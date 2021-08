El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, lamentó lo que describió fueran unas “desacertadas expresiones” que realizó la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, quien manifestó que se podrían sancionar a exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron transferidos al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El pasado viernes, 20 de agosto, El Nuevo Día reportó que trabajadores de la corporación pública que fueron transferidos al DTOP denunciaron que llevan mes y medio pasando los días en un estacionamiento sin tareas asignadas.

Este próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizará una vista pública para examinar qué uso le ha dado el gobierno a los $89.3 millones separados en el presupuesto para atender la nómina y otros gastos relacionados de exempleados de la AEE que pasaron a otras dependencias gubernamentales con la entrada de LUMA Energy como operadora del sistema de transmisión y distribución de energía.

Están citados la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Edificios Públicos.

En una entrevista en Radio Isla este pasado jueves, la funcionaria indicó que, de información que le brindó la secretaria de Obras Públicas, Eileen Vélez, surge que “muchos” empleados no han cobrado porque no han entregado documentos requeridos, pero que en otros casos se está “verificando” lo que ha ocurrido. Insistió en que el DTOP recibió el dinero para pagarles, pero “mucho incide en ausencia de acción de parte del empleado”.

Según García Bardales, empleados en circunstancias como las que enfrentan los transferidos al DTOP se han negado a realizar labores que no requieren equipo especializado y que se les debe aplicar el reglamento de los trabajadores del DTOP.

“En caso de que de facto no tuviesen el equipo, si yo soy empleada pública, y yo estoy debajo de un palo y hay hojas debajo del palo, yo me voy a asegurar que mi área sea la más limpia. Necesidad de servicios hay. Si por alguna necesidad de equipo de seguridad no se le pudo suplir a tiempo, hay otros trabajos que sí pueden hacer”, sostuvo durante la entrevista.

Indicó que ese mismo día se les designaron otros trabajos y que hubo empleados que se negaron a hacer otras tareas que no requerían equipo de seguridad.

“Es bien importante que estemos seguros, que todos los empleados tengan su equipo necesario para poder hacer el trabajo. Pero cuando no es necesario un equipo especializado, independientemente que vengas de Energía Eléctrica y estuvieses acostumbrado a tener botas de “steel toe”... para pintar no se necesitan botas de “steel toe”. Recursos Humanos sabe lo que sí y no puede hacer cada empleado y si le está dando una responsabilidad, entiende que puede ejecutar, esa resistencia deja mucho que decir de un empleado público”.

El presidente de la Cámara dijo en expresiones escritas que “lamentamos, que luego de la visita que realizáramos junto a los compañeros Luis Raúl Torres Cruz y Domingo Torres García para escuchar los reclamos de estos empleados y constatar las condiciones de trabajo a los que están expuestos, la secretaria, en vez de reconocer el problema existente y ponerse a la disponibilidad para solucionarlo, diga que iniciarán una investigación administrativa para sancionar a estos empleados”.

El presidente cameral explicó que en esta visita, además de ver las deplorables condiciones de las facilidades del DTOP en San Juan, pudieron escuchar los reclamos de los exempleados de la AEE, quienes manifestaron la falta del equipo de seguridad requerido para realizar las funciones inherentes a sus respectivos cargos.

“La actuación de García Bardales representa un potencial menoscabo a los derechos de estos trabajadores y una violación crasa al debido proceso de ley. No lo vamos a permitir y vamos a asegurar que se cumplan con los procesos dispuestos en las leyes que aprobamos para subsanar la situación que enfrentan estos empleados”, enfatizó el legislador.

Por tal motivo, cursó una misiva a Vélez, para además de exponerle su consternación por las expresiones de García Bardales, solicitarle que en un plazo de dos días laborales confirme si existen investigaciones administrativas próximas a iniciar, en proceso o adjudicadas contra los empleados que laboran en su agencia, producto del referido Plan de Movilidad de la AEE.

“Nuestro requerimiento de información a la secretaria del DTOP deberá indicar la identidad de estos empleados, la naturaleza de las alegaciones en su contra, la evidencia disponible para sustentar estas imputaciones, los mecanismos dispuestos para garantizar su debido proceso de ley y las potenciales consecuencias aplicables, conforme a la conducta imputada”, indicó Hernández Montañez.