Representantes de tres de los principales hospitales públicos del país expusieron ayer, miércoles, que compañías aseguradoras de salud les adeudan $44.6 millones, lo que amenaza con poner en riesgo su operación y los servicios a la ciudadanía.

Durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado, trascendió, por ejemplo, que la deuda acumulada de las aseguradoras de salud con el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz suma $16.4 millones.

En el caso del Hospital Universitario de Adultos, la cifra alcanza los $26.3 millones, mientras que al Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA) le deben $1.9 millones, correspondientes al presente año fiscal.

“Ciertamente, la ineficiencia en el pago de las compañías aseguradoras a los hospitales y profesionales, unido a los problemas financieros de Puerto Rico, agudizado por los huracanes, terremotos y la pandemia, así como el alto costo de vida, resume el estado crítico de la salud fiscal de los hospitales”, planteó Yesarel Pesante, secretario auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería del Departamento de Salud.

Por su parte, Víctor Díaz, director ejecutivo del Hospital Pediátrico, reconoció que la cifra millonaria por cobrar representa una preocupación para la administración y las demás instituciones médicas.

“Es algo que nos inquieta. Afortunadamente, contrario a los hospitales privados, contamos con un presupuesto del Fondo General que nos alivia y, a lo mejor, no vemos un impacto inmediato. Pero, cuando vemos unos números tan exorbitantes, como $16 millones, tenemos que levantar bandera y tenemos que alertar que hay algo que no está bien”, dijo.

“Las aseguradoras que componen el Plan Vital del gobierno sí tienen deudas con el Hospital Pediátrico”, reafirmó Díaz, a preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Deudas debían saldarse en enero pasado

Dalmau cuestionó la existencia de deudas por $44.6 millones, a pesar de que, en una carta circular, la Administración de Seguros de Salud (ASES) solicitó a las aseguradoras que mantienen contratos con hospitales del gobierno que, a enero de 2023, “todas las reclamaciones y deudas líquidas (…) debían ser satisfechas con inmediatez”.

Al panorama, Díaz agregó que, “como regla general”, los planes médicos pagan a los hospitales públicos una tarifa mucho menor a la que mantienen con instituciones privadas. Opinó que recibir los pagos a tiempo e imponer tarifas más justas a los planes médicos ubicaría a las instituciones públicas en una “mejor posición”.

Bianca Castro, administradora del Hospital Universitario de Adultos, reconoció que la falta de pago de las aseguradoras es un factor determinante en la actual crisis de servicios de salud y añadió el componente de reclutamiento y retención de personal.

“Son las aseguradoras, es retener a los profesionales de la salud, que se nos van todos los días para Estados Unidos porque le ofrecen mejores salarios, beneficios que no podemos ofrecer aquí”, dijo Castro, al coincidir en que se necesita ajustar las tarifas a la realidad económica actual.

Detalló que, de los $26 millones pendientes, $6.8 millones responden a una deuda corriente, o sea que está dentro del período de 90 días dispuesto en la “Ley de Pronto Pago”.

Agregó, de paso, que el Hospital Universitario de Adultos –que maneja embarazos de alto riesgo– atendió 100 partos más, en comparación con el año pasado, ante el cierre de estas salas a través de la isla.

La licenciada indicó que realizan esfuerzos para aumentar los ingresos propios y agilizar la facturación con las aseguradoras. Sin embargo, reconoció, que el proceso resulta en una “constante lucha”, no solo para lograr cobrar esa deuda, sino para negociar mejores tarifas. “Las aseguradoras, tal vez, no pagan a tiempo o no pagan lo que corresponde, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de no atender el paciente cuando nos llega por sala de emergencias”, expuso.

En cuanto al nivel de reclamación, Castro dijo que, en promedio, entre el 15% y 20% de las facturas son denegadas por utilización médica. Mientras, las facturas aprobadas no necesariamente se pagan en su totalidad.

“No puede haber sistema que funcione así”, ripostó Dalmau.

Los deponentes sugirieron que una regulación satisfactoria sería exigirles a las aseguradoras que les paguen a los hospitales públicos una tarifa que sea, “como mínimo”, igual a la que mantienen con los privados. Igualmente, recomendaron enmendar la “Ley de Pronto Pago” en vías a que realmente funcione como un “disuasivo” para las aseguradoras.