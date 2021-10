Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, hizo hoy un llamamiento a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reconsidere y respalde el lenguaje acordado por el liderato del gobierno de Puerto Rico para asegurar las pensiones públicas dentro del plan de ajuste de la deuda.

“Nunca habíamos estado tan cerca de un acuerdo. Le corresponde ahora la Junta mantener el beneficio del (freno en las demandas de cobro contra el gobierno). No hacerlo sería lo peor. Uno no debe llegar al punto de que no se aprueba el acuerdo porque la Junta se tranque a la banda. Hago un llamado a la Junta para que reconsidere y acepte el acuerdo alcanzado por los funcionarios electos de Puerto Rico”, indicó González.

Al ser preguntada como recibiría el Congreso la pérdida de la protección del gobierno contra demandas de cobro, la comisionada González indicó que la JSF quedaría “muy mal parada”.

La JSF ha rechazado el lenguaje de consenso acordado por los líderes legislativos de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) con el gobernador Pedro Pierluisi.

Tras negarse a aplazar las vistas de confirmación del plan de ajuste de la deuda del gobierno central de Puerto Rico, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del tribunal de bancarrota territorial, ordenó un proceso de mediación y advirtió que la falta de un acuerdo puede provocar que el gobierno de la Isla pierda la protección contra demandas de cobro de dinero.

“El argumento para que la Junta considere ese acuerdo es que la realidad fiscal de Puerto Rico no es la misma a la que había hace cinco años. Ahora hay $90,000 millones en fondos federales…Tienes el dinero en caja que evita que el gobierno esté sin dinero en efectivo. Hay dinero en caja y recaudos”, sostuvo González.

Para la comisionada, el lenguaje acordado por el liderato legislativo y el gobernador Pierluisi va a permitir “salvar las pensiones, proteger la Universidad de Puerto Rico y los municipios”. “Si lo más difícil, que era un acuerdo entre el legislativo y el Ejecutivo ocurrió. ¿Cómo es posible que la Junta, que llevaba pidiendo eso por meses, no lo valide?”, cuestionó González.

Aunque advirtió que se le agota la paciencia, la jueza Taylor Swain mantuvo para el 8 de noviembre el inicio de la vista de confirmación del Plan de Ajuste del gobierno central y, al hacerlo, ordenó a la JSF, al gobernador Pierluisi y la Legislatura a entrar en un proceso de mediación.