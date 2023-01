El sueldo mínimo anual para un empleado del gobierno central, cobijado por la Ley 8 de 2017, aumentará de $16,088 a $19,800 cuando entre en vigor por completo el nuevo plan de clasificación y retribución, el cual establecerá unas escalas salariales que colocarán el pago promedio en $10.15 por hora, indicó la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina.

“La nueva estructura salarial comienza en un salario anual de $19,800. Es el nuevo mínimo de la escala. El máximo llega a sobre $200,000 anuales. Pero hay que recordar que, en esta nueva escala, hay médicos, especialistas, así que el ‘range’ (intervalo) es bien grande entre el mínimo y el máximo”, dijo Maldonado Molina, al revelar las escalas finales establecidas para el gobierno central. Aún el gobierno no ha definido cuándo entraría en vigor el alza salarial, pero ha señalado que se aplicará de manera retroactiva al 1 de enero.

“Se va a implementar tanto la clasificación uniforme bajo el nuevo sistema como el salario correspondiente. Según la clase que se le haya asignado al empleado, se va a ubicar en la escala”, abundó, en entrevista telefónica junto a Arnaldo Cruz, director de investigación de política pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Las nuevas escalas, sin embargo, no suponen un aumento de sueldo inmediato para todos los empleados. Maldonado Molina puntualizó que habrá algunos empleados públicos, cuya cantidad no precisó porque esa cifra aún se depura, que no tendrán cambios en su paga porque ya cuentan con una compensación que entienden es adecuada.

“Lo que sucede es que, si el salario que actualmente devenga ese empleado está por encima de ese mínimo de la escala, pues no recibiría un ajuste como tal. Se queda igual”, enfatizó Maldonado Molina.

La JSF y el gobierno de Puerto Rico trabajan, desde el año pasado, en un nuevo plan de clasificación y retribución para los empleados públicos cobijados por la Ley 8-2017, también conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. El estatuto incluye a todas las agencias del gobierno central, excluyendo al Departamento de Educación, el Instituto de Ciencias Forenses y las agencias fiscalizadoras, como la Oficina del Contralor o la Oficina del Contralor Electoral. En total, la reingeniería del gobierno impacta a 22,000 empleados públicos.

Discuten el plan con los jefes de agencia

De acuerdo con la información provista por la OATRH, bajo el plan, habrá 25 escalas salariales. La primera establece un salario anual inicial de $19,800 y llega hasta $27,800. La última escala (25) comienza en $167,900 y alcanza los $279,900.

El nuevo plan de clasificación y retribución comenzó el 1 de enero, pero los aumentos salariales contemplados en el mismo no se reflejaron desde la primera quincena de este año porque era necesario sincronizar todos los sistemas de información y de nóminas, según informó previamente la OATRH. Ahora bien, las agencias honrarán los aumentos salariales de manera retroactiva al 1 de enero, recalcó Maldonado Molina.

Como parte de los arreglos previos, el jueves, la OATRH comenzó un diálogo con los jefes de agencia y directores de Recursos Humanos de la Rama Ejecutiva.

“En el primer trimestre (del año), en un par de semanas, va a estar implementándose tanto el plan de clasificación como la retribución. Va a ser retroactivo al 1 de enero el ajuste salarial”, sostuvo Maldonado Molina. “Se les presentaron las nuevas estructuras salariales, las nuevas escalas”, sostuvo.

Cruz destacó que lo que se busca no es solo subir los salarios de los servidores públicos, sino homogenizarlos porque cada agencia -comprendida por la Ley 8-2017- tenía compensaciones económicas variadas. Además, se busca incentivar al empleado público, retenerlo y eliminar la disparidad salarial, dijeron los entrevistados. En síntesis, buscan que el gobierno sea competitivo en el mundo laboral, indicaron.

Maldonado Molina destacó que el salario mínimo por hora que paga el gobierno es de $8.25 y, con las nuevas escalas salariales, subirá a $10.15 en promedio.

Cruz, por su parte, dijo que el gobierno tiene una visión nueva de cómo compensar a sus empleados con salarios competitivos.

“Lo más importante es que, como está diseñada la estructura, le va a permitir al gobierno, no solamente compensar ahora al empleado con bases del mercado, sino que va a poder dar incentivos para que los empleados puedan crecer a base, no de años de experiencia necesariamente, sino también a base de desempeño, de dominio de destrezas. Que el gobierno pueda compensar a esos empleados que están haciendo un trabajo excepcional”, explicó.

Enfatizó que, de esa forma, el gobierno puede ser “competitivo a largo plazo”.