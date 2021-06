Aunque aún el tribunal no ha determinado si cumple o no con los requisitos para ser cabildero por la estadidad, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares envió una carta hoy, martes, a la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés), Carmen Feliciano, en la que le notifica oficialmente que de acceder al cargo electivo, no cobrará por sus servicios.

“Notifico por este medio que, una vez sea certificado como Delegado Congresional, estaré declinando el salario asignado a dicha posición. Asimismo, me amparo en el Articulo III del reglamento, a fin de cumplir con las especificaciones de ley y con la opinión que emitió la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico en este respecto. Le adelanto mi decisión, a fin de que pueda hacer los arreglos presupuestarios pertinentes”, lee la carta de Rosselló Nevares.

“Mi remuneración por llevar acabo esta encomienda será cumplir a cabalidad con el mandato de luchar sin tregua por la igualdad de derechos ciudadanos y civiles que bien merecen todos los ciudadanos americanos puertorriqueños”, agrega la carta.

Copia de la misiva también fue enviada al gobernador Pedro Pierluisi y a la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Previo a esta carta, el exmandatario ya había expresado públicamente que no cobraría por su gestión en Washington D.C. Rosselló Nevares se expresó en esa dirección, días antes de la elección del 16 de mayo en la que se escogieron seis cabilderos por la estadidad.

Rosselló Nevares fue electo, por nominación directa, para abogar por la estadidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La certificación que debía emitir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fue detenida por la jueza Rebecca de León al dar paso a un remedio provisional solicitado por el comisionado electoral de Proyecto Diginidad, Nelson Rosario.

Rosario argumentó, con éxito en el tribunal, que Rosselló Nevares no cumple con los requisitos, estipulados en la Ley 167-2020, para ser cabildero. Específicamente, se argumentó en una vista evidenciaria efectuada ayer que Rosselló Nevares no vive ni en Puerto Rico ni en Washington D.C., como lo requiere la ley 167-2020. Más bien, el exmandatario testificó que vive en Virginia.

La jueza se reservó el fallo, que a todas luces debe producirse antes del 1 de julio, cuando deben juramentar y comenzar sus funciones los cabilderos electos.

Además de Rosselló Nevares, fueron electos Elizabeth Torres, María “Mayita” Meléndez, Zoraida Buxó, Roberto Lefranc y Melinda Romero. Ninguno de ellos ha sido certificado por la CEE, constató El Nuevo Día.

El reglamento al que alude Rosselló Nevares en su carta aún no ha sido divulgado por el gobierno. El gobernador indicó ayer que el reglamento contendría, entre otras cosas, el salario de los cabilderos y sería divulgado el jueves.

Feliciano ya indicó a este medio que la remuneración económica será de $90,000 anuales.

“El salario es $90,000 anual con un tope de hasta $30,000 para gastos autorizados. Lo contiene el reglamento”, dijo Feliciano en declaraciones escritas.