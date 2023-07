En el último día de la sesión ordinaria, la Asamblea Legislativa aprobó hoy, viernes, el informe de conferencia del proyecto de ley que busca enmendar el Código Electoral de 2020.

La Cámara de Representantes avaló el proyecto sustitutivo de los Proyectos de la Cámara 4 y 114 y del Proyecto del Senado 909 con 28 votos a favor y 16 votos en contra.

Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad votaron a favor, mientras que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra.

“Hoy logramos un ejercicio participativo, de diálogo y democrático con la aprobación de una medida que busca garantizar un proceso electoral justo e incuestionable”, aseguró en declaraciones escritas el presidente del PPD y representante, Jesús Manuel Ortiz González. “La firma de esta medida es el camino correcto para garantizar un sistema electoral justo mientras que vetar la misma coloca a Pierluisi y al PNP una vez más legislando contra todos los sectores y por un sistema electoral cuestionable y poco confiable”.

Más temprano en la noche, el Senado aprobó la medida con 16 votos a favor y 10 en contra.

Ortiz González propuso las nuevas enmiendas al proyecto sustitutivo de los Proyectos de la Cámara 4 y 114 y del Proyecto del Senado 909, confirmó más temprano el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, quien acompañó al líder popular en algunas de las reuniones en el Capitolio.

Cruz dijo que Ortiz González “tuvo varias reuniones con sus compañeros legisladores de Cámara y Senado para informarles de las propuestas principales que el partido está intentando traer en el informe de conferencia que se va a estar presentando hoy en el cierre de la sesión”.

El secretario general del PPD indicó que las enmiendas principales “tienen que ver con el voto adelantado y con lo que se va a implementar para este proceso electoral de 2024″ que comienza el primero de diciembre de este año.

“Lo que buscamos es que, al voto adelantado, principalmente, versión correo, que fue el que más problemas dio, se le añadan garantías. Algunas de ellas tienen que ver con que ese voto se pueda solicitar a principios de año y que se pueda corroborar la identidad y el domicilio del elector”, indicó a este medio el excomisionado popular.

Cruz dijo que en las demás categorías de voto adelantado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “puede ver al elector, cuando lo solicita o cuando se le lleva la papeleta”.

“Estamos proponiendo que cuando haya la necesidad se pueda investigar esa solicitud en las Juntas de Inscripción Regionales, que están concentradas en las 13 regiones”, agregó.

Dijo además, que otras áreas que se están trabajando con enmiendas se relacionan con “lo que va a ocurrir con la CEE después de enero de 2025, que es restituir a todos los partidos en balance como siempre operó la Comisión Estatal de Elecciones”. Indicó que se quitaría del lenguaje de la medida “aquellas categorías de partidos propietarios donde solamente se repartía la CEE entre dos partidos político, no, regresar a cómo fue la CEE, sin que eso represente duplicidad de puestos porque ya están creados, es repartido en lo que se llama balance”.

“Quizás el PPD no tiene que estar en todas las áreas, concentraría en las que más le interesen y los otros partidos, en otras áreas”, sostuvo Cruz.

En cuanto a la presidencia de la CEE, Cruz dijo que se quedaría como dispone el Código al presente, que debe ser ocupada por un juez superior. La enmienda que buscaba que el cargo pudiera también ser ocupado por un juez de apelaciones no prosperó en el comité de conferencia de ambos cuerpos legislativos.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos participó en una de las reuniones con Ortiz González. No estaba claro si participaron todos los comisionados electorales.

“Vamos a ver cómo queda finalmente (el proyecto) y si baja a votación”, indicó el comisionado independentista.

PNP dice que no sabía de las enmiendas

Por su parte, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Aponte Hernández aseguró que a su delegación no se le ha pasado ningún referéndum en torno al proyecto de enmiendas al Código Electoral.

“En este momento, no tenemos ninguna información que se haya trabajado en comité de conferencia enmienda alguna”, afirmó Aponte Hernández. “No tenemos comunicación de nuestro comisionado electoral alterno, Edwin Mundo, que ha sido la persona designada para trabajar cualquier asunto de enmiendas sobre ese particular. De haber alguna enmienda que vayan a sugerir, no se ha contado con nosotros”.

La medida se aprobó con enmiendas en el Senado el pasado 4 de mayo y la Cámara no concurrió con los cambios, por lo que fue referida a un comité de conferencia de ambos cuerpos en busca de consenso.

Algunas de las enmiendas que sufrió la medida el 4 de mayo incluían cambios al horario de votación de elecciones (de 8:00 am a 5:00 pm), período de endosos del 1 de enero a 15 de marzo del año electoral y el uso de un código de barra de seguridad (“bar code”) en la papeleta, como garantía para identificar si esa papeleta ya fue objeto de un escrutinio.

También se contemplaba un reglamento de voto adelantado y ausente, que deberían ser aprobados y puestos en vigor un año antes de las elecciones. En cuanto al voto adelantado, se estableció que quienes lo soliciten quedan excluidos de la lista de electores hábiles y se añaden categorías para reconocer ese derecho a personas con problemas de movilidad y condiciones especiales, así como 60 años o más.

De no poder ejercer la persona el voto adelantado, se canalizaría enviando un sobre con la papeleta e identificación (matasellos del día de elección o antes) y se acudiría al colegio de añadidos a mano el día de la elección.

Respecto del voto ausente (las solicitudes serían solo a través del Sistema de Registro Único de Electores), se enmienda su solicitud hasta 50 días antes de la elección, se excluye a la persona de la lista de electores y si no recibe la papeleta podrá votar añadido a mano (aunque si se advierte doble voto, se anulan ambas opciones).

En torno a la elección del presidente de la CEE y su presidente alterno, sería por nombramiento del gobernador y con el consejo y consentimiento de Cámara y Senado, mediante el voto de mayoría absoluta.

Mientras, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), operaría bajo balance institucional, aunque cada comisionado electoral podría nombrar un gerente y su director sería el presidente de la CEE.

Es posible el consenso, dice el PIP

La senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón, del PIP, indicaron en una declaración conjunta que participaron del diálogo con el presidente del PPD, pero dijeron que la iniciativa llegó tarde, al cierre de la sesión.

“Durante los últimos días, hemos participado, junto a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana y los legisladores independientes, en un diálogo con el presidente del Partido Popular Democrático, el Representante Jesús Manuel Ortiz, en un intento de aprobar enmiendas al Código Electoral vigente que contribuyan a restituir elementos de confiabilidad y transparencia en los procesos electorales. Lamentamos que la iniciativa del PPD surgiera en un momento tan tardío de la sesión legislativa y que no incluyera puntos de gran importancia para nuestra institución como es el caso de las candidaturas coaligadas”, indicaron en la declaración conjunta.

Dijeron sin embargo, que “tratándose de un tema fundamental para el país, hemos cumplido con nuestra responsabilidad de promover y participar en el intercambio de ideas sosegado y serio, de reiterar nuestra posición sobre aspectos esenciales del Código y de aportar ideas concretas”.

Indicaron que “el resultado de esta colaboración ha sido un nuevo Informe de Conferencia, que rescata algunos principios esenciales en los que habíamos insistido desde el comienzo del cuatrienio, como la representación equitativa ante la CEE, el consenso en la selección del presidente de la CEE, la fiscalización de los votos especiales y mayor participación de los candidatos independientes en el proceso electoral”.

“Este esfuerzo demuestra que aún desde perspectivas políticas muy diversas, es posible encontrar espacios de consenso para el bien del país. Queda ahora del pleno de ambos cuerpos aprobar este nuevo Informe de Conferencia, que de contar con los votos en Cámara y Senado, se someterá a consideración del Gobernador”, agregaron los legisladores del PIP.

Amanda Pérez Pintado colaboró en esta historia.