en espacios de dominio público que forman parte de la zona marítimo terrestre. Rodríguez Vega insistió que el DRNA seguirá adelante con el proceso de deslinde que había solicitado Aguadilla Pier, pero no pudo precisar cuándo se completaría, pues dijo que la agencia cuenta con pocos recursos para atender “muchísimas solicitudes”.

“Se está atendiendo. Ya hubo una visita al lugar, o sea, que los trabajos están caminando con relación a ese deslinde. Entiendo que faltan unas visitas adicionales”, dijo Rodríguez Vega.