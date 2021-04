El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, quien tiene la responsabilidad de encabezar el proceso de enmiendas al Código Electoral en el cuerpo legislativo, alegó esta mañana que el único partido político que no le ha entregado un informe con cambios al estatuto lo es el Partido Nuevo Progresista (PNP) y su representante en las negociaciones, Edwin Mundo Ríos.

En entrevista por separado, Mundo Ríos indicó que Varela conoce los pocos cambios que el partido propone para el Código Electoral y que en ningún momento el también vicepresidente de la Cámara le requirió que entregara un documento.

Mientras, el reloj corre y la Cámara continúa aguantando el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado. El presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ha dicho que la aprobación del nombramiento está condicionada a que el gobernador Pedro Pierluisi acepte ciertas enmiendas a la ley.

Varela sostuvo, en entrevista con El Nuevo Día hoy, que espera tener listo un anteproyecto de enmiendas para mayo. Este viernes se reúne con representantes del Senado, cuyos representantes son Gerardo “Toñito” Cruz y José Luis Galarza, y el lunes celebrará una vista pública como presidente de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y de Propuestas de Enmiendas a la Constitución y Asuntos Electorales con gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado.

Hoy, Varela presidió otra vista pública sobre el tema con representantes del Colegio de Abogados y Abogadas y la Oficina de la Inspectora General.

Por un lado, Varela indicó que el 29 de enero, en una vista pública, le solicitó a Mundo un informe sobre deficiencias en el proceso electoral y en el Código Electoral.

“El comisionado electoral o representante del PNP no ha entregado el informe que solicité el 29 de enero. Los requerimientos que le hicimos en el informe... todos los partidos han entregado sus informes”, afirmó Varela.

En entrevista por separado, Mundo señaló que los cambios que acepta el PNP él se los mencionó a Varela en una reunión el 19 de marzo y son: modificar el horario de votación de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. a 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y que se elimine la opción del voto a domicilio para que todo el mundo que no pueda votar presencial lo haga por correo.

El Partido Popular Democrático, dijo Mundo, insiste en revivir la figura de los vicepresidentes en la Comisión Estatal de Elecciones. Señaló que no entiende la presunta insistencia de los populares cuando el pasado cuatrienio hicieron varios intentos para evitar que el Partido Nuevo Progresista llenara su vacante en esa posición.

Mundo sí señaló que su postura sigue siendo que se cree un comité para evaluar enmiendas y que ese comité esté integrado por representantes de todos los partidos políticos.

Varela sostuvo que previo a la reunión del 19 de marzo, efectuada un día después de que Hernández Montañez hiciera un anuncio sobre el nombramiento de Seilhamer, él se había reunido con los representantes Lisie Burgos (Proyecto Dignidad), Mariana Nogales y José Bernardo Márquez (Movimiento Victoria Ciudadana) y Denis Márquez (Partido Independentista Puertorriqueño) sobre posibles cambios al Código Electoral. Varela sostuvo que se reunirá con representantes de los diferentes partidos antes de presentar su anteproyecto, pero no precisó cuándo.

Nombramientos en el tintero

La postura de la mayoría popular en la Cámara sobre qué nombramientos y proyectos de ley –entre otros asuntos– podrían entrar en algún tipo de negociación con Pierluisi no está totalmente definida, dijo Hernández Montañez en entrevista con El Nuevo Día.

El asunto fue motivo de discusión el lunes en la noche durante un caucus virtual de la mayoría popular. Por lo pronto, Hernández Montañez solo ha identificado el nombramiento de Seilhamer como secretario de Estado como una ficha de negociación a cambio de un compromiso de Pierluisi de aceptar y convertir en ley ciertas enmiendas al Código Electoral.

Ayer, Hernández Montañez fue enfático en que el nombramiento de Manuel Torres como Contralor de Puerto Rico no forma parte de estas negociaciones con La Fortaleza.

“En el acuerdo con el gobernador solo se discutió el nombramiento de Seilhamer”, dijo Hernández Montañez.

“Este gobierno no necesita una aprobación de política pública… casi todo está en su lugar. La prioridad de ellos es gastar el dinero de los fondos de recuperación, de COVID-19 y de los huracanes, así que los nombramientos se convierten en fichas importante para adelantar las causas”, dijo Hernández Montañez para insistir en que solo está en negociación el de Seilhamer.

En el caucus popular se decidió retomar el tema de las negociaciones en algún momento durante esta semana. “Nuestro plan es que, después del mensaje del gobernador, sentarnos a diseñar estrategias de negociación con los nombramientos”, dijo Hernández Montañez. “El asunto se planteó y se discutió, pero no se llegó a un acuerdo.

Por ejemplo, el representante popular Luis Raúl Torres insistió en que el nombramiento de Seilhamer esté condicionado a que el Ejecutivo acepte cambios al contrato de Luma Energy.

“El caucus va a atender esto con calma”, dijo Hernández Montañez.