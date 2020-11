La ausencia de una mayoría absoluta en el Senado, a partir de enero, se reflejará en cómo se regulen los llamados “descargues” -o consideración de medidas sin estudio previo-, indicó el proyectado presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau.

El descargue es un mecanismo reconocido por la Constitución de Puerto Rico utilizado típicamente por la mayoría parlamentaria para acelerar el trámite de una medida legislativa.

En esencia, libera a una medida, que puede ser un proyecto de ley o una resolución conjunta, de ser sometida al proceso de análisis de una comisión legislativa, incluyendo la radicación de un informe que recomiende o no, al pleno, su aprobación.

Este mecanismo se ha utilizado históricamente por las mayorías parlamentarias, dificultando la fiscalización de nombramientos y del contenido de medidas, e imposibilitando que la ciudadanía dé seguimiento al trabajo legislativo.

En muchas ocasiones, se han radicado medidas y, a los pocos minutos, sin transparencia y sin análisis, se aprueban.

El reglamento del Senado vigente dispone que un descargue tiene que ser autorizado por el presidente del cuerpo, por el presidente de la comisión legislativa concernida y por la mayoría.

Aunque el Senado que comienza en enero será de 27 integrantes, de mantenerse la delegación popular en 13 integrantes, nunca podría, por sí sola, autorizar un descargue.

Dalmau creó un comité para evaluar cambios al reglamento del Senado, incluyendo el mecanismo para autorizar descargues.

“Tenemos que ajustar el reglamento a una nueva realidad. Si no tienes una mayoría de 14 votos, hay cinco partidos nuevos que se podrán unir y votar a favor de un descargue”, dijo Dalmau. “Hay que buscar un mecanismo que se ajuste a la mayoría numérica”, expresó.

Dalmau parte de la premisa de que el descargue debe ser una “medida de excepción”.

“Eso tiene que cambiar”, dijo al referirse, en parte, al patrón de uso que le dio el Partido Nuevo Progresista este cuatrienio al descargue. “Cuando tienes una medida controversial, que no ha ido a vista pública o que fue radicada el mismo día, eso no debe ocurrir”, dijo, al hacer la salvedad que no objeta los descargues si, por ejemplo, todos los portavoces dan su anuencia.

“Pero medidas que son para enmendar leyes, que tienen impacto, de presupuesto, esas no pueden bajar por descargues”, dijo.

Insistió en que debe ser un instrumento accesible a las minorías para, por ejemplo, forzar a la mayoría o a la colectividad que tenga la pluralidad de los votos a ordenar investigaciones, ya sea sobre operaciones de la rama ejecutiva o de cualquier otro tema. El senador popular, sin embargo, no quiso entrar en el detalle de cuál sería el nuevo lenguaje que autorizaría los descargues.

En entrevista por separado, el exsenador popular Eudaldo Báez Galib subrayó el rango constitucional que tiene el mecanismo del descargue de medidas.

“Cuando puede ponerse difícil e incluso podría tener visos de inconstitucionalidad es cuando le vas quitando a una ley los procesos. Por ejemplo, el que no haya ido a discusión en una comisión le quita el récord legislativo e impide conocer la intención del legislador. Si un tribunal luego tiene que interpretar esa ley, ¿a dónde va a ir?”, cuestionó Báez Galib, al refeirse a las ponencias recibidas por el cuerpo legislativo y el informe de la medida. “De la discusión en la comisión, sale bien claro cuál es el propósito”, agregó.

Vistas públicas

Un tema que le valió críticas constantes al Senado durante este cuatrienio fue su aversión a celebrar vistas públicas. Por ejemplo, del Código Civil y del Código Municipal no se hizo una sola y del Código Electoral solo se celebró una y ocurrió más de un año antes de que se aprobara.

La Comisión de Nombramientos evaluó decenas de nombramientos durante el pasado año y fueron muy pocos lo que se llevaron una audiencia pública.

Dalmau Santiago fue parco en cuanto a qué cambio, sin alguno, se contemplaría en el reglamento del Senado para atender esta deficiencia.

“Estoy a favor de las vistas públicas, pero esas recomendaciones en el detalle… todo es forma parte de la evaluación de un nuevo reglamento. Pero tiene que haber acceso para que las personas que tengan interés en una medida puedan ir a una vista pública, deponer o someter escritos”, dijo.

“Cada presidente, cada Senado tiene su reglamento y su libreto. Vamos a tener un Senado que sea abierto a las personas que tengan interés en participar”, insistió Dalmau Santiago.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, insistió en que la alternativa de presentar ponencias electrónicas estuvo disponible para el Código Civil y los nombramientos. Los cambios al Código Municipal, sin embargo, se hicieron a puerta cerrada.