Para el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres no es necesario remover de esa sombrilla al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) porque, según dijo, se mantienen haciendo el trabajo que les es requerido.

“Son los trabajos que se han hecho y realmente aunque nosotros reconocemos que no podemos predecir una emergencia, siempre hemos estado trabajando de manera conjunta”, afirmó Torres.

Sus expresiones surgieron en respuesta a las denuncias de expertos en manejo de emergencias de que el NMEAD estaba desmantelado y estaba altamente burocratizado a causa de su inserción, desde el 2017, en el DSP a casi dos meses de que comience la temporada de huracanes. Argumentaron que las lluvias de febrero pasado ejemplifican el mal funcionamiento del NMEAD. Indicaron, asimismo, que de las cinco áreas que tiene el NMEAD, prevención, preparación, respuesta, recuperación y mitigación, solo tres tienen un director.

PUBLICIDAD

Torres así como el comisionado del NMEAD, Nino Correa, en entrevista telefónica con este medio no refutaron esos argumentos. Más bien, dijeron que continúan trabajando en coordinación y preparándose para la temporada de huracanes, que comienza el próximo 1 de junio. Además, calificaron las expresiones de los expertos Heriberto Saurí, Nazario Lugo, Carlos Muñoz y Ángel Crespo así como de Liz M. Colón, presidenta del Sindicato del NMEAD, como “ataques”.

“Ningún ataque de ninguna de estas personas ni a mi persona ni al departamento ni a Nino Correa ni al NMEAD nos va a desenfocar de la misión que tenemos de servirle al pueblo de Puerto Rico y de buscarle alternativas reales a cada una de las emergencias que nos surjan”, apuntó Torres.

“Nosotros estamos en un proceso de preparación y por el hecho de que no haya un director en una de las áreas no significa que los procesos se detienen”, agregó Correa.

Torres secundó el planteamiento de Correa de que las denuncias eran ataques personalistas.

“Se han dedicado constantemente a criticar no solo las operaciones del DSP sino cada uno de los negociados y nosotros buscando alternativas. Todo lo contrario, cada momento estamos en la calle. Estamos siendo proactivos. Hemos salido a trabajar las diferentes situaciones, pero no hay manera”, sostuvo.

Aseguró que le integración del NMEAD al DSP ha permitido manejar los recursos de forma coordinada y comparó el DSP con el Departamento de Seguridad Nacional que, en Estados Unidos, alberga varias agencias.

“La unificación de los recursos operacionalmente es una mejor opción”, dijo.

PUBLICIDAD

“Sí hemos ido trabajando y hemos corregido un sin número de situaciones, pero en el aspecto de la administración continuamos siendo un ente facilitador para cada uno de los negociados”, continuó.

Ahora bien, ninguno de los dos funcionarios refutaron la información provista por los entrevistados en cuanto a los problemas administrativos del NMEAD con el mantenimiento, los aires acondicionados y que de las cinco áreas que lo componen solo tres tienen director.

“Yo lamento que hagan esas expresiones porque realmente son situaciones que son contratos con aire acondicionado, parte del arrendamiento y otros, mejoras al edificio para seguir funcionando. Esto es algo que ni los empleados se han afectado. Esos asuntos se están atendiendo”, dijo Correa.

Además, dijo que esos contratiempos no se le pueden atribuir al DSP porque hay asuntos que le conciernen a la Administración de Servicios Generales.

“Han habido unos momentos donde los procesos no tienen que ver con el DSP. Dependemos de otras agencias del gobierno a que unos servicios se completen para que los servicios que necesitamos pues sigan”, afirmó no sin antes indicar que no tiene reparo, como otros empleados, en hacer tareas de limpieza en el NMEAD.

Respecto al planteamiento de que el NMEAD se ha convertido en una agencia de rescate cuando su función es de coordinación, Correa dijo que eso lo dicen por él.

“Lo dicen porque este servidor fue empleado de los últimos diez directores de la agencia. Es algo que se distingue, pero no es una parte de lo que es el manejo o la respuesta operacional a una emergencia”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Difiero en cuanto a que el NMEAD sea uno de procesos administrativos en una emergencia. El Negociado tiene una parte operacional. Tiene diez regiones y cada región tiene una operacional. Rescate responde al área de respuesta. Es parte de lo que es la respuesta”, abundó.

Los expertos en emergencias argumentaron que el DSP se nutre del presupuesto de los cinco negociados que tiene a su cargo: Policía, Cuerpo de Bomberos, de Ciencias Forenses, Sistema de Emergencias 9-1-1; Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Cuerpo de Emergencias Médicas y de Investigaciones Especiales. Torres dijo que actualmente el DSP tiene un presupuesto de $1,200 millones que proviene “de los diferentes negociados”.

Tanto Torres como Correa dijeron que el representante autorizado del gobernador (GAR, en inglés) ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para administrar fondos de recuperación tras un desastre deba regresar nuevamente al NMEAD. Ese rol fue cedido a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, en inglés), que hoy es señalada por alcaldes por supuesta morosidad en el desembolso de los fondos.

Indicaron que en 1998, cuando la isla fue sacudida por el huracán Georges, el GAR también fue sacado del NMEAD y se colocó en la Oficina de Gerencia y Presupuesto por la avalancha de fondos federales y proyectos que se debían manejar. Dijeron que tras el huracán María también se produce la misma situación.