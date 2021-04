La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno aprobó esta tarde, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 3, que introduce enmiendas sustanciales al estado de derecho laboral en Puerto Rico.

La votación contó con el voto en contra de la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, quienes argumentaron que el proyecto, lejos de restituir los derechos labores de los puertorriqueños antes de que se aprobara en el 2017 la llamada Reforma Laboral, se queda muy corto en esa misión. Nogales presentó un paquete de enmiendas, pero fueron derrotadas.

La semana pasada, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) consignó su oposición a buena parte de las enmiendas introducidas a una serie de leyes laborales, incluyendo la derogación de la Ley 4-2017, mejor conocida como la Reforma Laboral. La Cámara acogió la sugerencia de no derogar esta última ley.

El presidente de la comisión, Domingo Torres, indicó que se acogieron recomendaciones del DTRH y el DDEC, se hicieron vistas públicas y la participación de múltiples sindicatos y gremios que agrupan profesionales, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el profesor de derecho laboral Jaime Sanabria.

“Se tomaron en consideración propuestas del sector privado para salvaguardar el crecimiento económico y este proyecto es de gran envergadura para brindar un balance laboral en Puerto Rico. Espero que con esto hayamos podido llegar al balance que todos esperábamos”, señaló Torres. “Esto ha sido un proceso participativo, se recibieron recomendaciones de todos los partidos políticos”.

Nogales, por ejemplo, señaló que el proyecto enmendado establece un tope de un día de acumulación de días de vacaciones y por enfermedad, cuando antes de la Ley 4-2017 era 1.25 días para trabajadores a tiempo completo.

“No hay una restitución. Ha habido un cambio”, dijo, quien también objetó que no se regrese al estado de derecho actual en que la mayoría de los trabajadores cobraban a tiempo doble por el tiempo extra.

Nogales también buscaba eliminar la opción del tiempo flexible que, según ella, “esclaviza” a los trabajadores. Además, señaló que el PC coloca un periodo probatorio de seis meses para buena cantidad de los trabajadores, pero antes de la Ley 4-2017 eran tres meses.

“Lo que se establece en las disposiciones legales y ponencia es que no podemos hacer cambios para reducir el pago en las horas extra, pero sí concesiones para que sean al doble. Para los pequeños y medianos comerciantes tenemos que hacer disposiciones adicionales fuera de La ley para que no estén en desventaja”, estableció la legisladora.

“Creo que tenemos que recordar aquí y recordar a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que personas que fueron parte de ese partido... se deben estar revolcando en las tumbas. Venir el PPD a decir que van a restituir derechos y quedarse a medio camino no es cumplir con los compromisos”, añadió Nogales.

Torres, por su parte, señaló que, desde que se comenzó con el proceso de vistas públicas se habló de “balance” y de devolver derechos (no todos) a los trabajadores. Señaló, por ejemplo, que al pagar el tiempo extra a tiempo y medio busca “uniformar” ese tipo de paga entre los diferentes sectores económicos.

Defendió también el tiempo flexible, ubicar en 90 horas el umbral mínimo de un trabajador a tiempo parcial y la reducción del mínimo de horas trabajadas para cualificar para el Bono de Navidad.

“Decir que no estamos haciendo justicia a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños no debe ser el diálogo. Siempre hablé de hacer un balance para devolverles a los trabajadores y trabajadoras (derechos) y no afectar a pequeños y medianos negocios”, dijo.

Aquí algunos puntos importantes en la versión enmendada del Proyecto de la Cámara 3:

1. El proyecto dispone que las horas extras trabajadas por un empleado o empleada serán calculadas a base de las laboradas en exceso de las ocho hora durante cualquier periodo de 24 horas o en exceso de 40 durante cualquier semana o trabajadas durante el día de descanso semanal.

2. La Cámara estableció que el tiempo extra se pagará a tiempo y medio para los contratados a partir de la vigencia de la Ley 4-2017. Así se, acoge una petición del DTRH y el Colegio de Abogados y Abogadas.

3. Todo el estado de derecho en cuanto a los acuerdos de horario flexible se mantiene intacto.

4. La Cámara mantuvo un lenguaje que le daba mayores protecciones a los trabajadores al momento de que se acuerde un horario flexible. Por ejemplo, que el patrono le diera prioridad a peticiones de jefes de familia con la patria potestad o con custodia única de sus hijos menores de edad. Igualmente, la Cámara eliminó la disposición de que el horario tendría que ser trabajado sin fraccionamiento y que se garantizará un periodo de descanso de no menos de 12 horas entre turno y turno.

5. El DTRH no acogió la propuesta de pagar doble el periodo de toma de alimentos o descanso en caso de que no pueda ser disfrutado en su totalidad. También rechazó una enmienda para que se le pague al empleado doble en caso de que trabaje en su día de descanso. El DDEC propuso que, si el empleado que trabaja en su día de descanso es estudiante, el patrono sí le pagará a tiempo doble.

6. En lo relacionado a la acumulación de vacaciones y días por enfermedad, el Proyecto de la Cámara 3 dispone que los empleados que trabajen entre 90 y 115 horas (a tiempo parcial) al mes acumularán a razón de .5 días por mes tanto la licencia de enfermedad como de vacaciones. Aquellos que trabajen en exceso de 130 horas mensuales (tiempo completo) acumularían un día por mes de vacaciones y días de enfermedad, un aumento en comparación con el estado de derecho actual. Los patronos que tengan 12 empleados o menos honrarán una acumulación de licencia de .5 al mes.

No obstante, los empleados contratados antes de la Ley 4-2017 acumulan 1.25 días de vacaciones y días de enfermedad.

La ley 4-2017 había elevado la cantidad de horas mínimas para acumular vacaciones a 130 y dispuso que la acumulación de 1.25 días por vacaciones se alcanzaría al decimoquinto año del trabajador en la empresa.

7. El proyecto eleva de un año a tres años el término de prescripción para que un trabajador presente un recurso legal reclamando salarios no recibidos.

8. En cuanto a la acumulación del Bono de Navidad, el proyecto rebajó del estado de derecho actual de 1,350 horas trabajadas a 700 horas la cantidad mínima anual para cualificar para el Bono de Navidad. El Bono de Navidad, de convertirse en ley el proyecto, aumentaría de 2% del salario con un tope de $600 a 6% del salario con un tope de $10,000.

La escala actual, en el caso de patronos con 20 empleados o menos, se reduce hasta fijar un bono de 2% el salario con un tope de $300. Con el proyecto se fija en 3% del salario con un tope de $10,000 para empleados cuyos patronos tengan 15 empleados o menos

El secretario del DTHR, Carlos Rivera Santiago, dijo en una vista pública que aumentar el bono y la cantidad de empleados que cualifiquen para el mismo también provocaría más solicitudes de dispensas.

9. En el Proyecto de la Cámara 3 se propone una indemnización de tres meses de sueldo y una indemnización progresiva de dos semanas por cada año de servicio para empleados que trabajaron de uno a 15 años y que enfrentan un despido injustificado. Los trabajadores con más de 15 años recibirían una mesada de seis meses de sueldo y una indemnización progresiva de tres semanas por cada año de servicio. El DTRH defiende el escenario actual que incluye tres meses de sueldo y dos semanas de sueldo por cada año completo de servicio con un tope, aplicado a los empleados contratados a partir de la firma de la Ley 4-2017, de nueve meses de sueldo por despido injustificado.

10. En cuanto a periodos probatorios, la Ley 4-2017 elevó este periodo para la mayoría de los trabajadores de tres meses a nueve meses, con un periodo de 12 meses para ejecutivos, administradores y profesionales. El Proyecto de la Cámara 3 propone reducir a nueve meses el periodo probatorio para ejecutivos, administradores y profesionales y el resto de los empleados cumplirían con un periodo de seis meses.