La querellante en el caso ético contra el senador popular Albert Torres Berríos solicitará esta mañana que dos excompañeros de labores en la oficina legislativa testifiquen, como ella, en una audiencia de la Comisión de Ética.

Alba González Rivera indicó a El Nuevo Día que su intención es que estos dos ciudadanos, que ya no laboran en el Capitolio, respalden sus alegaciones sobre malos tratos y abuso verbal en la oficina del senador por Guayama.

Este pasado martes, Marta Vera, la oficial del Senado que realizó la investigación interna, prestó testimonio a puerta cerrada en la comisión. En la audiencia también participó el querellado, representado por los abogados José Lorenzo y Shaka Bermúdez.

Los dos ciudadanos que prestarían testimonio a favor de González Rivera figuraron inicialmente como querellantes en el caso, pero sus testimonios fueron anulados por no haber sido presentados como querellas dentro del término de 60 días desde el momento de los presuntos eventos. En esencia, denunciaron trato hostil y abuso verbal de parte de Torres Berríos o de personal de su oficina.

“Lo que quiero es que los senadores sepan lo que está pasando en la oficina y que tomen una determinación, que se haga justicia en referente a este patrón. Que no lo dejen pasar como una falta o que quieran decir que eso es normal en un ambiente de trabajo porque eso no está permitido”, señaló González Rivera a El Nuevo Día.

“Lo que digo en la declaración jurada es cierto... gritos, faltas de respeto en relación a él”, dijo González Rivera.

Su abogado, Jorge A. Cámara Fernández Oppenheimer, indicó que González Rivera solicitó, mediante una carta a la Comisión de Ética, que se le permitiera a estos dos testigos hablar. La misiva, con fecha del 15 de octubre y dirigida a la presidenta interina de la comisión, Marially González, no ha sido contestada, pero el letrado indicó que el cuerpo legislativo no los citó.

“No sé por qué no los han citado y de eso nos vamos a enterar en la vista y solicitaré que se les permita entrar, aunque no estén citados”, indicó Cámara Oppenheimer. “Vienen como testigos nuestros y vienen con unas declaraciones. Tiene conocimiento personal de los asuntos que se ha hablado de la conducta, o que nos ocupa”, señaló.

“Ellos no vienen como querellantes. Aquello que se rechazó porque no habían radicado dentro de los 60 días o no habían sometido declaración jurada, ahora vienen como testigos”, agregó. “Cualquier querellante tiene derecho a presentar prueba y van a testificar de propio y personal conocimiento lo que le pasó a esta dama”.