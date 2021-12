El expresidente de la Cámara de Representantes y actual portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, reconoció este jueves haber designado al contratista gubernamental Oscar Santamaría Torres como miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, en inglés), por recomendación de otra persona.

Pero dice que no recuerda quién se lo recomendó.

“El nombre fue sugerido y no recuerdo quién fue que me sugirió”, sostuvo Méndez en declaraciones a El Nuevo Día. Una carta que ha circulado en redes sociales confirma que el expresidente cameral oficializó la designación el 17 de diciembre de 2019, al someterlo ante la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Se hizo mucho esfuerzo por conseguir personas y yo no había recomendado a nadie. Eso requiere ciertas disposiciones, no mucha gente está dispuesta a venir, menos a ser miembros de juntas cuando se les hace tantos requerimientos de información y no surgía nadie y de verdad que no recuerdo cómo fue que surgió el nombre de él (Oscar Santamaría Torres)”, reiteró el representante novoprogresista a El Nuevo Día.

En la relación con la industria turística y hotelera, Santamaría Torres había incorporado el 26 de septiembre de 2018 y fungía como presidente de Saint Mary Hotel Corp., “compañía dedicada a inversión de propiedades privadas, administración, operación y desarrollo de hoteles”.

La fiscalía federal en Puerto Rico recomendó una condena de cinco años de prisión y la confiscación de $6 millones en activos del contratista gubernamental, quien admitió la semana pasada al tribunal que sobornó al exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, con pagos de $2,000 semanales para obtener control de contratos multimillonarios con el municipio, reveló el acuerdo de culpabilidad firmado por Santamaría Torres. En conexión al mismo esquema de corrupción, las autoridades federales arrestaron esta madrugada al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez.

Méndez aseguró que el contratista gubernamental no le ofreció dinero ni soborno de ningún tipo a cambio de la designación. “Nunca. Yo tengo una vara muy alta para esas cosas”, afirmó.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, Santamaría Torres acumuló $678,696 en contratos de consultoría legal y administrativa en la Cámara de Representantes, a través de una de sus compañías, Law Affairs P.S.C. Esos contratos eran firmados por el presidente de la Cámara, aunque eran dirigidos a servicios en las oficinas de los representantes José “Pichy” Torres Zamora, Ángel Bulerín Ramos y María Milagros Charbonier Laureano, quienes hacían la recomendación.

Charbonier, de hecho, enfrentan 13 cargos federales entre los que figuran robo, fraude, soborno y obstrucción a la justicia, por alegados actos de corrupción. La exrepresentante fue arrestada el 17 de agosto de 2020. Según la acusación, a principios de 2017, Charbonier infló de $800 a $2,100 el salario de Frances Acevedo, su entonces asistente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Luego, en septiembre de 2019 volvió a aumentar el salario a $2,900, para recibir una comisión ilegal para ella, su esposo e hijo. Se alega que Charbonier se quedó con $100,000 desde septiembre de 2017. Los contratos de Santamaría Torres con Charbonier ascendieron a $54,000 entre enero de 2017 y junio de 2018.

En el caso de Torres Zamora, quien ers vicepresidente de la Cámara el pasado cuatrienio, los contratos que otorgó a Santamaría ascendieron a $441,746, incluyendo un contrato por $150,000 con vigencia desde julio de 2017 hasta junio de 2018. Mientras, con Bulerín Ramos, solo el cuatrienio pasado, los acuerdos con Santamaría ascendieron a $182,950.

Cuando Méndez fue cuestionado por este medio sobre si Santamaría Torres había sido designado por él como presidente de la Cámara en otras juntas directivas, dijo que no. “Mi mejor recuerdo, en ninguna otra”, aseguró. También dijo que no recordaba quién lo representaba ante la Junta de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). “De verdad que no recuerdo”, reiteró.

LA AAFAF confirmó a El Nuevo Día que, hasta diciembre de 2020, Santamaría Torres fungía como miembro de la Junta de Directores en representación de la Cámara de Representantes.

Respecto a sus labores como miembro de la Junta del DMO, el expresidente dijo que tampoco se reunió con Santamaría Torres para discutir las posturas que debía asumir en representación suya y de la Cámara de Representantes.

“La Junta es creada por ley y en la ley está especificado cuáles son los lineamientos de los miembros de la Junta. Fuera de eso no había más asuntos que discutir. Básicamente está contenido en esa ley hasta dónde pueden llegar”, argumentó.

“Yo creo que yo recibía unos informes… en el caso del DMO -es que eso hace un año que yo salí de la presidencia-, yo creo que lo que se informaba era (sobre) cada una de las reuniones”, manifestó.

Santamaría Torres se desempeñó como miembro de la Junta del DMO desde finales de enero de 2020 a diciembre de 2020. “Cuando fue miembro de la Junta, Santamaría participó en cinco reuniones mensuales y no ocupó posición alguna de liderazgo. Discover Puerto Rico no tiene injerencia en la selección y nombramiento de los directivos de la Junta. Los miembros de la Junta de Directores son nombrados por la Legislatura (Cámara y Senado), por el Gobernador y por recomendación de las agrupaciones profesionales de la industria turística”, expresó el portavoz de Discover Puerto Rico, Edward Zayas.

El DMO maneja unos $25 millones en fondos públicos para la promoción de la Isla como destino turístico, de acuerdo con un comunicado suministrado por el representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

“Es importante señalar que en consultas con personas de la industria del turismo, no se le conoce como especialista en ese tema, un requisito primario para ser parte de la Junta de cualquier organismo de ese tipo”, señaló Aponte Rosario, quien sostuvo que Méndez debe explicarle al país cual es su relación con Santamaría, y qué criterios utilizó para la designación de Santamaría Torres.

“Ahora resulta que nadie conocía a Santamaría Torres, quien fue un fuerte donante de fondos para candidatos del Partido Nuevo Progresista y hoy está acusado a nivel federal por corrupción pública junto al exalcalde de Cataño”, sostuvo el representante popular.