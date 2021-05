El designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manel Cidre, no fue preciso esta mañana en torno a si favorece la salida de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) de la sombrilla de su agencia, pese a que el director de la entidad, Carlos Mercado, favorece una medida que persigue ese fin.

“Seguimos en el proceso según las instrucciones que se nos dieron a nuestra llegada”, dijo Cidre al referirse al texto de la ley que formula la reorganización de la agencia. “Y en el proceso de una espera de la decisión final en cuanto a este asunto para definir si ese empleado del DDEC y la CTPR se convierte en un programa o si, en su efecto, se queda como la compañía”, agregó.

El secretario, quien todavía no ha sido confirmado por el Senado, indicó que no fue consultado por la Cámara de Representantes cuando se aprobó un proyecto que separa a Turismo de Desarrollo Económico. La medida no ha sido refrendada en el Senado.

Sin embargo, Mercado endosó la medida, por lo que se interpretaría que sería la postura de la Rama Ejecutiva.

“No puedo hablar por el Ejecutivo. Te puedo decir que escuché y leí que el director Mercado endosó la medida”, sostuvo al asegurar que tiene una buena comunicación con el funcionario. “La CTPR seguirá actuando as usual, lo que cambiaría es que la estructura de finanzas, recursos humanos e incentivos pasaría a un centro”, indicó Cidre a El Nuevo Día.

Cidre no precisó si favorece el proyecto de ley.

El plan de reorganización del DDEC, aprobado por ley en el 2018 como un mandato de la Junta de Supervisión Fiscal, aún no ha finalizado, reveló Cidre.

Sin embargo, el funcionario, en una vista conjunta esta mañana de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, señaló que, a juicio de la Junta, la reorganización del DDEC es “una de las más adelantadas, sino la más adelantadas de todas las reorganizaciones estructurales contempladas en el plan fiscal”.

Como parte de ese plan de reorganización es que se contempla la conversión de Turismo en un programa del DDEC.

¿Qué pasará con los empleados?

Sin embargo, en su ponencia ante la Legislatura, Cidre sostuvo que un total de 152 empleados de Turismo pasarán a trabajar a la Comisión de Juegos y otros 204 pasarán al DDEC.

Otros empleados que laboran en lo que Cidre describió como “el componente de desarrollo económico”, pasarían a la Oficina de Incentivos para Negocios de Puerto Rico.

La ley 141-2018 ordena que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) se convirtiera en una Secretaría Auxiliar, que la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) se integre al DDEC y que la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE) y la Corporación del Centro Regional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se convirtieran en programas. Mientras, la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) quedaron designadas como Entidades Operacionales, lo que significa se consolidarán en el DDEC tan pronto el secretario de Desarrollo Económico certifique que están listas para ello.

Igualmente, la ley dispuso que quedaron designadas como entidades adscrita al DDEC: la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), la Junta de Planificación y la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads.

En la vista pública Cidre actualizó el status de cada una de estas movidas administrativas.

Por ejemplo, señaló que se completó la transferencia de 23 empleados de la OEPPE y eso produjo un ahorro en renta en el edificio Capitol Center, de Hato Rey. Sostuvo que el ahorro total de esta movida fue de $500,000.

Otros $912,000 en ahorros por rentas fueron alcanzados con la consolidación de OGPE.

En enero de 2019 se completó la transferencia de 12 empleados de la OIN.

Sin embargo, falta por completarse la transición de la División de Servicios Administrativos de Pridco al DDEC. Los pasos sí completados en el caso de Pridco han puesto en manos del DDEC las solicitudes de los principales incentivos económicos y beneficios contributivos de Puerto Rico.

En el caso de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Cidre señaló que se deberá completar en este año ya que falta por ejecutarse la transacción relacionada a los bienes raíces la corporación y completar la transferencia de esos activos al DDEC.

Una vez finalizada la consolidación de la CCE, se estaría alcanzado un ahorro de $500,000 anuales en rentas.