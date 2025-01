“Tienen que hacer valer la ley”: Jenniffer González espera que sometan cargos contra manifestante que irrumpió en misa

Mientras la gobernadora Jenniffer González Colón espera que las autoridades tomen acción y hagan “respetar la ley” en el caso de la manifestante que interrumpió la misa que dio inicio a los actos de la toma de posesión, la Policía confirmó que tiene en curso una investigación y que la mujer fue citada.

En entrevista con El Nuevo Día, el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, explicó que la manifestante compareció esta mañana a la Fiscalía de San Juan, pero se negó a hacer declaraciones, por lo que fue citada nuevamente para el próximo 8 de enero.

“Ella declinó hablar. Entonces, fue citada para el próximo 8 (de enero) a las 9:00 a.m. Ahí va a determinar la Fiscalía qué cargos va a radicar, si alguno”, agregó Figueroa Maldonado, quien indicó que, como parte de la investigación, los agentes investigadores trabajan en la extracción de unos vídeos.

PUBLICIDAD

A la pregunta de qué cargos podría enfrentar la manifestante, respondió que “eso se lo dejamos a la Fiscalía, pero por los videos, que son de conocimiento público, posiblemente haya amenaza, destrucción de prueba, incitación de la violencia. Esas son las posibilidades, pero eso lo determina la Fiscalía”.

Figueroa Maldonado reveló que la fiscal a cargo del caso es Gretchen Pérez Catinchi y que los videos que subió la exponente urbana Adriana Vázquez Pérez, conocida como “Audri Nix”, forman parte de la pesquisa. En las grabaciones, Vázquez Pérez admite ser la mujer que protestó en la parroquia Santa Teresita, en Santurce.

¿Cómo la manifestante logró acceso al interior de la parroquia?, preguntó este medio. “Eso es parte de lo que vamos a estar evaluando de los videos que se han extraido de diferentes comercios. Una vez se vean en su totalidad, vamos a determinar cómo es que ella logra acceso allí“, explicó el oficial.

El incidente se registró el jueves cuando la manifestante logró entrar a la parroquia Santa Teresita. Vestida completamente de negro y encapuchada, la mujer se subió a un banco y comenzó a lanzar improperios y palabras soeces contra la gobernadora, el consorcio LUMA Energy y gritó “Muerte al PNP”.

Con expediente criminal

De otro lado, la Policía confirmó a El Nuevo Día que Vázquez Pérez tuvo un caso en 2018 por violencia doméstica y que actualmente está pendiente una orden de protección que fue solicitada por el mismo perjudicado a mediados de diciembre de 2024. Sobre esto, Vázquez Pérez reaccionó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Vengo aquí a decir algo bien importante. Un pend... se puso a buscar mi récord criminal y lo posteó en Facebook, lo posteó en Twitter, lo posteó en par de lugares... A mí no me importa... Yo sé lo que pasó y, créanme, yo no le di a nadie. Ese caso fue una falsedad completa, una falsa, un fraude. Eso fue una mentira completa”, dijo Vázquez Pérez en una historia compartida en su cuenta de Instagram.

Reacciona la gobernadora

Tras ser abordada sobre el tema, la gobernadora se expresó este viernes y dejó claro que no será leniente. Enfatizó que espera que las autoridades tomen acción y hagan valer la ley.

“Todo el mundo tiene que cumplir con la ley y el orden. Las agencias tienen que hacer valer la ley... Aquí nadie, nadie tiene permiso para hacer lo que les dé la gana”, expresó González Colón sobre el incidente que quedó captado en video y por el cual asumió responsabilidad la exponente urbana en Instagram.

“Primero, estamos en una iglesia, no quieres respetar a los funcionarios, respeta a Dios, respeta la reunión que tienen unos feligreses tomando una misa. Ahí tú te das cuenta de que esto no es intolerancia, esto es activismo político. Ahora, cuando ese activismo político lleva a hacer amenazas de muerte, y como la misma persona dijo, esto no es una amenaza, esto es una promesa, yo no voy a ser leniente con eso... Basta ya de personas que se abroguen el tener el poder de matar a alguien o amenazar de muerte a alguien”, agregó la gobernadora.

PUBLICIDAD

En entrevista radial con NotiUno 630, y cuestionada sobre si se sintió amenazada, la excomisionada residente contestó: “Hay una línea y la línea es, tienes que cumplir con la ley, y tú no puedes andar por ahí amenazando de muerte a la gente. Así que, sobre ese sentido, yo espero que las agencias hagan respetar la ley, porque eso no es contra mí, mañana lo hacen contra ti, contra otra persona, y así mismo operan las dictaduras en Venezuela. Así operan las dictaduras en Nicaragua...”.

1 / 12 | Bendición y protesta: así fue la misa en la iglesia Santa Teresita previo a juramentación de Jenniffer González. Jenniffer González se convirtió oficialmente en la gobernadora de Puerto Rico luego de jurar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. - Alejandro Granadillo

Lo que dijo la manifestante

En una serie de videos en su cuenta de Instagram, Vázquez Pérez reveló el jueves que fue la manifestante que lanzó insultos contra la gobernadora en la misa. Sin embargo, aseguró que no amenazó a la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

No obstante, los videos fueron eliminados de su cuenta.

“Hola. Mi nombre es Adriana y yo soy la persona que le gritó a Jenniffer González en la iglesia hoy en su juramentación. Quiero dejar una cosa clara, yo lo que le dije a Jenniffer fue lo siguiente: Le dije pu.., porque lo es, le dije que es una pilla, porque lo es, le dije que es la perra de LUMA, porque ella es la perra de LUMA, y le dije que Puerto Rico está sin luz por culpa de ella y del PNP”, dijo.

Indicó que, aunque muchos afirman que eso no es culpa de González, a su entender, sí lo es porque “fue una de las personas que no fiscalizó a LUMA. Ella fue una de las personas que firmó el presupuesto para que LUMA viniera a Puerto Rico y fue una de las personas que tiene donante de LUMA. Ok. Mi abuela pudo haber muerto si estar tanto tiempo sin luz y eso es lo que nos espera en el 2025″.

PUBLICIDAD

Asimismo, añadió que “seguramente” la gobernadora se robó las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024. Aclaró que “nadie amenazó a Jennifer González de muerte, eso no es verdad. Eso es el chisme de los periodistas, y si ustedes ven el video, o sea, la entrevista (de TeleOnce) que me hicieron fuera de la iglesia, yo dije: ‘muerte al PNP, muerte Jenniffer’. No ‘muerte a Jenniffer’, no ‘vayan a matar a Jenniffer’. Eso no fue lo que yo dije”.

“Así que si algo me pasa en las próximas 24 horas, si mis redes ya no están en las próximas 24 horas, si yo me desaparezco en las próximas 24 horas fue la Policía de Puerto Rico o fueron los federales. Ok. Mis amigas, que estén pendientes, porque yo tengo mascotas. Mi abusador probablemente les va a dar mi dirección, él está loco por destruirme...”, mencionó.