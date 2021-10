El representante legal de la denunciante en el caso ético contra el senador popular Albert Torres Berríos insistirá mediante una petición al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que excompañeros de labores de la mujer en la oficina legislativa testifiquen respaldando su testimonio en la Comisión de Ética.

Jorge A. Cámara Oppenheimer, abogado de Alba González Rivera, indicó a El Nuevo Día, cuando la vista a puerta cerrada recesó este jueves hasta una fecha futura, que haría la petición al presidente legislativo tras conocer que la postura de la Comisión de Ética es que su clienta figura en el caso como testigo y no como querellante.

“Van a determinar si van a utilizar esos testigos”, indicó Cámara Oppenheimer al recalcar que la controversia sobre si su clienta, como testigo, tiene el derecho de que se citen testigos para respaldarla, no ha sido adjudicada por el pleno de la Comisión.

“Es de conocimiento, entiendo del Presidente del Senado y todos los senadores, (los nombres de) las otras personas que radicaron querellas quejándose de este Senador. Ellos los conocen y nosotros sugerimos dos. Lo voy a hacer”, indicó Cámara Oppenheimer. “Y son muchos los que han sido atropellados”.

Cámara Oppenheimer argumentó que en la vista de hoy, que describió como “atropellante” no se le permitió objetar preguntas, aunque según él fueran repetitivas.

“Me amenazaron en una ocasión que me iban a sacar”, sostuvo. Las preguntas, indicó, “iban en la dirección de que no hubo una falta ética”.

“Que era una cuestión laboral. Iban dirigidas a las alegaciones del Senador querellado de que como a ella no le quisieron pagar una quincena (diferencial) se puso brava. Lo hicieron las senadoras que hicieron preguntas como la Presidenta”, dijo Cámara Oppenheimer.

Por el diferencial Cámara Oppenheimer se refiere que González Rivera es empleada del Departamento de Agricultura y que comenzó a trabajar, mediante destaque, en la Comisión de Recursos Naturales y Agricultura, que preside Torres Berríos, el 1 de febrero. Inicialmente solo cobraba el salario que le correspondía del Departamento de Agricultura, donde sus responsabilidades laborales se limitaban a su pueblo de Villalba y Juana Díaz. Sin embargo, con el destaque tenía que moverse a San Juan, por lo quce comenzó a recibir, a partir de marzo, diferenciales de $500 en un mes y luego $2,000.

González Rivera se percató que en la nómina del 14 de julio no cobró el diferencial y fue en la oficina de recursos humanos del Senado que se enteró que el 7 de julio Torres Berríos envió una carta a la oficina solicitando que no se le pagara el diferencial a González Rivera. Ya Torres Berríos y González Rivera habían tenido problemas debido a que el legislador le achacaba a los empleados de la comisión no trabajar diligentemente, lo que provocó que tuviera que solicitar prórroga en la entrega de informes al pleno sobre proyectos y resoluciones.

Incluso en una de esas discusiones Torres Berríos supuestamente le gritó y dio puños en un escritorio mientras le decía que ella le había fallado a él.

González Rivera argumentó a El Nuevo Día que los atrasos se debían a que las agencias gubernamentales no entregaban los memoriales a tiempo.

Tras no recibir el pago de diferencial, González Rivera radicó la querella por maltrato verbal. Ese mismo día, según indicó, el legislador le increpó por haber ido a recursos humanos, le dijo que quien tenía (los genitales) era él y que él era el Senador electo.

González Rivera forma parte del caso en calidad de testigo ya que el querellante en este escenario es Dalmau Santiago. En síntesis, la mujer hizo un planteamiento ante la oficina de recursos humanos del Senado y, con su declaración jurada y otros testimonios, se creó una querella contra Torres Berríos referida por el Presidente.

Cámara Oppenheimer indicó que estaba bajo la impresión, hasta hoy, que su clienta era querellante en el caso.

“Ahora nos enteramos que ella y que no radicó una querella ética, sino una querella laboral y estábamos convencidos de que como transcurrió públicamente y el presidente del Senado la había acogido, creíamos que veníamos a una vista adjudicativa”, sostuvo el abogado.

El abogado Nelson Luis Santiago Serrano explicó que González Rivera, en calidad de testigo, no querellante, puede recomendar a la Comisión de Ética que se citen testigos que respalden su testimonio, pero no tiene derecho a que se acoja su petición.

“La Comisión ha tomado conocimiento y va a trabajar según lo ha hecho anteriormente en un cuerpo colegiado y tomará las decisiones”, dijo Santiago Serrano al describir la petición de González Rivera como una “recomendación”.

Este pasado martes, Marta Vera, la oficial del Senado que realizó la investigación interna, prestó testimonio a puerta cerrada en la comisión. En la audiencia también participó el querellado, representado por los abogados José Lorenzo y Shaka Bermúdez.

Los dos ciudadanos que prestarían testimonio a favor de González Rivera figuraron inicialmente como testigos en el caso, pero sus testimonios fueron anulados por no haber sido presentados como querellas dentro del término de 60 días desde el momento de los presuntos eventos. En esencia, denunciaron trato hostil y abuso verbal de parte de Torres Berríos o de personal de su oficina.

“Lo que quiero es que los senadores sepan lo que está pasando en la oficina y que tomen una determinación, que se haga justicia en referente a este patrón. Que no lo dejen pasar como una falta o que quieran decir que eso es normal en un ambiente de trabajo porque eso no está permitido”, señaló González Rivera a El Nuevo Día.

“Lo que digo en la declaración jurada es cierto... gritos, faltas de respeto en relación a él”, dijo González Rivera.