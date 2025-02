Cámara avala multas de hasta $125,000 diarios por violación a compañías eléctricas en incumplimiento

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez , expresó el apoyo de la delegación a la medida, pero sostuvo que elevar las multas no puede ser “óbice” ni tampoco la “razón” para desviar la atención de la “ruta”, que es “acabar con LUMA (Energy) y cancelar el contrato”.

“No importa las multas que le impongan, no importa el incumplimiento de las métricas, no importa ahora la decisión del Tribunal de Puerto Rico que reconoce el poder del Negociado de Energía en el asunto de las métricas... es necesario, es imperativo la cancelación de ese contrato” , señaló Márquez en referencia al acuerdo de LUMA.

El único voto en contra que recibió el proyecto fue el de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, por entender que un alza en las multas no va a resolver la crisis energética, y cuestionó, además, el efecto de las sanciones sobre la factura. “Mi conciencia no me permite favorecer esta medida”, dijo.