Con un lenguaje sencillo y analogías cotidianas, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, explicó hoy, domingo, cómo el gobierno de Puerto Rico llegó a alcanzar una deuda de más de $70,000 millones, su impago y qué se dispone a hacer para refinanciarla y comenzar a pagarla a partir del próximo año, lo que requerirá que se ajuste el presupuesto aprobado para este año fiscal.

La explicación de Hernández, a través de una transmisión en vivo por Facebook, se produce solo horas antes de que participe de una cumbre de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para darle los últimos toques y cambios al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). El evento se realizará hoy, a las 4:00 p.m., en el Centro de Convenciones.

Sheila Angleró, portavoz de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, confirmó que primer ejecutivo asistirá a la reunión. Se estima que la reunión se extienda por poco más de dos horas.

Hernández, por su parte, se mostró confiado en que haya un acuerdo. Dijo que antes de esa reunión quiso explicar las dudas y preguntas que le hacen los puertorriqueños sobre el proceso fiscal que atraviesa la isla, “de dónde estamos, cómo llegamos hasta aquí”.

El PDA, delineado en el proyecto de la Cámara 1003, está en manos de ese cuerpo luego de que el Senado le introdujera enmiendas. El presidente cameral anticipó que mañana lunes habrá un comité de conferencia para acordar los últimos detalles de la medida y aprobar la “legislación final” en la Cámara. El martes le corresponde el turno al Senado, cuyo presidente José Luis Dalmau, está fuera de la isla, expresó Hernández.

“Hasta ahora, no hay gran reparo. Algunos asuntos de estilo y ajustes técnicos de lenguaje. La expectativa es que la reunión sea una positiva, de algún tipo de aclaración de los procesos”, dijo Hernández.

Ahora bien, dejó claro que la JSF, como representante de Puerto Rico en el tribunal federal, “tiene unas condiciones claras de qué puede esbozar en el tribunal y hasta dónde puede llegar con un plan claro, condicionado bajo legislación”.

El PDA estaría en manos de la jueza Laura Taylor Swain, quien puede aceptar el acuerdo, rechazarlo, desestimarlo o dejarlo abierto para que cada parte continúe en negociaciones.

Hernández destacó que la reestructuración de la deuda dejaría la deuda de $33,000 millones en alrededor de $8,000 millones.

“En el caso de los pagos anuales, de poco más de $4,000 millones se eliminan $3,000 millones y nos quedamos en $1,150 millones”, afirmó Hernández.

Destacó que se trata de un trabajo en conjunto en el que el Senado, la Cámara y el gobernador han podido trabajar con la JSF.

“Antes de enero no había comunicación con el ente. No había respeto, no había referencia. Era una dinámica de imposición. Otro día lo hablaremos con calma de lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. El diálogo ha funcionado”, afirmó sobre la dinámica de trabajo bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

Durante su explicación y desde su hogar, Hernández comparó el presupuesto de Puerto Rico y su quiebra con las finanzas de una familia puertorriqueña, cuyos ingresos mensuales eran de $3,000, con una casa valorada en $100,000 y con responsabilidades económicas ascendentes a $1,000 al mes. Pero cuando uno de los proveedores de ese hogar ve reducido sus ingresos, no puede cumplir con todas sus responsabilidades.

Indicó que ese cuadro es el que tuvo Puerto Rico a principios de la década del 90 cuando aumentó su gastos y perdió ingresos. Aumentó gastos por la implementación de la tarjeta de salud, pero perdió ingresos por la pérdida de manufactureras a causa de la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas, explicó.

“Nadie pudo traer una alternativa financiera para bajar ese gasto gasto en la salud, hacerse más efectivo y traer nuevos ingresos”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes.

Hernández aclaró que ante ese cuadro, una familia, a diferencia de Puerto Rico que se acoge a la Ley de Quiebras, no tiene intermediarios, sino que contrata un abogado que les representa directamente. Hernández aclaró que Puerto Rico no tenía protección contra la quiebra y cuenta, ahora, con un intermediario ante el tribunal federal que es la JSF.

“El Congreso creó este ente, que se llama la Junta de Control Fiscal, que es la que se va a presentar frente al tribunal y va a esbozar la propuesta de Puerto Rico de qué considera que es viable, qué puede pagar y qué no puede pagar”, sostuvo.

Destacó que previamente, pese a la creación del Impuesto de Uso y Ventas (IVU), no se logró acceder a suficiente dinero para lidiar con la deuda. Asimismo, el sistema de Retiro se volvió insuficiente para lidiar con sus responsabilidades, sobre todo, cuando los empleados del gobierno se retiraban tras 30 años de servicio. Habló de las medidas legislativas que se aprobaron, pero que solo paliaron los problemas con Retiro y no los resolvieron.

“Vemos que esta es una situación que va acumulándose por décadas y el gobierno ha tenido que aportar financieramente”, dijo sobre cómo el gobierno debió comenzar a pagar pensiones de su Fondo General.

Igualmente, dijo que desde el 2013 Puerto Rico no pudo coger más dinero prestado. En el 2016, recordó Hernández, se aprobó la Ley Promesa que le permitió a la isla acogerse a la quiebra, protegerse y reestructurar la deuda. Previamente, la isla había incurrido en el impago de sus deudas.

Explicó los términos de deuda asegurada y una no asegurada de manera simple al comparar el primero con la hipoteca de una casa y el segundo, con las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Agregó que la Constitución de Puerto Rico establece que hay que pagarle primero a los acreedores asegurados. Por ende, habrá acreedores que no reciban pago alguno, reconoció Hernández.

También explicó que los “miembros” de la deuda de Puerto Rico, como si fueran los de una familia que se somete al proceso de quiebra, son el poder Ejecutivo y el Legislativo que deben ponerse de acuerdo con la JSF para llevar acuerdos ante el tribunal federal. Recalcó que los legisladores y el gobernador rechazaron la postura de la JSF de hacer recortes a las pensiones de los jubilados.

“Ese planteamiento fue aceptado. Aquí nosotros estamos obligando al que nos representa (en el tribunal federal)”, afirmó.

Destacó que en el PDA no están incluidos aproximadamente $2,400 millones para fondos de Medicaid y $2,000 millones de ingresos en impuestos a las empresas foráneas, un asunto que está bajo discusión.

“Son dos elementos importantes que son la razón principal por la cual nosotros consideramos que son positivos para Puerto Rico y nos va a permitir, a largo plazo, poder cumplir con otras obligaciones que no son parte de esta transacción”, sostuvo Hernández.

El PDA contempla $500 millones para el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y un bono conocido como Instrumentos de Valor Contingente, condicionado a ciertos recaudos.