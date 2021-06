El senador independiente José Vargas Vidot indicó hoy al mediodía que no ha tomado una decisión sobre cómo votará en cuanto a la resolución del presupuesto.

La mayoría popular necesita su voto y el de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para poder aprobar la medida.

Esta mañana, Rodríguez Veve no reveló cómo votará sobre resolución y tampoco precisó si presentará enmiendas. “Voy a votar, pero lo verás durante el transcurso del debate”, dijo. “Todo es una posibilidad y no descarto nada”, agregó al referirse a la posibilidad de que presente enmiendas. “Puede ser que sí, puede ser que no. Por el momento no te puedo contestar”.

El presidente de la Comisión de Hacienda aseguró desconocer si tiene los 14 votos para aprobar la resolución y también dijo desconocer si presidencia prepara enmiendas. Confesó que varias personas le han hablado sobre la necesidad presupuestaria de la Orquesta Sinfónica.

En entrevista con El Nuevo Día, Vargas Vidot dejó meridianamente claro que no está negociando su voto con los populares a cambio de que estos favorezcan el proyecto que prohíbe las terapias de conversión.

“Eso sería bien politiquero para mí. El asunto de las terapias de conversión se trabajó el plan más importante para el ser humano, que es la conciencia. Si decidieron, absurdamente, ser unos cobardes y fallarle a los niños y niñas y destinarlos a un futuro lleno de tortura, no deben tener la oportunidad de considerar el proyecto. Además, ya nadie lo va a considerar”, dijo Vargas Vidot a El Nuevo Día.

El senador independiente no fue preciso sobre si presentaría esta tarde enmiendas en sala para promover cambios en la resolución. Sí fue enfático en señalar que no está satisfecho con el producto final.

“Todavía no te puedo dar una opinión. Tengo entendido que habrá enmiendas y pueden pasar unas cosas”, dijo Vargas Vidot. “En términos generales, es el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y siento que lo vamos a estar trabajando como rehenes de una agencia que nos quitó la soberanía financiera. No estoy contento con el presupuesto y siento que estoy arreglando un barco dañado”.

Vargas Vidot indicó que, si bien la Cámara de Representantes identificó $163 millones para, en parte, nutrir un fondo de becas, quisiera igualmente que se asignara dinero a trabajos de investigación. “Estaría contento si ese dinero del fondo de becas se pudiera utilizar para subsanar recortes en investigación y en nómina.

También favorece que se incremente el presupuesto de la Orquesta Sinfónica, que quedaría inoperante con su partida asignada de $39,000.

Vargas Vidot, quien dijo que el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, ha sido elegante en su trabajo a los miembros de la comisión, sí celebró que se asignen $3.5 millones en el presupuesto de la Administración de Servicios Médicos para 14 salas de operación nuevas y para el reclutamiento de más personal técnico. Igualmente endosó un aumento en la partida del Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población de Personas sin Hogar, que se ubica bajo la Administración.