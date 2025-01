Colectivo se opone a medida legislativa por considerarla discriminatoria contra la comunidad LGBTQ+

“Más allá de eso, le da inmunidad a las profesiones reguladas por el Estado, ya sea los médicos, los abogados, los trabajadores sociales, para que no puedan atender a una persona, basada también en su creencia religiosa”, señaló el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, durante una conferencia de prensa desde las escalinatas del Capitolio.

El Proyecto del Senado 1, específicamente, revive legislación que ha sido descartada en el pasado que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria, la asistencia económica para propósitos educativos y el alcance de sanciones a padres o madres que opten por no inmunizar a sus hijos.

“La libertad religiosa está protegida por nuestra Constitución, por lo que no necesita legislación adicional. Esta medida no tiene otro valor que no sea dar licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa. Es nuestro deber alertar a la ciudadanía sobre esta medida que es innecesaria, peligrosa y una intento burdo por complacer a un sector fundamentalista en menosprecio de otros sectores de nuestra sociedad”, señaló Serrano.