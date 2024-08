Suspenderán servicios de la AMA en la tarde por el paso de la tormenta tropical Ernesto

“Le están haciendo prioridad a las personas que van a coger diálisis, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Después de las 4:00 p.m., se suspenden los viajes”, informó la secretaria en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Mientras, Vélez Vega indicó que el Tren Urbano continuará operando hasta que las condiciones del tiempo lo permitan. El tren no puede operar una vez se registren vientos de 40 millas por hora o más.

A las 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes detalló que la tormenta tropical Ernesto posee vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se encontraba a 300 millas al este-sureste de Puerto Rico. Se prevé que esté en su punto más cercano a la isla, o pasando sobre ella, en la noche del martes.

La última lancha de Ceiba hacia Culebra sale a las 11:30 a.m. y el viaje de regreso a Ceiba sale a la 1:00 p.m. Mientras, el último viaje hacia Vieques sale a las 8:30 a.m. y de Vieques a Ceiba sale a las 10:00 a.m. El terminal de lanchas de Ceiba cierra a mediodía, precisó.