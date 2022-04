El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, rechazó hoy las expresiones que hiciera el expresidente de ese cuerpo legislativo y ex precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, quien le solicitó ayer que detenga sus intenciones de llevar a votación el proyecto más reciente que restringe el aborto, que convoque vistas públicas y que le reserve un espacio para presentar su postura.

Dalmau Santiago dijo esta mañana, en entrevista radial (NotiUno), que dentro del PPD puede haber diferencias sobre distintos asuntos como el estatus y efendió nuevamente el Proyecto del Senado 693 (PS 693) al alegar que el aborto debe ser “regulado” y cuestionó por qué Bhatia hizo la carta pública cuando tiene su número de teléfono.

“Decepcionado estoy yo. Eduardo presidió el Senado y sabe que el proceso parlamentario es así. Cuántas veces como presidente o como senador pidió el descargue sin vistas y sin informes. Cuántas veces en el Senado se ha hecho eso, muchas veces porque la Constitución se permite”, sostuvo.

PUBLICIDAD

También lo acusó de ser cómplice de los aumentos de costo de energía eléctrica.

“Yo podría estar decepcionado con él, que gracias a la legislación que presentó con Larry Seilhamer hoy tenemos un aumento en la tarifa de energía eléctrica de casi 30 centavos el kilovatio-hora”, argumentó Dalmau Santiago.

En la misiva, el abogado le indicó a Dalmau Santiago que acababa de escuchar sus expresiones y lo acusó de asumir una postura similar a “eliminar el derecho de toda mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo sin miedo a ser castigada y/o encarecelada por el Estado”, en obvia referencia al delito de asesinato.

“Ese derecho de privacidad tan íntimo esta protegido eh la Constitución de los Estados Unidos y honrado por todos aquellos que pensamos que no es asunto del Estado regular lo que pasa en el vientre de una mujer”, abundó Bhatia. “Tu posición me ha dejado sorprendido, desconcertado y perplejo. Difiero de ella y quiero que sea público porque el silencio en este asunto no es opción”.

Acto seguido, le instó “con carácter de urgencia” detener el proceso de votación en el hemiciclo del PS 693 y que convoque a vistas públicas en que puedan deponer profesionales de la salud y cualquier organización o individuo que quiera opinar. Dalmau Santiago ha dicho que fue deferente con la decisión que tomó Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, organismo encargado de evaluar la medida.

Rodríguez Veve rindió un informe positivo del proyecto sin celebrar vistas públicas.

PUBLICIDAD

También en declaraciones escritas, pero a modo de una publicación en sus redes sociales, el asambleísta municipal por San Juan y asesor legislativo, Manuel Calderón Cerame, dijo sentir coraje tras observar la conferecia de prensa de ayer en el PPD en que Dalmau Santiago esbozó su postura junto a otros líderes de la administración de la colectividad.

“Siento un profundo coraje dentro de mí. La imagen de cuatro hombre en la sala de prensa del PPD, entre ellos su Presidente, afirmando que si una mujer decide finalizar con su embarazo es una asesina, no es la proyección del partido que yo quiero ni por el cual todos los días trabajo desde San Juan”, indicó.

Acto seguido, Calderón Cerame indicó que el afirmó que el PPD vive “apresado” por el escenario de mayoría simple y no absoluta en el Senado, entiéndase que cada medida necesita del apoyo de otras delegaciones para ser aprobada.

Y en medio de esa realidad, dijo Calderón Cerame, quien gana con la aprobación del PS 693 es Proyecto Dignidad, mientras se acerca el PPD “al conservadurismo del Partido Nuevo Progresista”.

“Amigo José Luis Dalmau, el PPD no existe hoy en el siglo XXI para restringir o regular el derecho a una mujer a abortar. Eso no estuvo en el pasado Programa de Gobierno, ni incluso es un tema prioritario de ningún líder de nuestro partido. En todo caso, esa sí es la causa prioritaria de la senadora Joanne Rodríguez Veve y su partido”, sostuvo al acusar a Dalmau Santiago de llevar al PPD “a posicionarse en contra del derecho que tiene una mujer a decidir qué hacer con su cuerpo”.

Dalmau Santiago dijo esta mañana en Noti-Uno que dentro del PPD puede haber diferencias sobre distintos asuntos como el estatus. Defendió nuevamente el PS 693 al alegar que el aborto debe ser “regulado” y cuestionó por qué Bhatia hizo la carta pública cuando tiene su número de teléfono.

“Decepcionado estoy yo. Eduardo presidió el Senado y sabe que el proceso parlamentario es así”, sostuvo al indicar que Bhatia también autorizó descargues de medidas y la aprobación de medidas sin vistas públicas. También lo acusó de ser cómplice de los aumentos de costo de energía eléctrica.