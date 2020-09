La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo hoy que no retirará la designación de Osvaldo Soto García como Contralor de Puerto Rico y que le dará a la Cámara de Representantes el espacio para que celebre la vista pública -pautada para el próximo lunes-, donde los legisladores puedan evaluar las credenciales y experiencia del nominado.

“Yo voy a dar la oportunidad que la Asamblea Legislativa cumpla con su función constitucional de evaluar los nombramientos. Yo le voy a dar la entera deferencia a los señores legisladores para que lo puedan evaluar”, expresó en un aparte con El Nuevo Día.

“De mi parte yo les puedo decir que Puerto Rico necesita funcionarios íntegros, funcionarios que respeten los fondos públicos y que fiscalicen adecuadamente. Yo creo que Osvaldo Soto García es un funcionario que ha demostrado ser íntegro”, expuso.

Al momento, Soto García no cuenta con los 26 votos que necesita para ser confirmado en la Cámara. Mientras, la mayoría legislativa en el Senado ha determinado que no actuará sobre la nominación hasta tanto el cuerpo hermano decida el futuro del actual secretario de Asuntos Público de La Fortaleza.

Sostuvo que ha escuchado los planteamientos que han levantado, incluso miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), sobre la preparación académica de Soto García para asumir un cargo que históricamente ha sido ocupado por contadores públicos autorizados. “Hay tantas posiciones en el gobierno, que Puerto Rico lo que quiere son funcionarios probos, íntegros, que vengan a servir, más allá de títulos de profesión”, expresó.

Como ejemplo, Vázquez Garced destacó los requisitos mínimos que impone la Constitución para ser gobernador o legislador, donde se exige saber leer y escribir en español e inglés, ser ciudadano de los Estados Unidos y residir en Puerto Rico, haber vivido en la isla los dos años previos a la elección y tener 30 años, en el caso del Senado.

“La Constitución no dice que sea abogado, CPA, médico, lo que está diciendo es que sean funcionarios honestos, íntegros que cumplan con unos requisitos de edad en algunas situaciones, así que lo que queremos es que lo evalúen como un ciudadano integro que es lo que es Osvaldo Soto”, subrayó.

Al ser abordada sobre las expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en las que advirtió que algunos de los 77 nombramientos que quedan por ser evaluados no serán aprobados, Vázquez Garded dijo que esperará por la comunicación oficial del líder legislativo para conocer cuáles son esos reparos. “Le voy a dar deferencia al presidente del Senado con relación a esos nombramientos y que él me deje saber”, señaló.

Insistió en que a los nominados se les debe evaluar por sus capacidades y no por dónde o con quién trabajaron previo a su designación. “Vamos a buscar si tienen los requisitos, si son personas íntegras, si no tienen señalamientos y sobre todo que le vengan a servir al pueblo y no a ser servido”, expuso.

Rechazó, además, que las designaciones se traten de “favores políticos”, pero sí reconoció que hay funcionarios que son parte de su gabinete y que fueron designados como jueces, fiscales o a juntas. Ello, sin embargo, no debe ser razón para que su nombramiento sea eliminado, sostuvo.

Al mismo tiempo, no descartó nuevas nominaciones de personas que han estado a su lado durante este tiempo frente al país. “Habrá más, tú sabes por qué, porque yo entré en un momento y di un paso al frente en el momento más difícil que tenía Puerto Rico y hubo unos funcionarios que dentro de toda esa tormenta estuvieron dispuestos a ayudarme a echar a Puerto Rico hacia adelante y son profesionales que se merecen un respeto”, señaló.

“Sí, es posible que son personas que tienen aspiraciones y que pospusieron esas aspiraciones para trabajar conmigo y ayudarme con el pueblo puertorriqueño, pues yo creo que, si esas personas cualifican como jueces, cualifican como fiscales, pues tienen todo el derecho porque en el momento más difícil de Puerto Rico, me ayudaron a echar hacia adelante a esta isla”, planteó la primera ejecutiva.