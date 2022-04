El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, censuró al presidente de dicho cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, por no atender ayer la medida que suspendería por hasta 90 días el impuesto a la gasolina, para así proveer un alivio inmediato al pueblo.

“Lo que vimos ayer fue una Cámara que no tiene ningún interés en atender los asuntos del pueblo de Puerto Rico. En el día de ayer se pudo haber bajado a votación la Resolución del Senado 240, la cual fue enmendada para contener disposiciones de nuestra medida (Proyecto de la Cámara 1223) y el del gobernador (Proyecto de la Cámara 1297), pero la mayoría del Partido Popular Democrático entendió que ese alivio al pueblo no era importante y suspendió los trabajos hasta el 19 de abril”, señaló el expresidente de la Cámara.

La delegación popular estuvo reunida por más de cuatro horas en un caucus atendiendo varias medidas e interrumpió ese encuentro para ir al hemiciclo y atender un primer calendario en el que no estaba la resolución conjunta sobre la crudita. Dicha medida sería atendida en un segundo calendario y Hernández Montañez le dijo a El Nuevo Día que no podía atender la pieza legislativa por falta de tiempo y porque dos de sus correligionarios no estarían presentes.

La pieza legislativa suspende por 45 días, extensivos a otros 45 días adicionales, la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, mejor conocida como “El Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” para viabilizar la suspensión temporera del antes mencionado arbitrio, lo que representa una reducción inmediata de casi $0.16 por galón de gasolina.

“La prioridad de esta Cámara es vacacionar en vez de aliviar el bolsillo de la gente. Hoy Estados Unidos y la Unión Europea se prestan a imponer más sanciones a la Federación Rusa por la masacre cometida por sus soldados en la ciudad ucraniana de Bucha, el anuncio de esta nueva ronda de sanciones económicas a Rusia ya ha disparado nuevamente el precio del barril de petróleo a sobre $110, lo que tendrá un efecto inmediato de incrementar el costo de la gasolina en las bombas. Pero aún sabiendo esto, prefirieron no hacer nada con la medida. Es vergonzoso”, explicó el líder del PNP en la Cámara Baja.

El portavoz novoprogresista explicó en la mañana de ayer, martes, que la Comisión de Hacienda, presidida por el representante popular Jesús Santa Rodríguez, avaló, unánimemente, la nueva versión de la RS 240 en la sesión de mark up.

“Los votos estaban ahí, nuestra delegación está comprometida con ayudar al pueblo a sobrellevar esta carga en el precio de la gasolina, así que contaban con nuestros votos. Entiendo que los populares también hubiesen votado por la medida, lo que hace imposible excusar al presidente de la Cámara, quien dijo que no tenía los 26 votos del partido popular y por eso tenía que recesar los trabajos. Eso tampoco era cierto, pues la medida recibió apoyo unánime en el mark up e iba a recibir la inmensa mayoría de los votos ayer; se hubiese aprobado por un amplio margen, si no unánimemente como sucedió en el Senado”, añadió Méndez Núñez.

De haberse aprobado ayer, la medida hubiese sido vista en el Senado mañana, jueves.