Un grupo de residentes de Puerta de Tierra y los legisladores independentistas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez denunciaron esta mañana cómo presuntamente se está ejecutando un esquema de desplazamiento de residentes en este primer barrio sanjuanero, por parte de inversionistas que se benefician de la antigua Ley 22-2014 de inversionista residentes.

En una conferencia de prensa en la oficina de la senadora Santiago se dio cuenta de 30 propiedades adquiridas por inversionistas que tienen decretos de la Ley 22-2014, que ahora forma parte del Código de Incentivos. Entre los inversionistas figuran empresarios como Chaim Hazan, Richardo Meruelo, Jason Dorset y Brock Pierce.

“He visto un patrón de estos inversionistas y el Gobierno. En Puerta de Tierra se han perdido muchos servicios, no hay cuartel de la Policía Estatal, no hay cuartel de la Policía Municipal, el CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) no da servicios y no hay escuela elemental”, dijo el vicepresidente de la Junta de Residentes del Residencial San Antonio, Jorge Luis González. “Vamos a ser extranjeros dentro de nuestra propia tierra”, abundó el hombre quien insistió en que, si nació en Puerta de Tierra, también quiere morir allí.

Durante la conferencia de prensa el asesor legislativo de Santiago, Adrián González, detalló las transacciones que han hecho un total de nueve inversionistas beneficiados por un estatuto que les libera de pagar contribuciones sobre las ganancias de capital. Poco a poco, en los pasados años, han adquirido propiedades por toda Puerta de Tierra, entre estos edificios emblemáticos como la antigua sede del periódico El Vocero. Algunas de estas propiedades han sido convertidas en propiedades de alquiler a corto plazo.

Esquema de desplazamiento en Puerta de Tierra por inversionistas beneficiarios de las leyes 20 y 22 Esquema de desplazamiento en Puerta de Tierra por inversionistas beneficiarios de las leyes 20 y 22 Posted by María de Lourdes Santiago on Tuesday, March 22, 2022

“Encontramos personas que son dueñas prácticamente de una cuadra completa. Estamos hablando de 30 propiedades distribuidas entre unas ocho personas”, sostuvo el asesor.

Laura González se identificó como una de las afectadas por la adquisición de edificios completos de apartamentos. En su caso, en el 2019 recibió una notificación de que en 30 días tenía que desalojar el apartamento en que residía bajo un acuerdo de “renta razonable”, alegó. El edificio fue adquirido por Hazim y convertido en apartamento de alquiler a corto plazo a razón de $150 la noche cuando ella pagaba entre $300 y $400 al mes de renta.

“En toda esa cuadra ya no vive nadie y el problema no es que compren los edificios, es el uso que les van a dar y ahí viene la competencia desleal con el comprador puertorriqueño. Ningún comprador puertorriqueño tiene el dinero para comprar 12 edificios”, dijo la mujer. “No hay ningún beneficio para la comunidad”.

Diagrama presentado por la senadora María de Lourdes Santiago durante la denuncia del acaparamiento de viviendas en Puerta de Tierra. (Twitter)

Santiago, por un lado, señaló que fenómenos como los que viven en Puerta de Tierra son reflejo del presunto esfuerzo de desplazamiento que se ha ejecutado en el país, siendo la víctima en este caso la comunidad más antigua fuera del casco del Viejo San Juan. La venta de propiedades a precios inflados, dijo, tiene el efecto de aumentar artificialmente el costo de la vivienda en la zona, provocando que ciudadanos con salarios de clase mediano no puedan alquilar, mucho menos comprar, en la comunidad.

“En los últimos tiempos ha surgido un gran interés dentro de estos privilegiados que ya han tenido interés en comunidades costeras y ciertos lugares privilegiados con lo es Dorado. Pero es importante subrayar el efecto que tiene la adquisición de propiedades con capital extranjero ya que está afectando las comunidades pobres y tradicionales le toca a la Asamblea Legislativa tomar carta sobre el asunto”, indicó Santiago, al sostener que se está creando lo que llamó una economía ausentista, al compararla con la época de gloria de la industria de la azúcar, donde los dueños de la tierra eran dueños de corporaciones que no residían en la isla.

La legisladora pipiola, autora del proyecto de ley que busca derogar la Ley 22-2012, advirtió que la otra consecuencia de este fenómeno de gentrificación es que se pierde la identidad de la comunidad, donde espacios de vivienda son sustituidos por alquileres dirigidos al turista. El senador popular Juan Zaragoza y el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz radicaron una medida que, en apretada síntesis, obligaría a futuros beneficiados de estos decretos en aportar más capital al fisco y crear empleos.

Santiago radicó una resolución en el Senado para que se investigue lo que llamó el “acaparamiento” de propiedades inmuebles de beneficiarios de las leyes 20 y 22-2012. El representante Denis Márquez hizo lo propio en la Cámara.

“Hemos radicado legislación para eliminar estos privilegios contributivos a todas estas personas y para eliminar este esquema de crear privilegiados y convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal”, dijo Márquez.