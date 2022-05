Representantes de la comunidad de Puerta de Tierra reclamaron hoy la celebración de vistas públicas adicionales en el Senado, donde se atiende un proyecto de ley de enmiendas a la ley de regular el tratamiento de los llamados inversionistas residentes, o Ley 22.

El proceso es dirigido por el senador popular Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, quien atiende el Proyecto del Senado 684, de la autoría suya y del portavoz penepé Thomas Rivera Schatz.

Laura Mía González, portavoz del grupo de Puerta de Tierra que está reclamando participación en la discusión pública del tema indicó esta mañana que coincidió con Zaragoza en un foro días antes de la celebración el 9 de mayo de la audiencia sobre el PS684 y el legislador no le notificó de que se llevaría a cabo la vista.

Zaragoza, a través de una portavoz, anunció a media mañana que ha solicitado convocar a otra audiencia para el 27 de marzo para reclamar los reclamos de Puerta de Tierra No Se Ven y por Campamento Resistencia.

“Estoy consciente de la importancia en atender todos los reclamos es por esto que la Comisión de Hacienda ha llevado a cabo cuatro vistas públicas acerca dicho tema”, dijo Zaragoza al referirse a vistas de investigación celebradas el verano pasado. “Siempre tendré las puertas abiertas de mi Comisión para poder continuar realizando las vistas públicas que recogen las opiniones de todos las personas interesadas en este asunto. Siempre con el debido interés de hacer justicia social a los que pueda impactar este proyecto en su vida cotidiana”.

La zona de Puerta de Tierra, en San Juan, ha sido escenario de múltiples transacciones en que individuos con decretos de Ley 22 han comprado edificios completos. Según los manifestantes, esto ha provocado y continuará provocando el desplazamiento de los residentes históricos del histórico barrio y la eventual desaparición de los residenciales en el área.

“Solicitamos participamos en las vistas, pero nos enteremos ese mismo día. No hubo una publicación adecuada para que las comunidades pudieran participar”, sostuvo González. Sostuvo que en el foro ella le notificó a Zaragoza sobre su interés en el tema, que era portavoz del grupo Puerta de Tierra no se vende y que querían reunirse con él.

Zaragoza le dijo, según González, que no tenía problemas en reunirse con el grupo.

“El tema de los desplazamientos no se está tocando adecuadamente en la discusión de enmiendas a la Ley 22″, dijo González al sostener que Zaragoza desconocía lo que está ocurriendo en Puerta de Tierra.

Según la también abogada, el lunes varios grupos, por ejemplo de Vieques y de la urbanización Dos Pinos, en San Juan, telefonearon la oficina de Zaragoza reclamando la celebración de vistas públicas.

“Nos llamaron y nos dijeron que no harían más vistas públicas. La persona que me llamó dijo que Zaragoza no se podía reunir con nosotros. Le dije que eso no era aceptable para nosotros”, relató González.

Además del reclamo base de que se lleven a cabo vistas públicas adicionales, el grupo exige que se anulen los decretos actuales de Ley 22 y que el Gobierno se asegure que cualquier desarrollo “se haga en armonía entre el desarrollo turístico y la protección de las comunidades”.

En entrevista por separado, Denisse Otero, líder comunitaria del residencial San Agustín, señaló a El Nuevo Día que los representantes de la comunidad son perfectamente capaces de entender el tema de la Ley 22.

“No somos analfabetas y estamos bien preparados. Queremos que la deroguen por completo, no enmiendas. El abuso va a seguir y quienes se están beneficiando son ellos porque ¿dónde están todos esos millones que están entrando?”, se cuestionó la mujer. Al hablar del abuso, se refirió al futuro de las comunidades especiales y los residenciales.

“Nos quieren desalojar a la gente pobre para traer gente pudiente y subir rentas y hacer lo que les da la gana con las comunidades. Ya se ve en Bahía Urbana y en Distrito T-Mobile”, afirmó.