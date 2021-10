El reclamo de la denunciante en el caso ético contra el senador popular Albert Torres Berríos para llevar testigos y respaldar sus quejas ante la Comisión de Ética cayó en oídos sordos, denunció la propia exempleada de la Cámara de Representantes, Alba González Rivera.

González Rivera, además, podría verse en la necesidad de testificar ante la Comisión de Ética sin representación legal si no logra identificar a un letrado que sustituya a su abogado original, Jorge Cámara Oppenheimer, quien está indispuesto.

El propio Cámara Oppenheimer, en una audiencia a puerta cerrada de la Comisión de Ética el pasado jueves, solicitó a los miembros del pleno que se le permitiera citar dos testigos, ambos exempleados de la oficina de Torres Berríos. Los dos estaban disponibles para testificar. No obstante, nunca fue atendida una controversia sobre si la denunciante, quien figura en este caso como testigo, tiene el derecho de citar a otras personas.

González Rivera no aparece en el caso como querellante porque quien presentó la queja fue el propio presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. El líder popular también ordenó una investigación sobre una serie de alegaciones por maltrato laboral y solicitud de dinero a los empleados por parte de Torres Berríos y personal directivo de su oficina.

González Rivera está citada nuevamente mañana, por lo que este pasado domingo Cámara Oppenheimer solicitó, en una carta dirigida a Dalmau Santiago, que ordenara la citación de los dos empleados.

“Ellos son testigos de la conducta que afectó a la señora Alba M. González Rivera y conocen de hechos relacionados al comportamiento del Senado. Entiendo que sus declaraciones son altamente pertinentes y son hechos que le constan de propio y personal conocimiento”, indicó Cámara Oppenheimer en su misiva a Dalmau Santiago.

“La conducta del senador Torres Berríos hacia varios de sus empleados o exempleados se ha hecho pública y usted también tendrá la potestad de investigarlas como querellas adicionales. Ellos están en posición de hacerles llegar sus escritos bajo juramento; si es así, usted ejerce su discreción de aceptarlas conforme al reglamento concernido”, agregó el abogado. Además, recordó que los testimonios de estos dos exempleados fueron rechazados por la Comisión de Ética porque hacían referencia a una serie de eventos fuera de término establecido por el reglamento.

Cámara Oppenheimer confirmó que no ha recibido respuesta de Dalmau Santiago. Advirtió que lo ideal sería que se aplace la audiencia de mañana ya que no podrá acompañar a su cliente, pero reconoció que la citación no provee para que se posponga.

“Eso de que la persona tiene derecho a un abogado es una farsa. No hay nada que pueda hacer el abogado en el caso. Ni objetar, ni contra interrogar o presentar testigos”, dijo Cámara Oppenheimer.

González Rivera indicó que si no puede contratar a un nuevo abogado, mañana se representará ella misma.

“No creo que me vayan a dar esa opción”, dijo sobre la posibilidad de que se posponga la vista. “Mi abogado será papá Dios.