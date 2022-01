A su llegada a la vista de confirmación en el Senado, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, reafirmó este martes que no existe un plan de cierre de escuelas y mucho menos de instituciones que han sido emblemáticas para el país.

“Les aseguro que no existe un plan de cierre, mucho menos de escuelas emblemáticos, escuelas que le han dado muchísimo a Puerto Rico”, dijo a su arribo y tras reunirse con parte del liderato legislativo del Partido Popular Democrático.

“Nos reiteramos en que no existe un plan de cierre de escuelas. Lo que estamos es confeccionando un plan para revitalizar toda la infraestructura de las escuelas. Vamos a recién comenzar el proceso de consulta con las escuelas y las escuelas determinarán cuál va ser su evaluación y su futuro”, argumentó.

Durante el fin de semana trascendió la existencia de un plan maestro para cerrar 83 escuelas, estimado al 2026, según información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que afectaría a unos 18,644 estudiantes. Tras publicarse la información, Ramos Parés rechazó que tuviese en agenda el cierre de más planteles.

“Yo no he negado que existe una presentación, una presentación que ha sido sacada de contexto que no ha sido preparada por este servidor y que este servidor tampoco la ha utilizado para delinear lo que es política pública en la agencia”, expresó sobre el documento que según ha denunciado el liderato magisterial fue preparada por su subsecretario asociado de Educación, Héctor Joaquín Sánchez.

El nominado, sin embargo, dijo que el documento fue redactada por “un equipo de trabajo” y responde a una conversación que hubo con las regiones educativas para dar alternativas de lo que pudiese ocurrir con una escuela. “Igualmente, en ese documento está la intención de nosotros poder ampliar las escuelas Montessori, bellas artes, deportes, escuelas especializadas en ciencias y matemáticas”, indicó.

El domingo, por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, indicó que Ramos Parés tendría que responder las interrogantes de los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado relacionadas con el inicio del nuevo escolar, el proceso de vacunación contra el COVID-19 y el posible cierre de más planteles públicos. Sus respuestas, dijo, podrían ser determinantes.

“Me toca a mí responder las preguntas de los senadores hoy para convencerlos que este servidor tiene la capacidad de dirigir el Departamento de Educación en los próximos años y que esos objetivos comunes que tenemos todos por mejorar el sistema, están ahí y están claros”, expuso acompañado de los senadores Gretchen Hau y Juan Zaragoza.

Abordado sobre si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha expresado sobre la necesidad de cerrar unos 200 planteles para generar nuevos ahorros, como han denunciado los gremios, Ramos Parés dijo que ello “no ha sido tema de conversación con este servidor. Nosotros hemos sido claro, hemos maximizado el uso de los recursos, el Departamento sí ha sufrido recortes presupuestarios grandes y hasta el momento lo hemos manejado”, afirmó.

En el inicio de presentación, Ramos Parés, hizo un resumen del panorama de la agencia que actualmente cuenta con 843 escuelas públicas. Además, existen 17 escuelas compartidas, divididas en seis institutos postsecundarios conducentes a grado, tres institutos postsecundarios vocacionales y ocho escuelas especializadas en bellas artes.

Mientras, la plantilla de empleados es de 52,356. De estos, 34,990 pertenecen a la plantilla regular y 6,903 a la plantilla transitoria. En cuanto a la matrícula, la agencia tiene 259,535 estudiantes activos para este año escolar 2021-2022. De estos, 18,799 son candidatos para obtener su diploma de escuela superior.