A pesar de que alegó que no existe un plan para el cierre de escuelas, aun está por verse si el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, logró convencer a los senadores que tienen en sus manos su posible confirmación para asumir en propiedad la dirección de la agencia.

“Nos reiteramos en que no existe un plan de cierre de escuelas. Lo que estamos es confeccionando un plan para revitalizar toda la infraestructura de las escuelas. Vamos a recién comenzar el proceso de consulta con las escuelas y las escuelas determinarán cuál va ser su evaluación y su futuro”, argumentó a su llegada a la vista pública que celebró hoy la Comisión de Nombramientos del Senado.

Dos horas después, sin embargo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuestionaba las expresiones del nominado y anunciaba la radicación de una resolución conjunta que prohibiría el cierre de centros educativos. “Hemos visto otros secretarios que dicen lo mismo aquí, pero en la práctica actúan de forma insensible con el cierre de escuelas en comunidades, principalmente de campo y rurales”, dijo.

PUBLICIDAD

Durante el fin de semana, trascendió la existencia de un plan maestro de infraestructura para cerrar 83 escuelas, estimado al 2026, según información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que afectaría a unos 18,644 estudiantes.

Ramos Parés, quien no negó que exista dicho documento, pero alegó que ha sido sacado de contexto. A preguntas de la senadora del Partido Indpendentista Puertorriqueño (PIP), María De Lourdes Santiago, no reveló quién hizo público el documento o si fue generado por el subsecretario asociado de Educación y excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, como han denunciado los gremios magisteriales.

Dijo que el documento fue redactado por “un equipo de trabajo” interno y su contenido es resultado de una reunión que hubo con los superintendentes regionales, a la que asistió el subsecretario asociado, para ofrecer alternativas de lo que pudiese ocurrir con una escuela.

“Igualmente, en ese documento está la intención de nosotros poder ampliar las escuelas Montessori, bellas artes, deportes, escuelas especializadas en ciencias y matemáticas”, dijo al señalar que para que se proceda el cierre de un plantel tiene que mediar lo dispuesto en la Ley 85-2018.

“Los criterios que están en un plan de trabajo se han obviado en el pasado y con esa hoja de presentación no tiene credibilidad en que se vayan o no a cerrar las escuelas”, argumentó, por su parte, Dalmau que confirmó que el nombramiento no se atenderá en la sesión de hoy. Sobre si este cuenta o no con los votos necesarios para su confirmación dijo que “no los he contado”.

PUBLICIDAD

El senador del PNP William Villafañe señaló que la delegación favorece la designación. “Lo respaldamos y nos parece que es una persona muy sensata, prudente en sus acciones”, indicó, al expresar que ha sido un período difícil para la agencia por las consecuencias del huracán María, los terremotos y la pandemia.

Villafañe agregó que cree en la palabra del nominado de que no se va proceder con lo establecido en el documento.

Durante su comparecencia –en la que presentó una ponencia de 46 páginas- el nominado abordó la estructura organizacional del Departamento, la continuidad de los servicios educativos bajo la modalidad presencial y los planes de trabajo para el año escolar 2022-2023. No abordó, sin embargo, la implementación del currículo con perspectiva de género.

A preguntas de Santiago y de la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, el titular confirmó que, contrario a lo que se había anticipado y establece la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por violencia de género, el plan se denominará ahora: “Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos”.

“La perspectiva de género es un mecanismo, una metodología de trabajo, no es una ideología o cosa por el estilo”, sostuvo Rivera Lassén.

El impacto del COVID-19

A pesar de las medidas de seguridad y los requisitos de vacunas que ha integrado la agencia para evitar contagios, según datos recopilados a diciembre del 2021, el 52% de los estudiantes del sistema están en modalidad presencial, un 38% en formato híbrido y un 10% en modalidad virtual.

PUBLICIDAD

La agencia tiene 259,535 estudiantes activos para este año escolar 2021-2022. Para el año académico 2016-2017, la matrícula era de 365,181. “Es importante resaltar que durante los pasados 30 años, la matrícula en las escuelas públicas se ha reducido en un 41%”, afirmó Ramos Parés. Se proyecta una reducción adicional para los próximos cuatro años de 17.8%.

Dijo que, como parte del plan para el reinicio de clases, pautado para este próximo 24 de enero, las escuelas especializadas, de educación especial, residenciales y ocupacionales mantendrán su horario regular. Los demás planteles tendrán un horario reducido para el estudiantado y el servicio de almuerzo será para llevar.

Por su parte, los maestros trabajarán en horario regular en formato presencial. En aquellos casos en que sea necesario, debido a la limitación de espacio, se implementará una reducción de matrícula. Mientras, se realizarán clínicas y pruebas de cernimiento aleatorias, tanto entre los alumnos como el personal.

La agencia cuenta con 843 escuelas públicas y otras 17 escuelas compartidas, divididas en seis institutos postsecundarios conducentes a grado, tres institutos postsecundarios vocacionales y ocho escuelas especializadas en bellas artes. Mientras, la plantilla de empleados es de 52,356.

Recordó que, para este semestre escolar, todo estudiante mayor de 12 años, así como el personal escolar, tendrá que tener la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 como requisito para participar de la modalidad presencial o híbrida. De acuerdo con el censo de la agencia, a diciembre de 2021, solo un 34% del personal docente tenía la dosis de refuerzo administrada.

PUBLICIDAD

Infraestructura y mantenimiento

A corto plazo, Ramos Parés indicó que, a mediados del 2021, se transfirieron $30.8 millones en fondos estatales a la Autoridad de Edificios Públicos y a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas (OMEP), logrando impactar 203 planteles –incluidos 48 de la zona sur del país- con proyectos de reparaciones y mantenimiento

Tras los terremotos del 2020 que impactaron 203 escuelas, el 90% de los estudiantes ha logrado retornar presencialmente.

El problema de la corrección de columnas cortas es otra área sin resolver en un 100%. Al momento, se han adjudicado las subastas para 423 escuelas. “A esta fecha, se han reparado 6,650 columnas cortas y otras 4,484 columnas cortas están en proceso”, dijo en su ponencia. Para estos trabajos, se asignaron $195,579,310.10, provenientes de la “Ley del Plan de Rescate Americano 2021″.

Entre las principales iniciativas para el año escolar 2022-2023, está, precisamente, consultar a las comunidades escolares para establecer el plan de reparación, remodelación, renovación o construcción de instalaciones físicas. Como parte del proceso, detalló, se desarrollará un portal electrónico en el que se recogerá la información de cada comunidad escolar.

Exigen transparencia

El liderato de parte de las organizaciones sindicales que representan al magisterio no asumieron posturas sobre el nominado, pero sí reconocieron su apertura al diálogo.

“Hemos podido constatar que es una persona que conoce los procesos administrativos, fiscales y docentes de la agencia, a pesar de no venir de la experiencia docente que se tiene en las escuelas”, reconoció Liza Fournier, presidenta la organización Únete.

PUBLICIDAD

Migdalia Santiago, presidenta de Educamos, también resaltó la apertura al diálogo de Ramos Parés, y, al igual que Fournier, resaltó la importancia de despolitizar el proceso de confirmación.

“Esperamos que este ejercicio constitucional de evaluar al candidato para dirigir el Departamento de Educación se haga fuera de líneas partidistas y el eje central de sus discusiones sea una educación de calidad con estructuras seguras”, afirmó Santiago.