La Comisión de Ética del Senado citó a Alba Rivera González, la querellante en el caso ético contra el senador popular Albert Torres Berríos, para que presente testimonio a puerta cerrada.

Rivera González comparecerá el 21 de octubre. Mientras, el 19 de octubre le tocaría testificar a la investigadora del cuerpo legislativo que refirió el asunto a la comisión, Marta Vera.

La determinación fue tomada hoy al mediodía en la Comisión de Ética, indicó su presidenta interina, Marially González. A preguntas de El Nuevo Día, indicó que no se vislumbran, por ahora, nuevas citaciones.

La Comisión de Ética tiene hasta finales de noviembre para resolver la querella.

“Es maravilloso. Quiero que se den cuenta de quién está diciendo la verdad de estos hechos. Él está diciendo por ahí que esto es una venganza mía. No siento odio para él ni para nadie, pero quiero que se haga justicia. Éramos empleados de él y no nos merecíamos como nos trataron”, dijo Rivera González al El Nuevo Día.

“Muchos de nosotros no radicamos (la) querella porque siempre tapan a los que tienen más influencia. Lo que quiero es que, por lo menos en mi caso, se haga justicia. Torres no merece estar en el cuerpo legislativo y no tiene la capacidad”, dijo.

El pasado lunes, la Comisión de Ética determinó, en votación 7-5, eliminar del expediente cinco declaraciones presentadas por exempleados de Torres Berríos, quienes relataban un patrón de maltrato verbal y constantes solicitudes de dinero de parte del senador. Entre estas peticiones se encuentran la solicitud de $100 para la compra de una taquilla para su cumpleaños, y el pedido de $20 por empleado para la compra de una nevera que sería donada a una organización sin fines de lucro en Salinas.

“Esto se tiene que circunscribir a la Resolución del Senado 150″, dijo González al referirse al Código de Ética. “El reglamento indica que cuando una persona adviene conocimiento de cualquier falta, tiene hasta 60 días para radicar una querella. Son 60 días y si hay un evento en enero, no puede venir ahora”, señaló.

“Se decidió que muchas de las declaraciones no juramentadas, lo que contenían eran hechos que pasaban los 60 días dispuestos en el reglamento”, abundó.

La Comisión de Ética manejó dos declaraciones: una de Rivera González que está en tiempo y otra que aludía a eventos ocurridos en febrero.

El Código de Ética del Senado dispone que el Presidente del Senado podrá referir a la Comisión de Ética un asunto para que sea tramitado como una querella, no siendo de su propio y personal conocimiento, cuando la posible violación surja de alegaciones que son de conocimiento público y que puedan ser corroborados por otras fuentes de información. Estos referidos no tienen que ser juramentados.

González argumentó que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no presentó una querella, sino un referido.

El pago del diferencial

Rivera González es empleada del Departamento de Agricultura y comenzó a trabajar, mediante destaque, en la Comisión de Recursos Naturales y Agricultura, que preside Torres Berríos, el 1 de febrero.

Inicialmente solo cobraba el salario que le correspondía del Departamento de Agricultura, donde sus responsabilidades laborales se limitaban a su pueblo de Villalba y Juana Díaz. Sin embargo, con el destaque tenía que moverse a San Juan, por lo que comenzó a recibir, a partir de marzo, diferenciales de $500 en un mes y luego $2,000.

Rivera González se percató que en la nómina del 14 de julio no cobró el diferencial y fue en la oficina de recursos humanos del Senado que se enteró que el 7 de julio Torres Berríos envió una carta a la oficina solicitando que no se le pagara el diferencial a Rivera González. Ya Torres Berríos y Rivera González habían tenido problemas debido a que el legislador le achacaba a los empleados de la comisión no trabajar diligentemente, lo que provocó que tuviera que solicitar prórroga en la entrega de informes al pleno sobre proyectos y resoluciones.

Incluso en una de esas discusiones Torres Berríos supuestamente le gritó y dio puños en un escritorio mientras le decía que ella le había fallado a él.

Tras no recibir el pago de diferencial, Rivera González radicó la querella por maltrato verbal. Ese mismo día, según indicó, el legislador le increpó por haber ido a recursos humanos, le dijo que quien tenía (los genitales) era él y que él era el Senador electo.

“El acoso laboral sufrido me ha afectado emocionalmente, me ha causado sentimientos de tristeza y una enorme decepción. Uno con tanto esmero y dedicación que hace el trabajo de la comisión para que después se nos insulte y se diga que no servíamos ni trabajábamos ni hacíamos nada y que haya triunfado la maldad, tanto del Senador como de su secuaces acosadores. Es penoso y me da ganas de llorar cada vez que lo recuerdo”, lee parte de la querella ética en que Rivera González describe a Torres Berríos como una persona con temperamento descontrolado y agresivo.

Critica las filtraciones

En declaraciones escritas, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, denunció que en reportajes de prensa y en programas de análisis político se han discutido asuntos confidenciales de los procesos en la Comisión de Ética.

“Los miembros de la Comisión de Ética, por disposición reglamentaria, tenemos un deber de confidencialidad. Sin embargo, dicha norma ha sido violada por integrantes de la Comisión o personas con acceso a la misma, lo que ha dado paso a expresiones públicas imprecisas e incompletas sobre la toma de decisiones en dicho organismo. Prestarse para filtrar información de procesos confidenciales, sobre los que bajo mordaza reglamentaria no podemos comentar en público y, por lo tanto, sobre los que tan siquiera podemos dar explicaciones, no solo es un acto antiético, sino de atropello a la verdad”, dijo la senadora.