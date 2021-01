El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó hoy que 40 frascos de la vacuna contra del COVID-19 tuvieron que ser desechados luego de que fueran manejados de manera inadecuada.

Estos 40 frascos equivalen a 200 dosis de la vacuna. El Nuevo Día reportó hoy más temprano la pérdida de estas vacunas.

“La persona que recibió la caja de la vacuna, vio que había como hielo derretido y lo que hizo fue que la introdujo nuevamente en la nevera. Eso cuando se le consultó al CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), específicamente ese caso, la recomendación fue que no usaramos esas vacunas. Ese es el único incidente que Puerto Rico tiene”, sostuvo Mellado a preguntas de la prensa tras una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Precisó que las vacunas descartadas fueron fabricadas por la farmacéutica Moderna y el mal manejo ocurrió la semana pasada.

“Se tomó una acción correctiva. Se está trabajando a nivel de CDC y Departamento de Salud con el centro. No me gustaría decir cuál es el centro porque están hacienda una labor muy buena y son cosas que pueden suceder y más con el manejo de una vacuna nueva”, afirmó el galeno.

Mellado también reconoció que Puerto Rico afronta limitaciones en cuanto a la cantidad de vacunas contra el COVID-19 recibidas y la demanda en vacunación. Pero se mostró confiado en que el problema sea subsanado próximamente.

Destacó que el presidente electo, Joe Biden, envió una carta al gobierno anunciando que aumentará la cantidad de vacunas disponible. Actualmente, se reciben 40,000 semanales que se utilizan inmediatamente en los centros de vacunación, dijo Mellado.

“Se va a aumentar el número de vacunas. Él (Biden) está ordenando que se aumente la cantidad de vacunación para todos los estados, incluyendo los territorios”, afirmó Mellado, aunque no pudo precisar cuántas más vacunas recibirá la isla.

“Al día de hoy, nosotros hemos tenido 272,000 vacunas en Puerto Rico de las cuales 221,000 vacunas se han administrado”, dijo el funcionario.

La diferencia entre ambas cifras, 51,000 vacunas, corresponde a la segunda dosis que debe recibir toda persona ya vacunada, explicó Mellado.

También dijo que “lamentablemente” hay ciudadanos que han hecho múltiples citas con el fin de tratar de obtener la vacuna más rápido.

“Eso sí ha sucedido. No se está paralizando el proceso porque está ocurriendo ese fenómeno. Lo que exhortamos a la ciudadanía es que no haga eso porque nos ocasiona un problema mayor”, dijo Mellado recalcando que a raíz de esta situación no se ha perdido ni una sola vacuna.

A preguntas de los periodistas, Mellado indicó que tras la vacunación solo se han observado reacciones alérgicas, dolor en el área en el que fue administrada y fiebre. Precisó que 28 personas han tenido reacciones alérgicas y solo una ha requerido de hospitalización.

Indicó que por eso es que en cada centro de vacunación tienen todo el equipo necesario para lidiar con una posible emergencia.