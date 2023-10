La Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de reforma contributiva, pero desde ya el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa Rodríguez, advirtió que el mayor “reto” será -si finalmente es avalada por ambos cuerpos y el Ejecutivo- defender la medida ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Nos tocará a nosotros el tratar de justificar por qué hacemos esto. La razón principal es brindar un alivio contributivo a un país que ha tenido muchos retos, no solamente naturales, sino también económicos y que, a la misma vez, buscamos cómo seguir activando la economía y lograr que la gente tenga una mejor calidad de vida”, expuso Santa Rodríguez.

La medida -que recibió 41 votos a favor- fue aprobada con el rechazo de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad.

En síntesis, el proyecto -que no fue a consideración en vistas públicas– provee un ajuste por inflación, reduce las tasas contributivas de las pequeñas y medianas empresas (pymes), simplifica la contribución sobre ingresos de las corporaciones y elimina los informes anuales de las corporaciones.

Igualmente, extiende a contribuyentes residentes en Puerto Rico tratamientos preferenciales que al presente reciben los llamados beneficiarios de la antigua Ley 22 de 2012 (ahora parte de la Ley 60 de 2019), uno de los puntos más controversiales durante la discusión de la medida en la sesión de la Cámara este martes.

Santa explicó que un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó su impacto fiscal de la reforma en unos $600 millones.

“La OPAL estima que por cada $100 millones que la gente tiene en el bolsillo, eventualmente el gobierno recupera entre $11 y $27 millones, dependiendo cómo sea el gasto de ese dinero. Así que, aunque sí hay un impacto al fisco, la realidad es que hay una recuperación y más cuando este tipo de dinero tiende a promover la actividad económica en el país”, argumentó

El sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1839 incluye lo estipulado en la segunda versión de reforma contributiva presentada a finales de agosto por el gobernador Pedro Pierluisi, entre otros ajustes incluidos durante su análisis.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara emitió un voto a favor de la medida, esto luego que se incluyeran una serie de enmiendas presentadas, precisamente, por los representantes de la Palma. “Hemos logrado esclarecer que no hay un nuevo impuesto, que lo que se busca es reducir contribuciones, hacerle la vida más fácil al puertorriqueño en el momento que rinda cuentas contributivamente, incluyendo a los pequeños y medianos comerciantes”, expresó el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

No favorecen medida

El portavoz del MVC en la Cámara, José Bernardo Márquez Reyes, quien emitió un voto en contra de la medida, reconoció que el proyecto contiene aciertos, pero sostuvo que mantiene desaciertos con los que tiene “diferencias rotundas”.

Entre esos aciertos mencionó el alza de $200 a $400 en el crédito para las personas mayores y las mejoras a las escalas contributivas, particularmente a las familias o individuos con ingresos anuales entre los $40,000 y $50,000 que, dijo, quedaban desatendidos en la medida anterior.

Márquez Reyes, sin embargo, expresó preocupación sobre el impacto que tiene la medida, si alguno, más allá de proveer un “alivio contributivo generalizado”. “Qué es lo que se pretende lograr con el proyecto y cómo uno aprovecha la oportunidad de hacer esta inversión que implica el dejar de recibir unos ingresos y el utilizar unos sobrantes, para que, adicional al efecto social, podamos, a la vez, utilizar la reforma como una herramienta de desarrollo económico”, señaló.

Cuestionó, además, la intención de equiparar a los inversionistas extranjeros de la Ley 22 con los residentes de Puerto Rico en cuanto a eximirles del pago de contribuciones sobre los dividendos, acciones y ganancias de capital. El impacto estimado de la ampliación de este estatuto, según el informe de la OPAL, sería de $95 millones, dijo.

“El alcance de esa medida nos parece que va a ser sumamente amplio, pero más allá de eso, nos parece que no está justificado porque son personas que ya están en Puerto Rico”, expuso al señalar que esta iniciativa lo que busca es “mitigar el ataque mediático o público que se ha hecho a la Ley 22″.

El portavoz del PIP, Denis Márquez Lebrón, también cuestionó la ampliación de los beneficios de la Ley 22 y que el proyecto se utilice como una especie de “ómnibus legislativo” al incluir enmiendas a otros estatutos no relacionados al tema contributivo.

“Un error no se enmienda con otro error, una mala política pública no se enmienda adoptando en otros sectores una mala política pública. Aquí todo el mundo sabe cuál es la posición que tenemos sobre la Ley 22 o la Ley 60″, señaló Márquez Lebrón al agregar que la exención otorgada a la clase médica no resuelve uno de los problemas fundamentales, como el retraso en la otorgación de número de proveedor.

“Aquí no hay un balance, no hay una equidad, no hay una realidad que nos permita a nosotros entender que la producción local está mejor beneficiada o mejor protegida”, señaló Márquez Lebrón.