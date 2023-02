Además de un gazebo, como parte del proyecto Aguadilla Pier del desarrollador Carlos Román, serían demolidas dos estructuras a las que se les atribuye valor histórico cerca de la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, según la Recomendación Ambiental (REA) expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

La REA –con fecha del viernes, 27 de enero, y firmada por la secretaria auxiliar de la OGPe, María Cintrón– constituye un primer paso con miras a la obtención del permiso de demolición. Como segundo paso, Román deberá someter ahora un Documento de Evaluación Ambiental (DEA).

Según la REA, se propone la demolición de un gazebo “construido en años recientes”, así como de un almacén y tanque de melaza relacionados con el antiguo Muelle de Azúcar y erigidos cerca de 1958 para uso de la central Coloso, en Aguada, que cesó operaciones en 2003. El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) consignó su oposición a la demolición de estas últimas dos estructuras por considerarlas “históricas” y recomendó, en cambio, su conservación.

PUBLICIDAD

Ni el almacén y ni el tanque de melaza están incluidos en la orden de demolición que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió, el 20 de mayo, contra Román por construir el gazebo sobre Las Golondrinas “sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes”, en violación a la Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros (Ley 111-1985).

En la REA, sin embargo, se detalla que se demolerían las tres estructuras. Y en la tercera de sus 11 páginas, bajo la sección “Medioambiente”, se recoge que el DRNA “no tiene objeción a la demolición propuesta y remoción de los escombros”.

Cuestionada sobre esta aparente contradicción, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, insistió el jueves en que su orden “es clarísima” en cuanto a la demolición únicamente del gazebo y cualquier otra estructura construida sobre la cueva sin permiso a partir de 2018.

Argumentó que sus comentarios en la REA datan de noviembre, mientras que los del ICP son del mes pasado. “Por lo tanto, yo no tenía manera de saber que era un patrimonio histórico hasta que la agencia concerniente sobre eso (ICP) se expresara. Ahora bien, mis comentarios no son vinculantes; simplemente, son comentarios que el proponente tiene ahora que evaluar, en conjunto con los de las demás agencias, para presentar su DEA”, dijo Rodríguez, al explicar que ni el almacén ni el tanque de melaza “están sobre la cueva”, por lo que tampoco fueron incluidos en su orden de mayo.

“Bajo ningún concepto y circunstancia, el Departamento ha ordenado la demolición de patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico. Simplemente, se ha ordenado la demolición de lo que fue construido de manera ilegal, en época moderna, encima de una cueva, sin los permisos correspondientes”, reiteró la secretaria del DRNA.

PUBLICIDAD

Al cierre de esta edición, Cintrón, de la OGPe, no estuvo disponible para entrevista. Cuando El Nuevo Día procuró una reacción inicial, la ayudante especial Jessica Colón refirió el asunto al DRNA “porque no tenemos jurisdicción”. Tras un segundo pedido, indicó que Cintrón enviaría por escrito una relación de hechos, pero no ocurrió.

Por su parte, el abogado Miguel Torres, portavoz y representante legal de Román, reconoció que ni el almacén ni el tanque de melaza están incluidos en la orden de demolición del DRNA, y expuso que fueron incluidos en la REA por “recomendaciones” de la OGPe.

En verano, para cumplir con la orden referente al gazebo, Román sometió a la OGPe una solicitud de exclusión categórica –que permite obviar el trámite ambiental–, pero fue denegada y se requirió la REA. La OGPe basó su determinación en que, en su sistema, hay información de que Aguadilla Pier contempla la demolición de más de una estructura, por lo que el análisis no podía fragmentarse. El proyecto promueve una estación de transbordo de combustible de aviación en el antiguo Muelle de Azúcar.

“Lo que hizo nuestro cliente fue seguir las recomendaciones de la OGPe. No fragmentó el proyecto desde el punto de vista ambiental y presentó una REA. La OGPe fue quien dijo que no se podía fragmentar”, señaló Torres.

La postura del ICP

En la REA, se establece que el Programa de Arqueología y Etnohistoria (PAE) del ICP “no tiene objeción” a la demolición del gazebo, pero propone “contar con la evaluación, recomendación y certificación de un profesional cualificado para evitar que el uso de equipo mecánico pueda causar algún impacto a recursos naturales y arqueológicos que puedan existir dentro de la cueva Las Golondrinas”.

PUBLICIDAD

“No podrán demolerse las estructuras con valor histórico asociadas al antiguo Muelle de Azúcar, las cuales son el almacén y el tanque de melaza. Dichas estructuras deberán ser conservadas y preservadas in situ”, recogió el PAE en sus comentarios, que fueron reafirmados por su directora, Anabel Arana, en entrevista con El Nuevo Día.

Arana contó que personal del PAE visitó el proyecto en tres ocasiones, y la seguridad privada “no le permitió entrada” en las primeras dos. Tras lograr hacer la inspección, “se determinó que las estructuras históricas están en excelentes condiciones; por lo tanto, deben ser preservadas”, dijo, y añadió que se recomendó una evaluación arqueológica Fase IA-IB, si Román insiste en demoler el almacén y tanque de melaza.

En tanto, Héctor Balvanera, director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado del ICP, indicó que también se sugirió que Román radique una Solicitud de Recomendación de Arqueología y Conservación Histórica (SRA) para la demolición porque la actividad propuesta “implica impacto adverso a recursos culturales pertenecientes al patrimonio inmueble de Puerto Rico”.

El portavoz del desarrollador adelantó que su cliente “tiene objeción” con la postura del ICP. “No podemos entender qué tipo de valor histórico o arqueológico tiene un tanque que se pretendía usar para combustible y un almacén que se usó hasta hace poco para acumular otras cosas y fue grandemente destruido por el huracán María (en 2017)”, acotó Torres.