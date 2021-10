Cinco senadores populares que ayer declinaron asumir una postura pública en torno al lenguaje negociado sobre el Proyecto de la Cámara 1003 insistieron esta mañana en que necesitan ver en blanco y negro los acuerdos alcanzados para emitir una opinión.

En ese bote se encuentran Elizabeth Rosa, Ada García Montes y Gretchen Hau, indicaron en declaraciones escritas. En entrevistas con El Nuevo Día, Rubén Soto y Rosamar Trujillo hicieron expresiones similares.

Se espera que el nuevo informe de conferencia del PC 1003 sea llevado a votación esta tarde en ambos cuerpos legislativos. Antes, sería discutido en el caucus popular en el Senado.

La mayoría popular en la Cámara ya tuvo su reunión ayer, pero en el caso de la Cámara baja no se espera que el proyecto tenga problemas en ser aprobado.

“Hasta que no vea el informe, no tomaré una decisión. ¿Y si lo vuelven a cambiar?”, sostuvo Soto, al precisar que a las 11:00 a.m. atenderá a un grupo de representantes del sector cooperativista que no están conformes con el texto de la medida.

“Tengo que ver los cambios”, dijo por su parte Trujillo. “Tengo que ver si lo que tengo es realmente el último lenguaje, final y firme. Necesito verlo y es mi posición y es lo que hablé esta mañana con el presidente (del Senado, José Luis Dalmau Santiago)”.

Trujillo indicó que le preocupa el dinero a ser asignado a los municipios. Las enmiendas condicionan una asignación de unos $60 millones por año fiscal “si la cantidad de fondos Medicaid recibidos durante el año fiscal anterior exceden la cantidad proyectada para el año fiscal anterior en el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico”, reza la medida.

“Es el exceso. El sobrante”, dijo Trujillo.

El lenguaje acordado en una reunión de parte de liderato el jueves en la noche en Dorado, se acordó una enmienda al artículo 104 de las pensiones en que se elimina la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de congelar beneficios de pensiones acumuladas y elimina cualquier posibilidad de ajustes por aumento del costo de vida. La congelación de pensiones acumuladas afecta particularmente a los maestros que entraron al sistema público antes del 2014.

La prohibición de la congelación de pensiones es descrita por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, como una “píldora venenosa”.

Ya ese artículo contenía el rechazo al recorte propuesto por la JSF de hasta 8.5% sobre las pensiones actuales.

En el artículo 603 de la separabilidad se restituye el lenguaje previamente eliminado por la Cámara que lee: “es la voluntad expresa e inequívoca que no se hagan cumplir las transacciones de reestructuración y sus respectivas autorizaciones en los artículos 103 (autorización de intercambio de bonos), 201 (emisión de bonos de obligación general) y 301 (emisión de Instrumentos de Valor Contingente) si se deja sin efecto, invalida o declara inconstitucional la condición suspensiva para evitar cualquier recorte a empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste, a las disposiciones del Artículo 104″.

El tercer cambio figura en el artículo 605 de la Vigencia, donde se condiciona la vigencia de la ley a que la JSF presente un Plan de Ajuste de Deuda modificado que elimine el recorte a las pensiones actuales.

“Para propósitos de claridad, queda inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión, o gestión relacionada con la misma será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Reestructuración. La vigencia de esta ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones”, lee la enmienda.

En otra reunión el domingo, pero en la residencia de Dalmau Santiago, se restituyó la declaración de intención y política pública del Senado con que se persigue “apoyar” la creación de un Fondo Fiduciario de Becas de la Universidad de Puerto Rico. Además, “apoyar planes médicos razonables para los empleados del gobierno central”, “endosar” la creación de legislación futura sobre un llamado Fondo para la Igualdad Social, “endosar” la creación de un Fondo de Inversión Estratégico.

Todas estas iniciativas estarían condicionadas a la disponibilidad de fondos y que no sean significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal, entiéndase con la voluntad de la JSF.