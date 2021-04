Los cambios a la Reforma Laboral aprobada en el 2017 no serán tan “agresivos”, reconoció el representante popular Domingo Torres, quien dirige el análisis del Proyecto de la Cámara 03, que tiene el propósito de enmendar dicha legislación.

La versión original del proyecto, presentado por la mayoría popular en la Cámara, retrotrae el estado de derecho laboral a como se encontraba antes de la aprobación de la Ley 4-2017, que afectó adversamente a los trabajadores del sector privado en áreas como acumulación de licencias, periodos probatorios y el pago del Bono de Navidad.

El Representante de primer término señaló que buscará, con enmiendas, proteger esencialmente a los pequeños y medianos comercios “que sin duda han sido afectados y menoscabados en estos tiempos de pandemia y por los huracanes Irma y Maria” mientras intenta igualmente atender preocupaciones del sector laboral.

Torres ha celebrado cuatro vistas públicas para atender la medida y todavía falta una audiencia, que será celebrada mañana. El político indicó ayer que tras escuchar, por separado, las posturas de los secretarios de Desarrollo Económico y Comercio y Trabajo y Recursos Humanos, Manuel Cidre y Carlos Rivera Santiago, respectivamente, espera tener una versión enmendada de la medida para que sea evaluada en una vista pública de enmiendas entre el lunes y el martes de la semana que viene.

La intención es que el proyecto baje a votación en el hemiciclo la semana que viene. Ayer, Torres señaló que ciertos elementos de la Ley 4-2017 como beneficios legislados para madres lactantes, la opción de “flexi time” y el acomodo religioso para empleados permanecerán inalterados.

Sin embargo, hay ciertos temas donde hay diferencias entre la Legislatura y el Ejecutivo. Por ejemplo, el Ejecutivo rechaza que se restituya el pago doble de horas extra a los empleados de los llamados “patronos pequeños”. También está en contra del pago de ese beneficio por trabajo realizado durante la hora de toma de alimentos o por trabajo realizado en el días de descanso. También rechaza que se mejore la indemnización por despido injustificado. Igualmente el Ejecutivo rechaza que se restituyan las tasas de acumulación de días de vacaciones o de días de enfermedad vigentes antes de la Ley 4-2017.

“Hemos estado escuchando a los diferentes sectores y las recomendaciones del DTRH (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos) y el DDEC (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio). Recordemos que lo que estamos buscando es un balance y, en la búsqueda de ese balance tal vez no podemos dar todo lo que pide el patrono y tampoco podemos dar todo lo que pide un empleado. Algo que dijo el secretario del DDEC es que si no hay patrono, no hay empleado y si no hay empleado, no hay patrono. Desde el inicio de estas vistas pública he dicho que se está buscando el balance”, señaló Torres ayer en una conferencia de prensa junto a Rivera Santiago y el representante popular Juan José Santiago.

Al aludir a ese “balance”, Torres indicó que acogerá la recomendación de que el periodo probatorio se fije en seis meses, haciendo ese “balance” entre los nueve meses de la Ley 4-2017 y los tres meses del estado de derecho previo.

Igualmente, dijo estar a favor de que se reduzca las horas mínimas para cobrar el Bono de Navidad. Con la Ley 4-2017 se ubicó en esa cifra en 1,350 anuales, pero el estado de derecho previo era 700 horas.

“Que se regrese al estatuto anterior, pero quien no pueda pagar el bono, se van a mantener esas exenciones”, dijo Torres.

De hecho, en su ponencia Rivera Santiago dijo que no se opone a que se reduzca el número de horas mínimas, aunque también hizo la advertencia de que más patronos solicitarán ser eximidos de pagar ese beneficio.

En términos procesales, Torres indicó que va a esperar por recibir ciertos documentos del DTRH y el DDEC . No obstante, señaló que la versión final del proyecto mantendrá las protecciones a favor de empleados por despidos injustificados, garantizará el pago de tiempo extra (no precisó si a tiempo y medio o doble tiempo) y reducirá las horas trabajadas requeridas para cualificar para un Bono de Navidad.

“Vamos a evaluar las enmiendas presentadas, así que la Comisión de Asuntos Laborales va a tener unos días largos y continuos de trabajo porque hay que presentar este proyecto”, señaló Torres al anticipar que el proyecto que presente podría ser aprobado unánimemente en el hemiciclo.

Por su parte, Rivera Santiago, quien depuso en la vista pública de ayer, indicó en su ponencia que se encontraba “inmerso en un proceso de diálogo” con diferentes sectores como parte de una discusión sobre posibles cambios a la Reforma Laboral. Sin embargo, ayer también señaló, a preguntas de El Nuevo Día, que la ponencia presentada representa la posición del Ejecutivo y, por ende, del gobernador Pedro Pierluisi.

“El diálogo nunca acaba. Tienes que estar en constante diálogo con las fuerza trabajadora, los uniones, los patronos porque así es que vamos a conocer las diferentes necesidades. Sí comenzamos un diálogo dirigido a esto, pero independientemente de que se apruebe una legislación, el diálogo tiene que continuar”, dijo Rivera Santiago.

En el proceso de evaluación de la medida, la Cámara cuenta con las aportaciones de sobre 20 organizaciones, ya sea en las cuatro vistas públicas o con la entrega de memoriales. Entre los organismos que se han expresado figuran el Movimiento Solidario Sindical, la Asociación de Industriales, la Asociación de Contructores, la Coalición del Sector Privado, la Federación de Trabajadores, la Asociación de Sicología de PUerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Unión Laboral de Enfermeras, la Coordinadora Sindical y la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

Igualmente se han recibido ponencias de los exsecretarios del Trabajo, Frank Zorrilla y Víctor Rivera Hernández, la Unión General de Trabajadores, el profesor de derecho laboral Jaime Sanabria, el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio y la Asociación de Restaurantes.