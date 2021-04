Más de un 50% de los municipios tiene la amenaza de que no se materialicen los proyectos de rehabilitación y reconstrucción necesarios tras el azote del huracán María, a juzgar por las respuestas provistas por los 78 ayuntamientos a una encuesta que auscultó cada una de las herramientas que poseen para cumplir con esa faena.

La encuesta fue realizada entre enero y febrero de este año por la Oficina Central de Recuperación de Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés). Reveló, entre otras cosas, que el 69% de los municipios no cuenta con un presupuesto para complementar trabajos elegibles para la recuperación, que un 57% de los municipios no tiene el dinero suficiente para manejar los costos administrativos vinculados a todos los proyectos y que un 17% ya ha utilizado más de un 50% del dinero provisto para ese manejo de costos administrativos.

“Si esto no se atiende en uno o tres años, eventualmente mucho de los municipios se va a quedar con los proyectos guinda’o. Eso es lo que hay que evitar (que no se queden en teoría los proyectos) y estamos a tiempo para evitarlo. Qué bueno que capturamos esto ahora porque estamos a tiempo para remediarlo”, dijo el director del COR3, Manuel Laboy.

La Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) tiene asignados u obligados casi $2,000 millones para 4,612 proyectos de rehabilitación en los pueblos. El desembolso del dinero le corresponde al COR3, pero incide de manera directa el andamiaje armado por el municipio y su experiencia para gerenciar cada proyecto de reconstrucción. Hasta el 23 de febrero, a los municipios solo se les había desembolsado un 26% o $515,982,187 de los cerca de $2,000 millones asignados por FEMA. Ese dinero asignado está distribuido por categorías dependiendo de la naturaleza del proyecto a realizarse.

En lo que se denomina como la categoría Z, explicó Laboy, están los fondos federales asignados a los municipios para manejar los costos administrativos y de gerencia inherentes a cada proyecto. La cifra asignada a cada ayuntamiento es de vital importancia porque solo se le da una vez a base de la obra total que haya que hacer. Esto implica que si no se usa correctamente o fue mal estimada, el municipio corre el riesgo de quedarse sin ese dinero, lo que impacta directamente la realización de la obra.

La encuesta del COR3 revela que solo 22 de 78 municipios indicaron que la cantidad de fondos disponibles en la categoría Z será suficiente. Esto significa que un 57% de los municipios reconoce que el dinero no será suficiente. La encuesta no identifica los municipios, solo revela porcentajes, indicó Laboy.

“Esto es alarmante y es importante porque el dinero que se le asigna en la categoría Z le tiene que durar hasta el último proyecto con fondos obligados (asignados). O sea, si tú vas a estar 10 años trabajando con estos proyectos y no tienes el dinero, es alarmante. Nos arriesgamos a que no se den los proyectos. Esto implica que esta categoría Z, a lo mejor, se la han ido gastado o comiendo muy rápido y al final, se van a gastar el 100% y le van a quedar todavía proyectos por terminar”, apuntó Laboy.

“Esta categoría Z tiene que durarle hasta el final a los municipios”, abundó.

La encuesta también reveló que un 3% de los ayuntamientos no tiene conocimiento de las políticas de FEMA y un 24.3% del personal municipal que maneja la revisión de proyectos de reconstrucción no tiene conocimiento amplio del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés). Como hay municipios que no tienen el 10% que le corresponde pagar, ya que FEMA asume el 90% del costo de cada proyecto, el Departamento de la Vivienda creó el Fondo de Pareo Estatal con $1,700 millones de fondos federales CDBG-DR.

“Es importante que todo el mundo, a estas alturas, diga que sí conoce estos programas a casi cuatro años del huracán María. Si no cualifica o es elegible para ese 10% (del pareo), lo va a tener que poner el municipio”, advirtió Laboy.

Asimismo, la encuesta reveló que un 51% de los municipios no cuenta con una oficina dedicada al proceso de recuperación.

“Solo 28 municipios tienen establecida una oficina dedicada a los procesos de recuperación. El resultado indirecto de esta pregunta arrojó, que los municipios sin oficina de recuperación establecida están más adelantados en el proceso de formulación de sus proyectos. De manera paralela, se realizó el ejercicio de cuán adelantados u atrasados están en el proceso de formulación de proyectos, los municipios que no tienen constituidas formalmente oficinas dedicadas al proceso de recuperación. Los resultados reflejaron que 29 de 50 municipios tienen más del 60% de sus proyectos en Fase 5”, indica la encuesta.

También la encuesta del COR3 indica que 22 los 78 municipios reconocen no tener capacidad para gerenciar múltiples proyectos, una tarea vital una vez se le asignan los fondos federales para un proyecto.

“Municipio que tenga ese departamento, nos parece que le da una ventaja para que pueda ejecutar. Unos 43 municipios indicaron que tienen una Oficina de Planificación. Esto también es importante porque si tienes esa oficina además de ejecutar hace falta una integración de una visión de política pública”, dijo Laboy.

Igualmente, la encuesta revela que 40% de los municipios no cuenta con conocimiento amplio en reglamentación federal. De hecho, 24.3% de los municipios no tiene Además, solo 11 municipios indicaron contar con oficina o personal destacado para los asuntos ambientales.

“Esto es importante porque parte de los análisis que hace FEMA para obligar proyectos (asignar fondos) es un análisis ambiental y de preservación histórica. El cumplimiento del componente ambiental es crítico a la hora de FEMA obligar proyectos de construcción”, sostuvo Laboy.

El funcionario destacó que a base de los resultados de esta encuesta comenzará en abril una serie de talleres de capacitación a los alcaldes enfocado en sus necesidades. Se enfocará en orientar sobre mejores prácticas de lo que es una oficina de reconstrucción, de cómo se debería organizer, buenas prácticas de gerencia de presupuesto y reglamentación federal.

“Esta es un área (reglamentación federal) que nos vamos a enfocar fuertemente porque aquí sí que se nos pueden caer proyectos”, dijo Laboy.

Además, Laboy dijo que coordinará “alianzas” entre los municipios y agencias técnicas del gobierno que puedan trabajar con los alcaldes para sacar adelante los proyectos de reconstrucción. Por ejemplo, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Comenzará, según dijo, a concentrarse en el 17% de los municipios que dejó saber que gastó más del 50% de los fondos federales en la categoría Z.

“Esos son los que están más cerca de quedarse sin chavos en la categoría Z y esos son los que voy a intervenir inicialmente para ver cómo los podemos ayudar”, afirmó.

“Esto no pretende penalizar, sino ayudar a los municipios”, agregó.