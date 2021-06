Una ciudadana no vidente y representantes de dos organizaciones que trabajan con personas con diversidad funcional endosaron esta mañana un proyecto de ley que obligaría a todas las farmacias a ofrecer un servicio de “etiquetas parlamentes” a ciudadanos para que conozcan la información sobre lo medicamentos que adquieren.

Con esta tecnología, la persona coloca el frasco del medicamento a lado de la máquina y una voz le recita la información.

En una vista pública de la Comisión de Salud del Senado, Frank Pérez Concepción, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ciegos y Gabriel Corchado Méndez, de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, apoyaron la medida.

“Este proyecto -P. del S. 287-, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago y del que este servidor es coautor, busca que todas las personas ciegas o con discapacidad visual parcial puedan acceder al servicio que ofrece esta aplicación que es gratis para los pacientes. Para hacerlo, se le requerirá a todas las farmacias, ya sea de una megatienda o de una farmacia de comunidad que lo brinden a sus pacientes”, explicó el senador popular Rubén Soto Rivera.

PUBLICIDAD

Soto Rivera detalló que este proyecto beneficiaría a un gran sector de personas con diversidad visual, que según encuestas del censo del 2013 al 2017 en Puerto Rico suman 214,243 personas con problemas de visión severos o ceguera. Añadió, además, que actualmente el sistema “Scrip Talk” solo está disponible en tres farmacias de una megatienda y en una farmacia de la comunidad en Carolina.

En la vista, Shalmarie Arroyo Mercado, quien es no vidente, narró cómo se las ingenia para poder saber qué dicen las etiquetas de los medicamentos que le recetan o que compra sin prescripción médica.

“Es estresante tener que acudir a mecanismos caseros inconsistentes e innecesariamente complicados, cuando existen alternativas accesibles que son gratis para el consumidor y de un costo pequeño para las farmacias. En mi caso, por ejemplo, usualmente me entregan los medicamentos en el hogar y le pregunto a la persona las instrucciones, información y demás. Lo grabo al momento o más tarde y creo una etiqueta en Braille para pegársela al frasco. Pero, en ocasiones, son varios medicamentos, o son medicinas que uno utiliza “over the counter” en periodos de tiempo inusuales, o la persona no me puede proveer la información al momento o yo no la puedo anotar, y tengo que comenzar a llamar para buscar ayuda o para que me repitan la información”, relató.

Arroyo Mercado añadió que, en un mundo no hecho para ciegos, la aprobación de este proyecto beneficiaria a una comunidad que pasa muchas vicisitudes diariamente.

“Si existen equipos y servicios como el de las etiquetas parlantes, ¿por qué no podemos todos contribuir a que el mundo sea hecho para todos, utilizando mecanismos distintos para alcanzar las mismas metas o realizar las mismas tareas? El saber que podremos obtener y mantener por tiempo indefinido esta información de manera accesible no importa la farmacia donde obtengamos nuestros medicamentos es una maravilla. Para mí y mi familia, este proyecto promueve la dignidad, equidad e inclusión de las personas ciegas como miembros de nuestra población”, puntualizó.