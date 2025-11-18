Cámara de Representante aprueba proyecto de ley que limita el acceso a información pública
La legislación, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recibió enmiendas
18 de noviembre de 2025 - 6:36 PM
La Cámara de Representantes aprobó esta noche la versión final del Proyecto del Senado 63, ley que impondría requisitos adicionales para acceder a información pública.
“No estamos sorprendidos porque ya habíamos visto la falta de liderato y de palabra que existe en la Cámara de Representantes, pero sí desilusionados del proceso. El resultado producido por el comité de conferencia fue una legislación todavía peor a la presentada originalmente”, apuntó la presidenta del Overseas Press Club (OPC), Wilma Maldonado Arrigoitía.
La votación final fue de 28-20. La medida contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), así como de cuatro miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), y de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, junto con los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
El representante José “Che” Pérez Cordero, quien presidió los trabajos de la Comisión de lo Jurídico, organismo que evaluó la legislación en la Cámara, no estuvo presente en la votación. Pérez Cordero votó en contra de la medida el 13 de noviembre.
El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales.
Entre otras cosas, eleva el término para la entrega de información a 20 días laborales, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40.
Asimismo, exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.
La medida estaba ante la consideración de un comité de conferencia donde se atenderían las diferencias que existen entre ambos cuerpos relacionadas con la legislación. “Nuestro llamado a la gobernadora Jenniffer González es a que no firme este proyecto que afecta grandemente el derecho al acceso a la información”, planteó Maldonado Arrigoitía.
