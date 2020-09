La Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara de Representantes evaluará mañana, lunes, la designación del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto García, como Contralor de Puerto Rico, nominación que sigue sin tener los 26 votos necesarios para ser aprobada.

La vista pública, citada para mañana a las 10:00 a.m. en el Salón de Audiencias 1, contará con la comparecencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), el excontralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña; y de José González Taboada, contador y catedrático de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como del nominado.

“Lo que buscamos con esta vista es escuchar al señor Osvaldo Soto García y que nos explique por qué es la persona idónea para ocupar el cargo, aunque no sea contador. De los demás deponentes queremos escuchar por qué beneficia que la persona que ocupe el puesto sea contador, aunque la ley así no lo requiere”, expresó el representante Jorge Navarro Suárez, vicepresidente de la Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara.

Tras la designación de Soto como Contralor de Puerto Rico, cargo que tiene un término de diez años, una de las mayores preocupaciones que han levantado diversos grupos y funcionarios -incluyendo miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP)- es la experiencia y preparación académica de Soto, que tiene un bachillerato en Ciencias Empresariales y Mercado de la University of Phoenix en Puerto Rico y se graduó de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Tras las críticas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha respondido que la ley no establece como requisito que el director de la Oficina del Contralor tiene que ser un contador público autorizado y ha sostenido que Soto García tiene una vasta hoja de servicio, así como las destrezas y el conocimiento para cumplir con las exigencias del cargo.

Necesitará un informe positivo

Navarro Suárez explicó que para llevar a votación la designación, la Comisión tiene que emitir un informe positivo hacia el nominado que tiene que estar validado por tres de los cinco miembros de la delegación del PNP. El organismo está integrado por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Nuñez, y los representantes José Aponte, Antonio “Tony” Soto, Pedro Julio Santiago y Navarro.

Tanto Soto como Aponte se han expresado en contra de la designación junto al presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales. Mientras, Méndez Nuñez y Navarro Suárez, así como el portavoz de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló; y el vicepresidente, José “Pichy” Torres Zamora no han sido enfáticos en su posición y prefieren esperar a escuchar al nominado para llegar a una conclusión.

El presidente de la Cámara ha expresado que quiere ser “justo” con Soto García, pero ha sostenido que “lo que tiene un defecto no se puede subsanar".

La vicepresidenta de la Cámara, Lourdes Ramos; y el representante José “Quiquito” Meléndez, quienes respaldaban las aspiraciones políticas de Vázquez Garced, se han expresado a favor del nominado.

“Está bien cuesta arriba”, expresó una fuente sobre el futuro del nominado en la Cámara, cuerpo que ha enfrentado a la primera ejecutiva en múltiples ocasiones y cuya mayoría apoya a quien fuera el contrincante de Vázquez Garced, el candidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi.

El Nuevo Día supo que la gobernadora, así como personal de su confianza, están llamando a los representantes de la Palma en busca de ese apoyo que necesita Soto García para conseguir los 26 votos. La semana pasado, el designado visitó a varios representantes en su oficina legislativa, así lo hizo con Michael Abid Quiñones y Luis “Junior” Pérez, entre otros.

“En la semana no nos pudimos reunir. Voy a esperar a la vista, voy a estar participando y luego estaré en mejor posición para tomar una determinación”, dijo Rodríguez Aguiló.

El portavoz de la mayoría de la Palma señaló que la proyección es que el nombramiento de Soto García sea atendido entre mañana, lunes, y el 28 de septiembre.

“Estoy dándole el espacio a que cada uno de los citados pueda hablar, escuchar los pro y los contra y después tomaremos la determinación. El señor Soto García ha sido un servidor público y en cada posición que ha estado ha ejecutado efectivamente sus funciones, eso no está en discusión, sino que al no ser contador no tiene la experiencia o la preparación para ocupar la silla”, sostuvo Navarro Suárez.

El legislador por San Juan indicó, además, que le interesa abordar el tema de la ejecución de la Oficina del Contralor y por qué – a su juicio- arrastra los pies con algunos casos que tiene ante su consideración.