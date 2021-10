Aunque dijo estar disponible para una reunión, el gobernador Pedro Pierluisi dejó claro hoy, martes, que no discutirá nada concerniente a una posible reducción en las pensiones de los jubilados del gobierno como parte del Plan de Ajuste de Deuda (PDA).

“Yo siempre voy a estar disponible para reunirme y sobre ese tema más. (Pero) en cuanto a pensiones, ahí no hay nada que discutir”, afirmó de manera enfática el primer ejecutivo.

“Eso ya. Eso que acaben de digerirlo. Eso sí que no vale la pena discutirlo, o sea, no sé ni para qué se va a discutir eso. Eso no va a cambiar. Eso yo puedo poner la mano en el fuego que aquí no va a haber apoyo alguno en la rama legislativa para recortes a la pensión y tampoco de este servidor”, agregó.

El PDA aguarda por la aprobación de la Legislatura luego que el Senado aprobara una versión distinta a la que avaló la Cámara de Representantes. El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, quiere una reunión con el gobernador y con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir el asunto.

Pierluisi recalcó que está disponible para ese diálogo. Destacó que los reclamos que incluyó asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico y para los municipios le parecen “razonables”.

“Me parece enteramente razonable y vamos a tener los recursos para que eso sea posible”, dijo el gobernador.

Agregó que espera de la JSF una actuación flexible.

“Que en vez de estar trancados a la banda en que: ‘Bueno, el plan fiscal actualmente no incluye esas asignaciones y no debemos incluirlas’. Que demuestren flexibilidad porque lo más importante, a fin de cuentas, es dejar esa quiebra atrás”, afirmó.