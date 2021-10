El cierre de los establecimientos y la Ley Seca de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. quedará sin efecto luego que jueves, 14 de octubre, venza la orden ejecutiva sobre el COVID-19, anunció en la tarde de hoy, martes, el gobernador Pedro R. Pierluisi.

Sin embargo, como medida cautelar y de prevención, el mandatario mantendrá todas las disposiciones relacionadas con la vacunación, limitación de aforo y uso de mascarilla.

El gobierno no emitirá una nueva orden ejecutiva, pues las restricciones que se mantienen vigentes forman parte de otros estatutos o de órdenes administrativas del Departamento de Salud.

Por otro lado, tampoco habrá restricción de las cirugías electivas.

En cuanto al aforo, se mantendrán la norma del 50 por ciento en aquellos establecimientos comerciales que no requieran evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID‑19, como restaurantes, barras, cines, coliseos, teatros, centros de actividades, gimnasios, salones de belleza y barberías, entre otros. Esto no incluye a supermercados y colmados.

PUBLICIDAD

También, continuarán en efecto los decretos para vacunación previamente anunciados; así como el uso de mascarillas en lugares cerrados y al aire libre cuando no se pueda garantizar el distanciamiento físico.

Del mismo modo, permanece la obligación de mascarillas N-95 para profesionales del sector salubrista, que ahora formará parte de la orden administrativa de Salud.

“Como pueblo hemos logrado que la vacunación y las medidas que se han implementado dieran resultados. Puerto Rico se mantiene como la jurisdicción con más personas vacunadas en los Estados Unidos con un 90 por ciento de las personas elegibles para vacunarse con una dosis y el 80 por ciento con dos dosis. Por otro lado, el 70 por ciento de toda la población de la Isla ya está vacunada. Esto es un gran logro colectivo”, sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

El anuncio se da en momentos en que la cifra de fallecidos en el archipiélago asciende a 3,193 desde que inició la emergencia. Hasta ahora, 25 personas han muerto en lo que va de octubre asciende, según los datos oficiales del gobierno.

De otra parte, la cifra de personas hospitalizadas por el virus es de 108: 91 adultos y 17 pacientes pediátricos. Mientras, la tasa de positividad en la isla está en 2.91%, según el portal de la agencia sanitaria.

“La tasa de positividad se ha reducido a menos de 3 por ciento y las hospitalizaciones, así como los fallecimientos, también han disminuido. Aunque estamos muy bien, todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que continuar protegiéndonos. En este momento he decido no hacer grandes cambios y mantener ciertas restricciones para salvaguardar la salud y seguridad de todos”, añadió Pierluisi.

PUBLICIDAD

El gobernador aseguró que se mantendrá atento a las estadísticas y no descartó realizar cambios, si fuera necesario.

“Todos debemos continuar con las debidas medidas de precaución y no bajar la guardia. La vacuna funciona y salva vidas; por eso, exhorto a quien no se ha vacunado y pueda hacerlo, a que lo haga. Continuaré atento a las diferentes estadísticas y recomendaciones de salubristas y del sector económico para realizar cambios si fueran necesarios”, puntualizó el mandatario.

En cuanto a la vacunación, los datos de Salud apuntan a que 2,507,606 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de las vacunas autorizadas y 2,272,550 personas mayores de 12 años tienen la serie completada.