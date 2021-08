Decenas de empleados altamente especializados que fueron transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) llevan mes y medio pasando los días en un estacionamiento sin tareas asignadas.

Así lo denunciaron los mismos trabajadores, deseosos de poder laborar de forma segura, mientras que algunos ya han tenido que recibir tratamiento por depresión.

“Después de 23 años dando mi corazón y mi vida, esto es frustrante”, expresó Alexer Valencia, quien fue celador de ingeniería, trabajando con las líneas de 115 y 230 kilovatios, que son las de más voltaje en el sistema eléctrico de la AEE.

Agregó que “tengo cuatro operaciones de tendones partidos, pero he seguido dando la pelea y quiero seguir dando la pelea, pero esto es triste. Tuve que ir a PAE (Programa Ayuda al Empleado) para ayuda sicológica, pero fue a través del trabajo privado de mi esposa, porque acá (DTOP) nos cerraron las puertas”.

PUBLICIDAD

“Yo tenía orgullo de salir a trabajar. Madrugaba, siempre llegaba temprano, pero ahora no me quiero ni levantar por la mañana. Imagínate, saber que voy a abrir los ojos para terminar sentado aquí... Y esto me ha afectado en el núcleo familiar. Mi esposa está destruida, porque esto se transmite a la familia”, lamentó Valencia, quien fue uno de tan solo dos empleados de todo Puerto Rico que manejaban una máquina especializada para tender y tensar cables o conductores.

De acuerdo con el expodador de la AEE, Jean Berríos, el grupo es de aproximadamente 40 personas. Fueron transferidos a DTOP cuando comenzó el contrato de LUMA Energy para administrar el sistema de distribución y transmisión eléctrico, pero no fue hasta el 1 de julio que entraron en la nómina de DTOP.

Señaló que en ese momento fueron enviados a una instalación de la agencia, que está entre el puente Teodoro Moscoso y el complejo deportivo Rebekah Colberg de Río Piedras, donde están los equipos que se encargan de realizar labores de “bacheo”, que es como le llaman a echar brea en las carreteras.

“Entonces, preguntamos por el equipo de seguridad, uniformes y adiestramientos para trabajar con brea y los químicos que eso tiene, pero nos dijeron que fuéramos en tenis nuestros y ropa fresca. Y sin darnos entrenamiento. Entonces, levantamos la pregunta. Nos dijeron que los empleados siempre se han comprado la ropa para hacer eso, pero vimos que en el convenio colectivo se supone que la agencia provea los recursos para hacer esas labores”, relató Berríos.

PUBLICIDAD

“Desde entonces, nos tienen varados aquí, sin hacer nada, por falta de equipo de seguridad y de capacitación”, añadió. “Lamentamos que para los compañeros que llevan años trabajando aquí los tengan en esas mismas condiciones”.

Para empeorar las cosas, denunciaron que esa instalación, identificada como la “Oficina de Transportación, Taller de Construcción, Almacén y Taller de Mecánica”, no está en condiciones para pasar los días de espera en el interior.

“Estamos en el estacionamiento municipal porque no hay cupo adentro. Si no traemos sillas, no tenemos donde sentarnos y nos guarecemos de la lluvia dentro de los carros”, abundó. “Entonces, tienen un montón de camiones ahí, abandonados... Solamente hay uno que usan los empleados que llevan años aquí”.

Por su parte, Valencia dijo que “una jefa nos quiere adentro, pero lo que hay es un salón pequeño y con el COVID-19 por ahí no vamos estar apiñados allí, sin hacer nada. Por lo menos al aire libre nos sentimos más seguros con distanciamiento. Ese lugar está sucio, con filtraciones... no sé cómo esto no lo ha cerrado OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)”.

Una denuncia similar hizo Christian Gracia Hernández, quien trabajó como podador de “líneas vivas” de la AEE por 17 años y ahora está en una oficina del DTOP en Humacao.

“Nosotros hemos tratado de acondicionar el lugar desde que llegamos, pero no deja de ser un desastre”, manifestó García Hernández. “Se supone que nosotros salgamos a tareas, como pasar trimmer y manejar camiones, pero no nos han dado equipo de seguridad y no nos han dado el seguro choferil”.

PUBLICIDAD

“No vienen con que nos tenemos que ir de vacaciones, pero eso es ilegal. Estamos ahí porque no nos proveen nada”, acotó.

Al momento se desconoce si el sindicato que les toca representarlos, United Auto Workers, ha sometido alguna querella.

El Nuevo Día aguarda por reacciones de OSHA, al DTOP y a Fortaleza.

Esta situación ocurre en momentos en medio de la temporada de huracanes y cuando LUMA Energy ha tenido que subcontratar compañías privadas para poder hacer distintas labores.

“Donde estuvimos la última vez limpiando, vimos una compañía privada desganchando. Nos dimos cuenta de la poca habilidad que emplean. No es que no puedan hacer el trabajo, pero el proceso de picar un palo lo hacen más complejo. Nosotros avanzábamos más y podíamos cubrir más terreno, con más agilidad. No es lo mismo picar un palo en tu casa, que cortar uno que está en contacto con una línea”, explicó.

Mientras, otro que se ha visto obligado a pasar los días sentado en el estacionamiento es Roberto Rodríguez, quien ocupó el cotizado puesto de supervisor de línea del despacho de servicio en la subestación de Monacillos.

“Todas las emergencias que llegaban a la AEE pasaban por nosotros”, comentó Rodríguez, quien estuvo en ese puesto durante los últimos 16 años del total de 27 que estuvo en la corporación pública.

“Esto es desesperante, cuando estás acostumbrado a un trabajo de envergadura. No es que embrear no sea importante, porque las carreteras son necesarias, pero el problema es que aquí no hay organización, no hay coordinación ni dirección de ningún tipo”, denunció Rodríguez. “Estamos en el parking porque no hay facilidad estructural, un baño para 50 personas y ni agua para beber”.

“Estas todo el tiempo depresivo, de mal humor, con falta de sueño... peor que cuando tenía que estar rotando turnos y que te llamaran en cualquier momento de las 24 horas (en la AEE). Para colmo, hay algunos del grupo que llevan tres quincenas sin cobrar sin ninguna explicación. Son padres de familia que están sufriendo por esto”, afirmó.