Nueve senadores de la comisión de nombramientos votarán en contra de la designación de Elba Aponte como secretaria de Educación.

No obstante, aún se desconoce si obtendrá el aval de una mayoría dentro de dicho organismo del Senado. De hecho, El Nuevo Día supo que tiene cuatro votos a favor de senadores populares, pero faltan por expresarse el presidente José Luis Dalmau, Rubén Soto y Elizabeth Rosa.

Los restantes votos a favor provendrían de Thomas Rivera Schatz, William Villafañe y Gregorio Matías.

La comisión está integrada por 14 miembros en propiedad y tres exoficio que pueden intervenir en cualquier votación. Los miembros exoficio son los populares Marially González y Javier Aponte Dalmau, así como Rivera Schatz. Aponte Dalmau y González han levantado dudas sobre la capacidad de Aponte Santos para dirigir Educación y hoy consignaron sus votos en contra.

“Le pregunté sobre la reingeniería y la descentralización y cuál sería su política en Educación. Cualquier persona que vaya a dirigir esa agencia tiene que conocer su reestructuración y se fue a divagar. No está capacitada para eso”, dijo Aponte Dalmau.

“Creo que ha sido más que evidente que la Secretaria no ha podido probar de manera concreta que tiene un plan para trabajar con estos estudiantes y la comunidad escolar del área sur. Si no hemos visto resultados, definitivamente se sabe entonces cómo va a ser un voto. Nuestros constituyentes y alcaldes están conscientes que no ha sido efectiva y voto será en contra”, sostuvo González.

La senadora Gretchen Hau, vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, también indicó que votaría en contra.

“La vista de ayer fue muy extensa y reveladora. Se hicieron varios requerimento de información, pero te digo que hoy estoy en contra. Solo cambiaría si aparece algo en esos requerimientos que me haga repensar mi postura”, dijo Hau.

La senadora indicó que se le solicitó a Aponte Santos una serie de documentos como la lista completa de designaciones con nombre, apellido y salarios, los informes de impacto comunitario y de apertura de escuelas, el plan para atender el rezago de estudiantes y la evidencia de la entrega de “vouchers” para servicios de internet.

“Le pregunté que, si mañana el Departamento de Salud decide cerrar las escuelas, no pudo contestar cuántos maestros tendrían computadoras o internet”, dijo Hau.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no ha revelado si votará a favor o en contra.

Votarían en contra también los populares Migdalia González y Ramón Ruiz Nieves, además de María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne Rodríguez Veve y José Vargas Vidot.

Aponte Santos tiene, hasta el momento, todos los votos garantizados en la delegación penepé en el hemiciclo, excepto por Henry Neumann. Sin embargo, Neumann no es miembro de la Comisión de Nombramientos.

Por un lado, el senador popular Juan Zaragoza, quien es miembro de la Comisión de Nombramientos, aseguró que todavía está “indeciso”, aunque dijo estar satisfecho con la presentación ayer de Aponte Santos.

“Todavía estoy indeciso porque creo que la gente malinterpretó un consejo que le di”, dijo Zaragoza al repasar parte de su interrogatorio en la vista de ayer. “Hizo una ponencia bastante buena y destalló un montón de planes que está haciendo. Tengo que aceptarte que me impresionó bien… tenía unos issues en mi mente como las escuelas Montessori, las vocaciones, la reapertura de las escuelas y ella los atendió todos”.

La senadora popular Elizabeth Rosa aseguró que no ha tomado una determinación sobre la designación.

“Todavía estamos en esperando… me voy a reunir hoy con ella en la tarde”, dijo al recalcar que su prioridad en cuanto a este tema son los estudiantes sordos.

“Quiero que tenga un compromiso con la comunidad. Lo que solicito es que se capaciten a los maestros de grados prescolares para que, a su vez, eduquen a nuestros niños pequeños en grados primarios en lenguaje de señas para tener la comunidad educada en ese tema”, dijo Rosa. “Me había dicho que estaba identificando los fondos para eso. Estamos esperando… dice que hay leyes que protegen esta comunidad”.

El senador popular Ramón Ruiz Nieves, es uno de los votos en contra.

“Bueno, sí”, contestó cuando se le preguntó si votaría en contra. “Se discutió nuevamente el asunto de dónde estamos con los planes del sur, las escuelas y cómo las vamos a atender. Tuvimos una visita ocular la semana pasada en el sur y queremos que no sean papeles, que haya ejecución y a la fecha de hoy no hemos visto nada. Simplemente informes y un plan”, señaló.

La senadora Migdalia González también advirtió que votaría en contra.

“La compañera que aspira a dirigir la secretaría de Educación no satisfizo las preguntas que hice en relación al rezago académico, particularmente los niños de grados primarios y tampoco pudo dar una contestación en cuanto a protocolos de seguridad y el manejo de las ansiedades de los niños y su regreso a las clases presenciales. Nos habló de un modelo integrando profesionales en el área socioecomocional, pero ese plan no ha sido implementando”, dijo González.

En el caso del senador por Arecibo, Rubén Soto, dijo que Aponte Santos ha estado visitando escuelas del Distrito Senatorial de Arecibo y está atendiendo unos reclamos de alcaldes de la zona.

“Estamos esperando por una información de gestiones realizadas para entonces tomar una decisión”, dijo Soto.