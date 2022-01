Roberto Rodríguez Casillas, nominado por el gobernador Pedro Pierluisi para llenar la vacante dejada vacía por Anabelle Rodríguez en el Tribunal Supremo, debe, por lo menos, tener la oportunidad de presentar su caso y mostrar sus méritos en una vista de evaluación de nombramiento al Senado, según se desprende de entrevistas realizadas por múltiples senadores consultados.

Este es uno de múltiples nombramientos en discusión actualmente en el Senado. El presidente del cuerpo legislativo ha dicho que no es necesario en este momento llenar la vacante ya que todavía hay siete jueces asociados y la jueza presidenta en el Supremo.

En el caso del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, existe un rechazo mayoritario entre las minorías no penepés, pero El Nuevo Día entrevistó a dos senadoras populares, Elizabeth Rosa y Ada García Montes, quienes votarían a su favor. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha dicho varias veces que la nominación se ve “bien aspectada”.

PUBLICIDAD

Entretanto el nominado al Tribunal de Apelaciones, Jorge Luis Díaz Reverón, es visto con suspicacia o con abierto rechazo por las minorías no penepés y el portavoz popular Javier Aponte Dalmau. Ayer, Dalmau Santiago, dijo estar satisfecho ante las contestaciones que brindó el nominado en el contexto de múltiples escándalos a los que ha sido vinculado.

El Nuevo Día intentó, sin éxito, obtener reacciones de los populares Juan Zaragoza, Marially González y Gretchen Hau.

A continuación, las expresiones de los senadores consultados:

Javier Aponte Dalmau (PPD): indicó que la postura de la delegación popular, al menos hasta el lunes, es que el nombramiento de Rodríguez Casillas es innecesario ya que las estadísticas a las que han tenido acceso revelan que cada juez del Tribunal Supremo tiene una carga mínima de trabajo.

“Entendemos que un tribunal de siete miembros es más que suficiente para atender la demanda de casos”, dijo al señalar que el tema del nombramiento de Rodríguez Casillas se tocó durante una reunión de caucus el lunes. Aponte Dalmau aseguró que si el Partido Popular Democrático prevaleciera en las próximas elecciones igualmente su postura sería de limitar la cantidad de jueces a un total de siete.

“Básicamente todo el mundo está de acuerdo”, dijo.

En el caso de Díaz Reverón, indicó que antes de emitir un juicio quiere estudiar con detalle los informes que realizó la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) y que relevó de toda culpa al candidato en tres pesquisas distinta. Una de esas, la ocasión en que citó a un policía a su sala mientras él ejercía todavía como juez en la región judicial de Caguas, le preocupa a Aponte Dalmau.

PUBLICIDAD

“Un juez no puede intervenir en un asunto que no está ante su consideración y usar sus alguaciles para citar a una persona traerla ante su consideración es algo que no tiene nombre”, dijo Aponte Dalmau sobre la citación de un policía que investigó el robo domiciliario del que fueron víctimas una de sus hijas y su yerno. Su esposa, la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, fue investigada por presuntamente intervenir en dicha pesquisa criminal y Díaz Reverón quería que el policía se comunicada con un abogado de su esposa.

“Con eso botó la bola”, sostuvo Aponte Dalmau.

En cuanto a Eliezer Ramos Parés, sostuvo que el nominado aseguró en su vista pública de evaluación de nombramiento que no ejecutaría un plan de cierre de planteles, pero luego trascendió que se había contratado a una empresa, a un costo de $76 millones para ejecutar un plan maestro de infraestructura para las escuelas.

“Seguro que habrá una segunda vista. No de nombramiento, pero sí una para que conteste preguntas sobre la contratación de la empresa”, dijo.

Aponte Dalmau reconoció que todo el mundo “salió de lo más contento” de la vista de evaluación de nombramiento de Ramos Parés, pero que el ambiente ha cambiado tras la noticia de la contratación millonaria.

José Vargas Vidot (independiente): dijo que tiene una excelente opinión de Rodríguez Casillas, a quien conoció mientras él dirigía la entidad Iniciativa Comunitaria y mostró sensibilidad hacia las personas que atiende la organización sin fines de lucro. El senador de segundo término se reunió el martes con Rodríguez Casillas.

PUBLICIDAD

“Fue una experiencia maravillosa y entiendo que este hombre le daría a ese grupo de jueces colegiados una dimensión diferente. Aunque para el presidente del Senado la nominación no sea de urgencia, para mí moralmente sí lo es... tiene una sensibilidad grandísima”, sostuvo al sostener que le daría su voto.

Vargas Vidot rechazó la nominación de Ramos Parés y de Díaz Reverón. En el caso del secretario de Educación, dijo que no tiene duda de que sea una gran persona, pero no ha logrado, según dijo, un “sentido gerencial”, al referirse a lo que llamó la necesidad de enderezar una agencia a la que describió como un “nido de politiqueros”.

Vargas Vidot recalcó que Ramos Parés mostró desconocimiento sobre las operaciones de dos escuelas en específico en el sur, incluyendo una en Lajas que supuestamente fue desmantelada durante la administración Ramos Parés.

Sobre Díaz Reverón, dijo que no pudo estar en la vista pública ya que tenía que atender un compromiso en Cidra. No obstante, señaló que “desde siempre” ha estado en contra de la nominación debido a múltiples denuncias que se han hecho en su contra.

Carmelo Ríos (PNP): en el caso de Rodríguez Casillas, argumentó que dejar en ocho jueces el Tribunal Supremo provoca que en decisiones dividas 4-4 sea la posición del Tribunal de Apelaciones la que prevalezca.

“Estás dejando al Tribunal Supremo cojo de tomar decisiones importantes y relevantes para el diario vivir de los puertorriqueños. Como si fuera poco, Dalmau sabe que, moralmente, tiene que darle la vista y negarse es faltarle al deber legislativo. No puede tomar la determinación afectando mi derecho como Senador a votar por un nominado. Su función es administrar y llevar la agenda legislativa. No puede moralmente decirme a mí que no puedo votar por un juez a favor o en contra”, dijo Ríos.

PUBLICIDAD

Rodríguez Casillas se reunió la semana pasada con el caucus penepé y Ríos dijo que aseguró los 10 votos de la delegación.

Ramos Parés, dijo, también tiene los 10 votos penepés y recordó que Joanne Rodríguez Veve está a favor. A esa lista se unieron hoy las populares Rosa y García Montes.

En cuanto a Díaz Reverón, afirmó que contestó todas las preguntas y que nadie puede argumentar que no es capaz.

“Lo que estamos pidiendo es que se lleve a votación, que se le dé una oportunidad”, dijo Ríos.

Henry Neumann (PNP): dijo que está “completamente fuera de lugar” la postura de Dalmau Santiago en cuanto a Rodríguez Casillas y dijo que se debe completar el proceso de evaluación del nominado.

“Rechazar de plano un nombramiento u opinar sobre si es necesaria o no una persona que va a trabajar en otra rama del gobierno para mí es irresponsable”, dijo Neumann. “Si no está de acuerdo, que le vote en contra”, agregó.

Neumann confirmó que le votaría a favor, al igual que en el caso de Ramos Parés, con quien visitó hoy dos escuelas de San Juan.

Dijo que el titular ha cumplid con sus peticiones de remozamiento de ciertas escuelas y lo describió como una persona que “está en la calle es receptivo”.

En cuanto a Díaz Reverón, sostuvo que respondió a las inquietudes de los senadores en la vista pública y opinó que no hay por qué “mezclar” su trayectoria como jurista con su relación sentimental con una pasada gobernadora.

PUBLICIDAD

“Tiene sus méritos y aclaró dudas con ciertos planteamientos, así que puede contar con mi voto”, dijo.

Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad): dijo que no se ha reunido con Rodríguez Casillas, pero sostuvo que todos los nombramientos del Ejecutivo deben ser atendidos. “Todos los senadores debemos asumir posturas a favor o en contra”, dijo al sostener que la discusión sobre el nominado no debe girar sobre si hay suficientes jueces en el Supremo ya, sino en los méritos del designado.

Rodríguez Veve confirmó que votaría a favor de Ramos Parés por tres asuntos: dijo “categóricamente” que no ejecutará cierres de escuelas, que identificará el dinero para cumplir con la Ley de la Carrera Magisterial, que ampliará el sistema Montessori y que modificará lo que la legisladora llamó el “viejo currículo” de perspectiva de género.

“Confirmó que lo que se va a estar enseñando es un currículo de valores universales y libre de ideologías”, dijo Rodríguez Veve, quien entiende que la perspectiva de género es una “ideología”,

Rodríguez Veve se reservó su opinión sobre Díaz Reverón y aseguró que estará analizando unos documentos relacionados a su designación.

Ana Irma Rivera Lassén (Victoria Ciudadana): sostuvo que la discusión sobre si el Tribunal Supremo tiene suficientes jueces o no es importante, se tiene que dar, pero que no le parecer pertinente que se traiga a colación “en función” del nombramiento de Rodríguez Casillas.

“Se debió haber traído antes de que hubiera una persona nominada y se mezclan las cosas. ¿Si el Partido Popular tuviera la mayoría en el Supremo estarían levantado eso?”, se cuestionó Rivera Lassén.

PUBLICIDAD

La legisladora de primer turno indicó que Rodríguez Casillas debe tener su vista pública.

Sobre Díaz Reverón, indicó que la delegación que conforma con Rafael Bernabe votará en contra debido a las múltiples controversias que ha tenido, con el acceso que tuvo a un auto de lujo justo ante de la primera orden ejecutiva sobre el COVID-19.

“Me parece que hay muchas dudas y las tengo sobre su temperamento judicial. Hay compañeros y compañeras también que se han quejado sobre el trato que da en su sala”, indicó.

Sobre Ramos Parés, dijo que hay “dudas muy fuertes” sobre su nominación, como los planes de cierre de escuelas. Por esa y otras razones, no tiene el voto de la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana.

“Dijo que el documento existía y que se había utilizado para discusiones con la comunidad escolar, pero le estamos preguntando quién lo hizo. También me parece cuestionable que, siendo Secretario, se haya reunido y cambiara la visión y el contenido de una Orden Ejecutiva que declara en Estado de Emergencia por violencia de género y que orden una educación con perspectiva de género, que es una metodología, no una ideología. Demonizar eso deja mucho que decir del Secretario”, dijo.

María de Lourdes Santiago (PIP): dijo que ciertamente no hay una obligación en ley de darle una vista pública a Rodríguez Casillas, pero igualmente sostuvo que debe darse la audiencia, al señalar que quienes se opongan a su nominación pueden votarle en contra.

“Me temo que sigue pesando demasiado el elemento partidista, tanto de Fortaleza como de aquí (el Senado). Es inevitable pensar que el gran interés no es nombrar a un gran jurista y es cómo Fortaleza impone a un penepé o el Senado impone a un popular. Me da pena que el juez Rodríguez esté atrapado en eso”, dijo.

PUBLICIDAD

Sobre Ramos Parés, Santiago dijo no estar satisfecha en relación a la pregunta que le hizo sobre el cierre de escuelas. “Ese documento estuvo en la página del Departamento de Educación y el Secretario no pudo decirme quién era el responsable. No tiene el control suficiente de su agencia para decir quién lo hizo”, dijo Santiago.

La legisladora describió a Ramos Parés como una persona “buena gente y decente”, pero afirmó que esperaba más de él ya que ha podido, como Secretario, la oportunidad de remediar diferentes asuntos de la corriente de educación especial. Ramos Parés se ha desempeñado como Secretario Auxiliar de Educación Especial.

“Por el contrario. Vemos irregularidades como el cierre de escuelas y su postura en cuanto a la perspectiva de género no es poca cosa. El DE y su Secretario han cedido al sector que se opone que se reconozca y avala ahora un proyecto de ley que invisibiliza el tema de género”, dijo.

Sobre Díaz Reverón, indicó que ya tiene su juicio formado y será votarle en contra.

“Es inexplicable que haya salido ileso de la investigación que se hizo sobre el guardia en la sala. Es un comportamiento inapropiado a todas luces y que lo haya adjudicado la OAT no es razón para uno mirar para el lado. Usó su estrado para requerir información”, dijo.

Elizabeth Rosa (PPD): dijo que la postura de Dalmau Santiago sobre Rodríguez Casillas es “prudente lógica y sensata”.

“No hay necesidad en estos momentos de llenar esa vacante”, dijo al sí precisar que entiende que la nominación debe ser atendida en una audiencia pública.

PUBLICIDAD

Rosa dijo que “hasta ahora” Ramos Parés cuenta con su voto y que tiene en agenda visitar unas escuelas de su distrito de Arecibo en semana a semana media. “Le dije en la vista que había que ser honesto con el pueblo y llevarle la verdad al pueblo, que muchísimas escuelas de mi distrito tienen problemas de infraestructura”, dijo.

Rosa no opinó sobre la nominación de Díaz Reverón.

Ada García Montes (PPD):

Sobre el nombramiento de Roberto Rodríguez Casillas dijo que se unía y compartía la postura de Dalmau Santiago sobre cómo el nombramiento “carece de prioridad”.

Con relación al nombramiento de Ramos Parés dijo que contestó de manera efectiva las preguntas con relación a sus ejecutorias y planes de trabajo.

“De igual forma, luego de escuchar a maestros, así como personal vinculado a la comunidad escolar me parece cuenta con el apoyo de estos sectores, por lo cual entiendo que Ramos es confirmable”, dijo.

En cuanto a Díaz Reverón, dijo que no pudo participar de la vista pública por compromisos en su distrito y que no opinará sobre el designado hasta que evalúe el informe de la Comisión de Nombramientos.