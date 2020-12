El Municipio de San Juan no cuenta con un plan de desarrollo económico integrado desde la administración del alcalde Hernán Padilla, quien abandonó el cargo en 1984 cuando aspiró sin éxito a la gobernación.

Esta fue la principal revelación durante el segundo día de vistas de transición del Municipio de San Juan, cuando se presentó igualmente un patrón de desaceleración económica, particularmente en los últimos dos años de la alcaldesa saliente Carmen Yulín Cruz Soto.

Fue a preguntas de Francis Ruiz Piñero, uno de los integrantes del comité de transición del alcalde entrante Miguel Romero, que varios funcionarios del comité saliente reconocieron la inexistencia del documento. Edgardo Cruz, director de Desarrollo Empresarial, fue quien indicó que no se cuenta con un documento así desde la administración de Padilla.

La primera pregunta sobre la existencia del documento fue dirigida inicialmente a Luis Lara Fontánez quien dirige, como asesor, el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del ayuntamiento. Lara Fontánez ocupa la posición en sustitución de Daniel Erazo Cruz, quien permanece fuera de la silla desde agosto por una aparente enfermedad. En la audiencia trascendió que personal del gobierno municipal no ha tenido comunicación con el funcionario, quien labora en un puesto de confianza.

“Eso no es aceptable. Me sorprende de sobremanera que una persona bajo confianza no se presente y no se tome ninguna acción”, dijo el excontralor Manuel Díaz Saldaña, quien dirige el comité de transición entrante.

Nicolás Muñoz, también integrante del comité de Romero, describió el documento de desarrollo económico solicitado como uno que recoja las metas, objetivos y prioridades de la ciudad capital a largo plazo. Típicamente, se confeccionan estos documentos con una proyección a cuatro u ocho años.

Jorge Hernández, director de Ordenamiento y Planificación del Municipio de San Juan, indicó que el gobierno municipal tiene un plan de ordenamiento territorial que establece la política pública, al menos en lo que concierne a los espacios físicos. Muñoz entonces insistió en que se requiere un documento que establezca con quién se hacen alianzas, cuáles serán los polos económicos, las estrategias de retención de población, entre otros asuntos.

La administradora de la capital, Esperanza Ruiz, reconoció que el documento no existe, pero que durante los ocho años de gobierno de Cruz Soto se han tenido claras las prioridades y así se han consignado en los informes de logros.

“Las prioridades son la salud, la educación, seguridad, y desarrollo económico a través de la cultura. Esas han sido muestras puntas de lanza en estos ocho años”, dijo.

“Pues no cumple”, le respondió Díaz Saldaña. “El Municipio de San Juan no cumple con los principios de sana administración y es decepcionante”.

Declive económico

Lara Fontánez indicó que el gobierno municipal ha mantenido 25 decretos de incentivos económicos durante los pasados ocho años y que 19 siguen vigentes para un impacto fiscal acumulado de $5.4 millones.

“Entiendo que pudieron haber sido más”, dijo Lara Fontánez cuando el economista Ramón Cao le preguntó por qué eran tan pocos.

Hoy trascendió que los estacionamientos municipales generan $2.7 millones anuales, aunque en el año fiscal 2016-17 se alcanzaron $4.3 millones en recaudos. El ingreso actual de las plazas del mercado de Río Piedras y Santurce es de $248,873 y $53,454, respectivamente, pero en el caso de Río Piedras se queda muy por debajo de los $312,000 del año 2013.

En el caso del centro comercial Covadonga, el Municipio de San Juan lo opera desde el 2015 y el ingreso promedio anual es de $205,000. Sin embargo, el mejor año fue el 2016-17 con $306,000. Los cafés al aire libre generan un promedio anual de $24,600 en comparación, pero el mejor año fue el 2918-2019 con $60,200.