Todo apunta a que los votos de José Vargas Vidot y José Luis Dalmau Santiago, este último presidente del Senado, serán decisivos en la evaluación del nombramiento de Elba Aponte Santos como secretaria de Educación.

El Nuevo Día supo que la senadora popular Elizabeth Rosa indicó en los círculos legislativos que votará a favor de Aponte Santos. Rosa le dijo a este medio la semana pasada que quedó complacida con el plan de Aponte Santos para la comunidad sorda, pero que antes de anunciar su voto procuraría visitar unas escuelas con la funcionaria.

Hoy no ha contestado una petición para comentar de este diario.

El también popular Rubén Soto definió la gestión de Aponte Santos en su Distrito de Arecibo y se ha expresado inclinado al darle el voto. Los populares Ada García Montes y Albert Torres Berríos han señalado que votarán a favor.

PUBLICIDAD

Ese conteo extraoficial le da 12 votos a Aponte Santos, tomando en cuenta que nueve senadores penepés la favorecen. Este pasado lunes, el senador independiente José Vargas Vidot sostuvo una extensa reunión con la nominada en su oficina del Departamento de Educación (DE) y hoy indicó que, si bien aclaró unas dudas, otras siguen en el tintero, por lo que no revelará su voto hasta que examine uons documentos.

Si Vargas Vidot, quien ha objetado los supuestos intentos desde la propia Fortaleza de sabotear la nominación de Aponte Santos, votara a favor, habría un empate en el hemiciclo y el voto decisivo sería el de Dalmau Santiago, quien ha evitado expresarse a favor o en contra de la nominada.

La posible virazón de Vargas Vidot la reveló él mismo el pasado viernes en entrevista con El Nuevo Día. Luego de expresarse categóricamente en contra de Aponte Santos en febrero, cuando resaltó algunos cuestionamientos sobre la capacidad de la designada y sostuvo que quería sentarse con ella para discutir su plan de trabajo.

Aunque todo apunta a que Aponte Santos solo cuenta con siete votos a favor dentro de la Comisión de Nombramientos, que tiene 17 integrantes, lo cierto es que el pleno del cuerpo legislativo es soberano. Eso significa que aunque la comisión notifique al cuerpo legislativo su decisión de apoyar o no un informe sobre la designada, con una moción de cualquier senador se puede solicitar que sea el pleno el que decida su futuro.

Ayer, Dalmau Santiago fue evasivo al momento de indicar cuándo discutiría el tema tanto con la Comisión de Nombramientos como en el caucus popular. Hoy, la vicepresidenta de la comisión, Gretchen Hau, indicó que la reunión de la comisión sería presencial y la fecha se anunciaría el lunes.

PUBLICIDAD

Sí dejó la puerta abierta que Dalmau Santiago convoque en cualquier momento al caucus popular por medios digitales.

Por su parte, el senador William Villafañe, portavoz penepé en la Comisión de Nombramientos, comentó que él no ha hecho un conteo de votos minucioso que mida la receptividad del nombramiento, pero acto seguido señaló que la nominada no parece tener el apoyo en la comisión.

“Dudo que en la comisión tenga los votos para ser aprobado un informe positivo porque la composición de las comisiones no es proporcional a la composición del cuerpo”, dijo Villafañe al aludir a cómo el Partido Nuevo Progresista tiene tres integrantes en la Comisión de Nombramientos cuando la delegación popular supera a la penepé en el hemiciclo por solo dos escaños.

“Pero indistintamente de cómo vote la comisión, el pleno, el cuerpo, puede votar distinto. Nada impide que el cuerpo pueda rechazar un informe (negativo)”, dijo Villafañe.

“Ahora mismo, por los números que tengo, está bien parejo... ella tiene como 12 o 13 votos a favor y queda evidenciado que todavía existe la posibilidad de ser confirmada”, dijo.

Preguntado si es hora de que Dalmau Santiago le ponga punto final a la controversia llevando el informe del nombramiento a votación, Villafañe indicó que esa urgencia no es necesaria.

“Si la Secretaria está en disposición de que el proceso siga corriendo mientras dirige el Departamento de Educación (DE), siempre y cuando no abandone los proyectos que tiene que correr en el DE...”, dijo Villafañe. “Si hay un nombramiento en que no hay una mayoría definitiva a favor o en contra, quizás lo que necesitan los populares es ponerse de acuerdo y si necesitan más tiempo para evaluar el nombramiento, no vería un obstáculo porque no se han definido”.