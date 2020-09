La Cámara de Representantes convocará para este lunes una vista pública para escuchar al designado como Contralor de Puerto Rico, Osvaldo Soto García, anunció el presidente de este cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Nuñez.

“Si recibiéramos todos los documentos el viernes, estaríamos celebrando la vista pública este próximo lunes, cosa de atender ese nombramiento y más adelante se estaría discutiendo con la delegación el nombramiento para tomar una determinación con respecto a la probación o no aprobación del este nombramiento del señor Osvaldo Soto”, expresó Méndez Nuñez.

“La Cámara de Representantes está abierta a realizarle vistas públicas, está abierta a darle la oportunidad a que venga aquí a la Cámara y hablar sobre su nominación”, agregó Méndez Nuñez al extender un llamado a la ciudadanía a favor o en contra de nombramiento a que se expresen.

“Lo que queremos es tener todas las opiniones para tomar la mejor decisión dado el cargo de diez años de Contralor de Puerto Rico”, señaló.

El líder cameral dijo que ya se le notificó a Soto cuáles son los documentos que tiene que someter para evaluar su designación. “Se le ha pedido diligencia al señor Osvaldo Soto en términos de someter esos documentos y le pedimos que los sometiera antes de este viernes, posiblemente a más tarde de este viernes”, expuso.

Al momento, Soto García no tiene los votos para pasar el cedazo de la Cámara. Al ser abordado sobre si hay espacio para un escenario diferente, Méndez Nuñez insistió en que lo que desean varios de los compañeros es darle la oportunidad al nominado para ser evaluado y así poder tomar una determinación final.

Se han expresado en contra de su designación los representantes Antonio “Tony” Soto, José Aponte y Juan Oscar Morales. Mientras, Méndez Nuñez, así como el portavoz de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló; y el vicepresidente, José “Pichy” Torres Zamora no han sido enfáticos en su posición y prefieren esperar a escuchar al nominado.

“Yo miro hacia atrás todos los nombramientos que se han hecho y los últimos nombramientos que se han hecho son todos cumpliendo con unos requerimientos, específicamente son CPA (Contadores Públicos Autorizados) y lo único que quiero saber es porqué en este caso en específico, aun cuando la ley diga que no se requiere el título de contador público autorizado, el me demuestre que tiene la capacidad”, dijo el presidente de la Cámara.

“Lo que tiene un defecto no se puede subsanar, pero yo quiero ser justo, quiero darle la oportunidad”, puntualizó Méndez Nuñez, quien adelantó que él y compañeros legisladores se reunirán con el nominado.

Mientras, la vicepresidenta de la Cámara, Lourdes Ramos; y el representante José “Quiquito” Meléndez, quienes respaldaban las aspiraciones políticas de Vázquez Garced, se han expresado a favor del nominado. “Hasta este momento no tengo elementos para votarle en contra. Yo le voy a dar espacio para evaluarlo porque si surge alguna información que no tenga conocimiento, tengo que tomarla en consideración. Al momento, no tengo ningún inconveniente en prestarle mi confianza al señor Soto”, expresó Ramos.

“No tengo objeción. Creo que cuenta con los requisitos mínimos para ocupar el cargo, entonces, escucho personas diciendo que no tiene los requisitos, pero no nadie que justifique el por qué no los tiene. Al momento, no tengo información de que haya un impedimento para que pueda ocupar el cargo. Hasta ahora tiene mi voto”, añadió Meléndez.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio “Tony” Soto, rechazó la designación. “Yo estoy en contra de la nominación de Osvaldo Soto. No tengo nada personal en contra de él... Sencillamente, entiendo que para esa posición se debe considerar alguna persona que tenga otras capacidades para poder desempeñar el cargo”, puntualizó al señalar que su posición “no cambiaría”.