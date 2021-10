Miembros del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes quieren evitar una elección especial en Mayagüez, de surgir la vacante en la oficina del alcalde, y respaldan que José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez controle la reorganización del comité municipal, por lo que han detenido un proyecto de ley originado en el Senado que obligaría a celebrar una elección especial.

El senador por Carolina Javier Aponte Dalmau es el autor del Proyecto del Senado 200, que obligaría a los partidos políticos a realizar una elección especial siempre que surja una vacante en una alcaldía. Ahora mismo, el Código Municipal solo requiere que se haga una elección especial si la vacante ocurre en años no eleccionarios, explicó Aponte Dalmau.

El proyecto fue aprobado por el Senado el mes pasado con el respaldo de la delegación popular, de Proyecto Dignidad y del independiente José Vargas Vidot. En la Cámara, la medida ha quedado en “asuntos pendientes”.

“Eso quedó pendiente allí porque hay una gente y unos legisladores pendientes a lo que pase en Mayagüez”, dijo el senador popular. “El proyecto de ley 200 lo que dice es que, no importa cuándo una vacante se declare, tiene que hacerse una elección especial y evitar los atornillamientos”, agregó.

Mayagüez en la mira

“Si el alcalde (de Mayagüez) renuncia ahora, el año que viene y el próximo año tiene que hacerse una elección especial. Ahora, si lo hace durante el año electoral (2024), pues, entonces, habría que hacerlo por delegados o él pudiese correr en las próximas elecciones y no tomar posesión y atornillar allí a alguien”, mencionó, al resumir la normativa vigente. “La ley de probabilidades te dice que es poco probable que el alcalde llegue políticamente vivo hasta el año electoral, pero en la viña del señor todo es posible”, agregó.

Aponte Dalmau señaló que, de surgir la vacante antes del 2024, entonces “la ley dice que el proceso que tiene que llevarse conforme al Código Municipal es que tiene que hacer una elección especial”.

A juicio del senador popular, quienes estén moviendo fichas para llenar la vacante en la Sultana del Oeste mediante un método alterno, si es que surgiera, “no se han leído la ley, y están en la ley vieja porque el estado de derecho es que, durante los tres años que no son electorales, tienes que sustituirlo mediante una elección especial” entre electores del partido al que pertenece el alcalde que deja el cargo. De convertirse en ley el Proyecto del Senado 200, la elección especial tendría que efectuarse aun si la vacante ocurriera en año electoral.

Dentro del liderato del PPD, hay personas que sostienen que Rodríguez Rodríguez quiere que la representante de distrito Jocelyne Rodríguez Negrón, sea quien le suceda en caso de que renuncie o que complete el cuatrienio, pero decida no aspirar a la reelección.

Según Aponte Dalmau, “son varios los representantes que están en contra de la medida”.

Rodríguez Negrón dijo a El Nuevo Día que, en este momento, no tiene una posición respecto al proyecto porque no ha llegado ante su consideración y que lo evaluará cuando eso ocurra. “Ese proyecto no ha llegado a mi atención,”, dijo.

Por otro lado, la representante del distrito de Mayagüez aseveró que la posibilidad de que suceda al alcalde incumbente “no es una conversación que se ha tenido” con el ejecutivo municipal. “No se ha tenido porque Mayagüez no tiene ninguna vacante”, mencionó. “Voy a estar donde la gente de Mayagüez quiera que yo esté”, agregó.

En tanto, Aponte Dalmau dijo que, aunque el ojo está puesto ahora en Mayagüez, también hay legisladores que no respaldan su proyecto porque aspiran a convertirse en alcaldes de sus municipios y quieren acceder a la candidatura mediante métodos alternos y no por votación popular.

“Hay que tomar en consideración que allí (en la Cámara) está el hijo del alcalde de Comerío que tampoco endosa la medida, y hay otros representantes que tienen interés en ser aspirantes a alcaldes que quieren que se den procesos de estos internos (asambleas de delegados) para ellos poder llegar a estas posiciones”, comentó el senador de distrito.

Juan José Santiago Nieves negó categóricamente que esté en contra de ese proyecto. “Apoyo cualquier medida que abra el proceso democrático. Pertenezco a una generación que cree que la transformación tiene que ser a más democracia, a más apoderamiento del ciudadano”, señaló.

Según Santiago Nieves, las sustituciones de los alcaldes no pueden ser “de dedo”. “El que te haya dicho que tengo resistencia (al proyecto), eso no es así”, afirmó el legislador del distrito 28.