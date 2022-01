Migdalia Santiago tiene que reintegrarse este martes a sus labores en la escuela Juan Ponce de León, en la avenida Barbosa, en San Juan, en medio de la noticia de que es uno de los 83 planteles que podrían ser cerrados como parte del plan maestro de infraestructura del Departamento de Educación.

“Desde que salió la lista estamos recibiendo llamada de compañeros que están en crisis. Es la mezcla de un salario de miseria, de un regreso a las escuelas de forma presencial con el COVID-19 como está, de compañeros del sur que todavía están sin un techo seguro... venimos cargando una serie de tensiones, de crisis y de dolores y encima te dicen que la escuela la van a cerrar. ¿Qué le falta al gobierno para seguir con esa manera de desprecio hacia la escuela pública?”, aseveró.

No es la primera vez que la escuela está bajo amenaza, contó la presidenta de la organización Educamos. La primera vez vencieron y asegura que lo volverían a hacer, de ser necesario. Santiago llegó al plantel hace cuatro años tras cerrarse la escuela donde laboraba en Guaynabo. “Con qué ánimo se inicia un semestre escolar”, sostuvo.

Tras revelarse, por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el posible cierre de 83 escuelas, el designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien el martes enfrenta su vista de confirmación en el Senado, rechazó que tuviera una política de cierre de escuelas, pero “cuando el río suena, es porque agua trae”, dijo Santiago.

Ramos Parés hizo estas expresiones en sus redes sociales, pero también al liderato de los gremios que representan a los maestros del sistema público durante una reunión que sostuvieron el viernes.

“Dijo que hay un dinero para trabajar la rehabilitación de escuelas y que sí, se van a trasladar personas en lo que se hacen esas labores... pero es algo que tendrá que probar, si es confirmado, haciéndolo y no diciéndolo”, afirmó Santiago.

“En los momentos difíciles es que los verdaderos líderes se crecen y este es el momento para que mañana (hoy), frente al Senado y si realmente le importan las escuelas públicas, repita lo que dijo respecto a este documento y esa posibilidad del cierre de escuelas... y establezca que bajo su incumbencia se va a hacer el mantenimiento y la rehabilitación que las escuelas merecen”, dijo.

Tanto Santiago como la presidenta de Únete, Liza M. Fournier, sostuvieron tener una comunicación abierta y de respeto con Ramos Parés, con quien se reúnen semanalmente. Ambas afirmaron que el documento en discusión salió de la oficina del subsecretario asociado de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, quien también fue comisionado electoral del PNP.

Fournier, por su parte, sostuvo que Ramos Parés no puede negar la existencia del documento. “Nos indicó que era simplemente un borrador y que no era nada oficial... Al menos, yo he tenido una relación de apertura y lo mínimo que esperamos es que las respuestas que provea sean transparentes y que tenga un compromiso genuino de fortalecer la escuela pública”, señaló.

Dijo que la posibilidad de cerrar o consolidar escuelas es una medida en la cual diversos sectores del gobierno tienen interés porque ven la transacción como un ahorro. Añadió que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha expresado que con los cierres que han habido no se lograron los ahorros esperados e instaban a la clausura de nuevos planteles.

En un periodo de 11 años, Educación cerró 673 escuelas públicas, según datos del estudio “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: Impactos comunitarios y recomendaciones”.

Las líderes sindicales recordaron que previo a cualquier proceso cierre, consolidación rehabilitación o reubicación tiene que haber un espacio de diálogo con las comunidades escolares en el que se escuchen sus necesidades.