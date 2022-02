El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, sostuvo esta mañana que las cifras que la agencia que dirige proporcionó a la Cámara de Representantes sobre los gastos en que incurren funcionarios por el uso de escoltas toman en consideración todas las funciones que realizan estos agentes y no solamente las relacionadas al funcionario al que le dan seguridad.

Esa salvedad no fue incluida en una tabla que el Departamento de Seguridad Pública brindó a la Cámara sobre el gastos por funcionario. En el documento se coloca en una columna el nombre del funcionario, en otra columna el gasto mensual y en una tercera columna el gasto por horas extra atribuido al funcionario.

La cantidad global, solo en el gasto de horas extra, asciende a $1.3 millones, pero Torres Ríos no fue claro cuando se le preguntó si ese gasto entonces no incluye los servicios de escolta a dignatarios no incluidos en la lista.

Al combinar el pago de horas extra y el de nómina regular, el gasto sube a $4.4 millones.

De hecho, no se incluyó el gasto de seguridad de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Los compañeros no solamente trabajan en la oficina de Seguridad y Protección. También cumplen con otras misiones que se les dan y por cada servicio que se les pagan horas extra”, dijo Torres Ríos.

Cuando se le indicó que la tabla solamente refleja el gasto mensual y en horas extra en funciones exclusivamente como escoltas, Torres Ríos insistió en que estos agentes, cuya cifra no reveló por motivos de seguridad, realizan labores más allá de su rol primordial como escoltas.

“En emergencias o cualquier situación o si hay que redirigirlos a ellos como policías”, dijo Torres Ríos.

Así, por ejemplo, Torres Ríos sugirió que las horas extra trabajadas por la escolta del exgobernador Alejandro García Padilla, y que totalizaron $145,694.59 en el 2021, no están relacionadas al 100% con el día a día del exmandatario.

El DSP reveló a la Cámara que tres funcionarios: el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado; el secretario de Salud, Carlos Mellado López y el comisionado de Juegos, Orlando Rivera Carrión, recibieron servicios de escolta por razones de seguridad en el 2021. De estos tres funcionarios, Machargo Maldonado ya no tiene escolta.

“Esa amenaza se investigó, se cerró y no están en funciones”, dijo Torres Ríos sobre Machargo Maldonado. Indicó que Mellado López todavía tiene escolta y que verificaría el estatus de la asignada a Rivera Carrión.

En cuanto al gasto incurrido para darle seguridad al gobernador Pedro Pierluisi y, entre otras figuras, su hermana Caridad Pierluisi, Torres Ríos respondió que no tenía el dato a la mano.

“La misión de la División de Seguridad y Protección es precisamente darle protección y seguridad a unos dignatario y jefes de agencia”, insistió Torres Ríos. A preguntas, sostuvo que el gasto incurrido se evalúa “diariamente”.

“Se les pagan las hora extra por eso y rinden servicio por otras actividades y misiones que tenemos”, insistió.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, se limitó a indicar que la Policía hace cumplir el estado de derecho vigente en cuanto al uso y disfrute de escoltas. Cuando se le indicó que la Policía tiene una discreción al analizar supuestas amenazas, López Figueroa reiteró siguen la letra de ley.

De otra parte, Pierluisi señaló que el debate público sobre las escoltas a funcionarios no es nuevo y que Torres Ríos tiene la responsabilidad de dar protección y seguridad a ciertos funcionarios y dignatarios.

Preguntado si hay necesidad de tanto recurso destinado a las escoltas, Pierluisi respondió que “siempre” ha habido la necesidad, aunque el gobierno tiene que ser “lo más austero posible”.

“Habiendo dicho eso, es importante que no haya excesos y que la seguridad que se provea sea la justa y necesaria. Lo de las horas extra se puede evitar porque si se asigna el personal a base de turnos se evita las horas extra, pero el secretario de Seguridad Pública que tiene la última palabra en eso”.

“Debe tomar las cartas en el asunto para que no haya un uso indebido de los oficiales de la División de Seguridad y Protección”, abundó Pierluisi al sostener que está convencido de que Torres está asegurándose de que se le dé uso correcto a ese recurso humano.

Preguntado específicamente sobre el gasto de la comisionada residente, Jenniffer González, Pierluisi dijo estar seguro que de que la funcionaria ha recibido la misma protección y los mismos recursos que recibió él y otros comisionados han recibido cuando se han desempeñado en la posición.